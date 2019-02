Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A jogállamiságról szerettek volna tájékozódni. Lengyelországban nem ütköztek ellenállásba. ","shortLead":"A jogállamiságról szerettek volna tájékozódni. Lengyelországban nem ütköztek ellenállásba. ","id":"20190202_jogallamisag_sargentini_holland_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9030a664-8ba5-44e9-b6f5-2daeaba4754a","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_jogallamisag_sargentini_holland_parlament","timestamp":"2019. február. 02. 14:50","title":"Nem fogadta őket a kormány, törölte budapesti látogatását a holland parlament delegációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elhunyt Ihász Kálmán, olimpiai bajnok focista.","shortLead":"Elhunyt Ihász Kálmán, olimpiai bajnok focista.","id":"20190131_Meghalt_Ihasz_Kalman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896409e5-6d19-4a53-a39f-76bedd343a64","keywords":null,"link":"/sport/20190131_Meghalt_Ihasz_Kalman","timestamp":"2019. január. 31. 19:34","title":"Meghalt Ihász Kálmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bcee82-b144-402d-9697-1088bb6d3662","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 14-en haltak meg a hideg miatt. ","shortLead":"Eddig 14-en haltak meg a hideg miatt. ","id":"20190131_Mar_halalos_aldozatai_is_vannak_a_sarkvideki_hidegnek_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46bcee82-b144-402d-9697-1088bb6d3662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b758c65-19f2-403c-9d48-f14b05517222","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Mar_halalos_aldozatai_is_vannak_a_sarkvideki_hidegnek_Amerikaban","timestamp":"2019. január. 31. 19:39","title":"Már halálos áldozatai is vannak a sarkvidéki hidegnek Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f85a6f4-5634-4008-9da6-f1a99a0293ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Antony Cox egy amerikai magáncég megbízásából dolgozott Afrikában, s az volt a feladata, hogy kiképezze az al-Sabab nevű iszlamista csoport ellen harcoló katonákat. Viszont bekerült egy szomáliai börtönbe, ahol az Iszlám Államhoz közel álló cellatársai megtámadták őt. Cox túlélte a gyilkossági kísérletet, s most kórházban ápolják.","shortLead":"Antony Cox egy amerikai magáncég megbízásából dolgozott Afrikában, s az volt a feladata, hogy kiképezze az al-Sabab...","id":"20190201_Iszlamista_harcosok_egy_bortonben_atvagtak_egy_brit_kikepzo_torkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f85a6f4-5634-4008-9da6-f1a99a0293ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699616c4-0390-4ef5-a864-5d477027ca68","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Iszlamista_harcosok_egy_bortonben_atvagtak_egy_brit_kikepzo_torkat","timestamp":"2019. február. 01. 12:49","title":"Iszlamista harcosok egy börtönben átvágták egy brit kiképző torkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő eredményre jutott új kutatásában a New York-i és a Stanford Egyetem: ha egy hónapig mellőzi valaki a Facebookot, nem csak jobban érzi majd magát tőle, egy esetleges visszatérés után sokkal kevésbé fogják érdekelni a közösségi oldal eseményei.","shortLead":"Meglepő eredményre jutott új kutatásában a New York-i és a Stanford Egyetem: ha egy hónapig mellőzi valaki...","id":"20190201_facebook_fiok_torlese_kevesebb_facebookozas_hatasa_kutatasi_eredmeny_facebook_fuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3e4091-4872-4144-b2a3-12a7635b640a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_facebook_fiok_torlese_kevesebb_facebookozas_hatasa_kutatasi_eredmeny_facebook_fuggoseg","timestamp":"2019. február. 01. 20:33","title":"Már egy hónapnyi Facebook nélküli élet is boldogabbá teszi az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a3726f-09e5-44bb-99e5-992c6244b6f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, aki a kollégiumától néhány méterre fagyott meg, más hólapátolás közben esett össze. ","shortLead":"Van, aki a kollégiumától néhány méterre fagyott meg, más hólapátolás közben esett össze. ","id":"20190201_Mar_21_halalos_aldozata_van_az_amerikai_rekordhidegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a3726f-09e5-44bb-99e5-992c6244b6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065cf204-0e2f-4f2a-a379-ea74ae42d0ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Mar_21_halalos_aldozata_van_az_amerikai_rekordhidegnek","timestamp":"2019. február. 01. 13:58","title":"Már 21 halálos áldozata van az amerikai rekordhidegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68589d0-ac2c-4744-bf68-f4da19fc7d1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190202_Schwarzeneggert_nem_erdekli_a_hideg_a_Varosligetben_bicajozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d68589d0-ac2c-4744-bf68-f4da19fc7d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14885ecf-f07d-448c-b866-7292c02adc11","keywords":null,"link":"/elet/20190202_Schwarzeneggert_nem_erdekli_a_hideg_a_Varosligetben_bicajozott","timestamp":"2019. február. 02. 11:53","title":"Schwarzeneggert nem érdekli a hideg, a Városligetben bicajozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégei nevén lévő, januárig titkolt, elegáns Duna-parti lakást és romániai földjeit viszont most sem tüntette fel a bevallásban. A politikus sokat kavart 2018-ban: törlesztett egy nagyot a banki hiteléből, de közben magánszemélytől felvett egy másikat. A megtakarításai nagyjából annyival csökkentek, amennyit kölcsönadott valakinek. De mi lett vajon a 95+8 milliós osztalék sorsa?","shortLead":"A cégei nevén lévő, januárig titkolt, elegáns Duna-parti lakást és romániai földjeit viszont most sem tüntette fel...","id":"20190201_Banki_Erik_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdd30bd-3be3-4675-a706-e37a7dfd6243","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Banki_Erik_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:43","title":"104 milliós osztalékot vett fel erdélyi agrárcégeiből Bánki Erik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]