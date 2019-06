Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"202a1a3d-b3b5-4e94-b50e-06563a4ec7be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyakig volt a pácban.","shortLead":"Nyakig volt a pácban.","id":"20190621_Csak_altatassal_sikerult_kimenteni_ezt_a_szegeny_mokust_szorult_helyzetebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=202a1a3d-b3b5-4e94-b50e-06563a4ec7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dd25f2-d8c3-4881-a987-7aeb12b043f2","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Csak_altatassal_sikerult_kimenteni_ezt_a_szegeny_mokust_szorult_helyzetebol","timestamp":"2019. június. 21. 16:09","title":"Csak altatással sikerült kimenteni ezt a szegény mókust szorult helyzetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félnek, hogy uniós szabályozás nélkül nem tudják kordában tartani a rövidtávú lakáskiadást. ","shortLead":"Félnek, hogy uniós szabályozás nélkül nem tudják kordában tartani a rövidtávú lakáskiadást. ","id":"20190620_Kozos_levelben_kert_segitseget_az_Airbnb_ellen_tiz_europai_varos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983afc87-0dbd-402d-af0f-e92252504cbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Kozos_levelben_kert_segitseget_az_Airbnb_ellen_tiz_europai_varos","timestamp":"2019. június. 20. 20:52","title":"Közös levélben kért segítséget az Airbnb ellen tíz európai város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297e927f-4241-4939-901c-5f8fefe5aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen egy rendes autófanatikus vezér, pályaversenyeken túl ralizik is.","shortLead":"Ilyen egy rendes autófanatikus vezér, pályaversenyeken túl ralizik is.","id":"20190622_toyota_akio_toyoda_autoverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=297e927f-4241-4939-901c-5f8fefe5aa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f50f41d-4c8b-427e-ae05-c263c8e5807c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_toyota_akio_toyoda_autoverseny","timestamp":"2019. június. 22. 10:41","title":"Álnéven indul a Toyota elnöke a hétvégi Nürburging 24 órás versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa938075-b41c-4757-8132-f63d47d4183f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szerep juthat a jövő autóiban azoknak az érzékelőknek, amelyek a vezető és a mellette ülő utas súlyát mérik.","shortLead":"Fontos szerep juthat a jövő autóiban azoknak az érzékelőknek, amelyek a vezető és a mellette ülő utas súlyát mérik.","id":"20190621_guardian_optical_technologies_optikai_auto_belter_elllenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa938075-b41c-4757-8132-f63d47d4183f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ff8725-75ac-4e95-a942-f547995e546e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_guardian_optical_technologies_optikai_auto_belter_elllenorzes","timestamp":"2019. június. 21. 11:03","title":"Nem lesz mindegy, hány kilót nyom, ha beül egy autóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint már mindennapos a partra vetett bálnák és delfinek gyomrában a műanyag, amely hosszú szenvedésre és pusztulásra ítéli őket.","shortLead":"Egy új kutatás szerint már mindennapos a partra vetett bálnák és delfinek gyomrában a műanyag, amely hosszú szenvedésre...","id":"20190621_muanyag_balna_plasztik_zacsko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696a81ea-3a3f-4952-b17d-940c839343eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_muanyag_balna_plasztik_zacsko","timestamp":"2019. június. 21. 18:33","title":"Hosszú és gyötrelmes halál vár a műanyagot benyelő bálnákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df6ac3d-586d-4143-bbac-faf7f96127a9","c_author":"Népszava","category":"gazdasag","description":"A keszthelyi képviselő-testület a közelmúltban Nagy Bálint fideszes alpolgármester javaslatára megszüntette a város utolsó szabadstrandját. A strand helyén fizetős, „kutyás élményparkot” és „piknikkertet” hozna létre egy budapesti vállalkozás. Mészáros Lőrinc és Tiborcz István érdekeltségei közben sorra építik, tervezik a város partjain a luxuslétesítményeket, de a kispénzűeknek nem lesz hol fürdeniük – írja a Népszava.","shortLead":"A keszthelyi képviselő-testület a közelmúltban Nagy Bálint fideszes alpolgármester javaslatára megszüntette a város...","id":"20190622_Az_utolso_keszthelyi_szabadstrandot_is_bezarjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4df6ac3d-586d-4143-bbac-faf7f96127a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29776b8-4d00-450a-8324-4bf4bff0322c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Az_utolso_keszthelyi_szabadstrandot_is_bezarjak","timestamp":"2019. június. 22. 11:55","title":"Az utolsó keszthelyi szabadstrandot is bezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5adcb3d-444f-48ac-ada4-e8590bbea04e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30 plusz 5 Celsius-fokot, a járművet a legközelebbi pihentető állomásra irányítják.","shortLead":"Ha a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30 plusz 5 Celsius-fokot, a járművet...","id":"20190621_Tilos_klima_nelkuli_jarmuvekben_allatokat_szallitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5adcb3d-444f-48ac-ada4-e8590bbea04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac10e46-d248-460f-8a39-ec5b16ddbec2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Tilos_klima_nelkuli_jarmuvekben_allatokat_szallitani","timestamp":"2019. június. 21. 12:27","title":"Tilos klíma nélküli járművekben állatokat szállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatások igazolták annak a vér-agy gáton átjutó gyógyszermolekulákat tartalmazó nanomedicinás kapszulának a hatékonyságát, amelyet a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) professzorai fejlesztettek ki. A fájdalomcsillapítók célzott nanokapszulás bejuttatása a központi idegrendszerbe több millió ember életére lehet pozitív hatással: a korábbinál sokkal hatékonyabban kezelhetik a migrént, a szélütést és a sclerosis multiplexet. A szabadalmaztatás alatt álló fejlesztéshez most partnert keres az intézmény.","shortLead":"Kutatások igazolták annak a vér-agy gáton átjutó gyógyszermolekulákat tartalmazó nanomedicinás kapszulának...","id":"20190621_szte_nanomedicina_nanokapszulas_gyogyszer_fajdalomcsillapito_dekany_imre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c9967f-5288-4fbe-8a2a-a7cc5cfd19c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_szte_nanomedicina_nanokapszulas_gyogyszer_fajdalomcsillapito_dekany_imre","timestamp":"2019. június. 21. 16:03","title":"Hatékonyan csillapítják a migrént a szegedi nanokapszulák, de a sclerosis multiplexeseknek is segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]