[{"available":true,"c_guid":"c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész azzal indult, hogy Horváth trollnak nevezte őt.","shortLead":"Az egész azzal indult, hogy Horváth trollnak nevezte őt.","id":"20190126_Puzser_kiosztotta_Horvath_Csabat_de_Karacsonyt_sem_kimelte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f23316f-5e9b-4234-ba4b-e75e201f7ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Puzser_kiosztotta_Horvath_Csabat_de_Karacsonyt_sem_kimelte","timestamp":"2019. január. 26. 13:19","title":"Puzsér kiosztotta Horváth Csabát, de Karácsonyt sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos, hogy a hirtelen jött gondoskodásnak valóban örülni lehet. Egyesek szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Google a szolgáltatás ellehetetlenítésére készül.","shortLead":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos...","id":"20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3728b-199b-4111-85f7-79ef14b3b68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 26. 16:03","title":"Használja a Waze-t? Akkor ennek a hírnek nagyon nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség is megerősítette, hogy egy 47 éves veszprémi férfi volt az áldozat. ","shortLead":"A rendőrség is megerősítette, hogy egy 47 éves veszprémi férfi volt az áldozat. ","id":"20190125_Egy_lepcsoforduloban_talaltak_ra_a_kiegett_reformatus_kollegiumban_meghalt_ferfira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a65a2c-8b66-4e05-8de9-2111a749bab9","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Egy_lepcsoforduloban_talaltak_ra_a_kiegett_reformatus_kollegiumban_meghalt_ferfira","timestamp":"2019. január. 25. 18:05","title":"Egy lépcsőfordulóban találtak rá a kiégett református kollégiumban meghalt férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e781b80-7de9-4e16-ba43-a7cbd8c6f585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gondolkodást igénylő, vagyis összetett programokban is egyre jobban teljesít a mesterséges intelligencia – különösen a Google-féle AlphaStar, amely ellen lehetetlennek bizonyult bármi is tenniük a vizsgáztatására felkért StarCraft-profiknak.","shortLead":"A gondolkodást igénylő, vagyis összetett programokban is egyre jobban teljesít a mesterséges intelligencia – különösen...","id":"20190126_google_deepmind_alphastar_starcraft_2_team_liquid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e781b80-7de9-4e16-ba43-a7cbd8c6f585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb2c1e1-71ba-4bb7-a2f3-3620001a06ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_google_deepmind_alphastar_starcraft_2_team_liquid","timestamp":"2019. január. 26. 12:03","title":"Elkaszálta a mesterséges intelligencia a StarCraft két profi emberi játékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de a tévés műsorvezető némi gondolkodási időt követően nemet mondott a felkérésre – tudta meg a hvg.hu, értesülésünket a párt részéről is megerősítették. Úgy tudjuk, hogy többekkel is tárgyaltak, vagyis továbbra is saját jelöltben gondolkodnak.","shortLead":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de...","id":"20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf440916-b1ba-4140-8851-732b8f902003","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","timestamp":"2019. január. 25. 06:00","title":"Veiszer Alindát akarta indítani Tarlós ellen a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec0271a-3bbd-454c-8ede-20dadd405ef7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Európai érdekérvényesítő \"szakértői\" testületet hoz létre a CÖF, annak lesz tagja a korábban civilek \"likvidálásáról\" beszélő Földi is. ","shortLead":"Európai érdekérvényesítő \"szakértői\" testületet hoz létre a CÖF, annak lesz tagja a korábban civilek \"likvidálásáról\"...","id":"20190125_A_COFnel_lelt_uj_poziciora_a_Tarlostol_migransozas_miatt_kirugott_Foldi_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec0271a-3bbd-454c-8ede-20dadd405ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29952319-3407-491e-8773-2990751209ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_A_COFnel_lelt_uj_poziciora_a_Tarlostol_migransozas_miatt_kirugott_Foldi_Laszlo","timestamp":"2019. január. 25. 16:18","title":"A CÖF-nél lelt új pozícióra a Tarlóstól migránsozás miatt kirúgott Földi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanulmány szerint mindent összevetve a házasságból a férfiak többet profitáltak, mint a nők.","shortLead":"A tanulmány szerint mindent összevetve a házasságból a férfiak többet profitáltak, mint a nők.","id":"20190125_Brit_tudosok_a_hazas_emberek_fittebbek_mint_az_egyedulallok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680f65dd-b719-464e-aa5a-fa7f952fc973","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Brit_tudosok_a_hazas_emberek_fittebbek_mint_az_egyedulallok","timestamp":"2019. január. 25. 07:38","title":"Brit tudósok: a házas emberek fittebbek, mint az egyedülállók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar–francia kettős a korábbi egyes világelső Samantha Stusurtól és kínai partnerétől kapott ki.","shortLead":"A magyar–francia kettős a korábbi egyes világelső Samantha Stusurtól és kínai partnerétől kapott ki.","id":"20190125_Nem_sikerult_a_cimvedes_Babosek_kikaptak_az_AusOpen_paros_dontojeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a562edf-b442-45b8-b99b-a95eff62041e","keywords":null,"link":"/sport/20190125_Nem_sikerult_a_cimvedes_Babosek_kikaptak_az_AusOpen_paros_dontojeben","timestamp":"2019. január. 25. 07:58","title":"Nem sikerült a címvédés, Babosék kikaptak az AusOpen páros döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]