Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab76116b-50cf-4d25-9749-08ddae0b58ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chris Pratt és Will Smith is több liter trutyit kapott a nyakába a Kids's Choice Award-díjátadóján. ","shortLead":"Chris Pratt és Will Smith is több liter trutyit kapott a nyakába a Kids's Choice Award-díjátadóján. ","id":"20190324_Kids_Choice_Award_slime","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab76116b-50cf-4d25-9749-08ddae0b58ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6d5e66-ec6a-4b35-8da4-7c6dec27ce00","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Kids_Choice_Award_slime","timestamp":"2019. március. 24. 13:37","title":"A szupersztárok sincsenek biztonságban a gálán, ahol gyerekek döntenek a nyertesekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napos, 20 fok körüli, meleg idő lesz, északon lehet zápor.","shortLead":"Napos, 20 fok körüli, meleg idő lesz, északon lehet zápor.","id":"20190323_Marad_a_tavaszias_ido_kis_kockazattal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfbe554-6220-46cf-a0c1-6bfd9226216e","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Marad_a_tavaszias_ido_kis_kockazattal","timestamp":"2019. március. 23. 17:12","title":"Marad a tavaszias idő, kis kockázattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szolgálatba állnak azok a mentőhelikopterek, amiket a kormány 13 milliárd forintért a rendőrségen és a Belügyminisztériumon keresztül vásárolt.","shortLead":"Szolgálatba állnak azok a mentőhelikopterek, amiket a kormány 13 milliárd forintért a rendőrségen és...","id":"20190323_Szolgalatba_allnak_a_magyar_nem_mentohelikopter_mentohelikopterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8056c051-0648-491b-8770-f39f13feeae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Szolgalatba_allnak_a_magyar_nem_mentohelikopter_mentohelikopterek","timestamp":"2019. március. 23. 17:32","title":"Szolgálatba állnak a magyar nem mentőhelikopter mentőhelikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7dab32-fc96-417f-8d7c-4f1d60914cee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építtető és a kivitelező is ugyanott dolgozik.","shortLead":"Az építtető és a kivitelező is ugyanott dolgozik.","id":"20190324_Egy_budapesti_irodahazba_vezetnek_a_balatoni_luxuslakopark_szalai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a7dab32-fc96-417f-8d7c-4f1d60914cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247dba9f-716a-4c76-8073-36e3208e3d7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190324_Egy_budapesti_irodahazba_vezetnek_a_balatoni_luxuslakopark_szalai","timestamp":"2019. március. 24. 16:17","title":"Egy budapesti irodaházba vezetnek a balatoni luxuslakópark szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szállás és ellátás költsége viszont a csoportokat terheli majd.\r

\r

","shortLead":"A szállás és ellátás költsége viszont a csoportokat terheli majd.\r

\r

","id":"20190325_Papalatogatas_Csiksomlyon_akar_400_ezer_forintot_is_lehet_nyerni_utazasi_tamogatasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8515300a-a287-494f-b1ff-099fb65e0777","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Papalatogatas_Csiksomlyon_akar_400_ezer_forintot_is_lehet_nyerni_utazasi_tamogatasra","timestamp":"2019. március. 25. 11:35","title":"Pápalátogatás Csíksomlyón: akár 400 ezer forintot is lehet nyerni utazási támogatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b11eb78-9a0f-4334-ad57-1add9ef34ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román államfő koppintott a kormányfő orrára.","shortLead":"A román államfő koppintott a kormányfő orrára.","id":"20190324_Egyelore_megsem_koltozik_Jeruzsalembe_Romania_izraeli_nagykovetsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b11eb78-9a0f-4334-ad57-1add9ef34ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db48048-8fca-4a30-a8b7-dbaed798c27d","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Egyelore_megsem_koltozik_Jeruzsalembe_Romania_izraeli_nagykovetsege","timestamp":"2019. március. 24. 19:55","title":"Egyelőre mégsem költözik Jeruzsálembe Románia izraeli nagykövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa18f26-66e8-47f6-bb2a-6ae725ad7f65","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Mint egy napernyőt becsukni - ennyi idő kell a Porsche 911 Cabriolet változatának hogy elrejtse a tetejét. A mutatvány egy Porsche esetében azért kevés lenne az üdvösséghez, de szerencsére a 911-es tető nélkül sem alakul át nyekergő, csavarodó karosszériájú, nyitott tetős sportkocsiutánzattá, amivel inkább csak páváskodni érdemes.","shortLead":"Mint egy napernyőt becsukni - ennyi idő kell a Porsche 911 Cabriolet változatának hogy elrejtse a tetejét. A mutatvány...","id":"20190324_12_masodperc_es_nyar_van_porsche_911_kabrio_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daa18f26-66e8-47f6-bb2a-6ae725ad7f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fd1688-b293-4b4f-ae95-aa05b7e04aa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_12_masodperc_es_nyar_van_porsche_911_kabrio_menetproba","timestamp":"2019. március. 24. 20:30","title":"12 másodperc, és nyár van – Porsche 911 kabrió menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új-Zéland egyik legdurvább terrorcselekménye a christchurch-i tömeggyilkosság előtt egy személyes adatai számítógépes rögzítése ellen tiltakozó diák 1982-es öngyilkos merénylete volt. Az ország egy százaléka muszlim, dacára a merev bevándorlási szabályoknak az átlagnál kvalifikáltabb muszlimok nehezebben kapnak munkát. Elemzést írt a vérengzésről az NKE.","shortLead":"Új-Zéland egyik legdurvább terrorcselekménye a christchurch-i tömeggyilkosság előtt egy személyes adatai számítógépes...","id":"20190325_Globalis_kereszteshaboru_es_ujzelandi_idegenggyulolet__elemeztek_a_verengzest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f086d039-bf4d-464d-9ead-14a8650a78f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Globalis_kereszteshaboru_es_ujzelandi_idegenggyulolet__elemeztek_a_verengzest","timestamp":"2019. március. 25. 12:39","title":"Globális keresztesháború és új-zélandi idegengyűlölet – elemezték a vérengzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]