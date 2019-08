Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190804_balaton_vihar_telekom_upc_magyar_posta_nyeremenyjatek_fekete_feher_kep_szines_fornite_esport_nyeremeny_wannacry_marcus_hutchins","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58cb6ca-a325-4a4f-9a02-2006111041d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_balaton_vihar_telekom_upc_magyar_posta_nyeremenyjatek_fekete_feher_kep_szines_fornite_esport_nyeremeny_wannacry_marcus_hutchins","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:03","title":"Ez történt: pénzlelopós weboldal terjedt el a magyar netezők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"… abban a kettős politikai öngyilkosságban, amit az Európai Unió két, látszólag nagyon különböző tagállama, Nagy-Britannia és Magyarország elkövetni készül (míg az egyik a kilépésen, a másik a 7. cikkellyel járó elszigetelődésen ügyködik). Azért írom, hogy látszólag, mert a száraz tények szintjén kevés ennél különbözőbb két ország található a kontinensen. ","shortLead":"… abban a kettős politikai öngyilkosságban, amit az Európai Unió két, látszólag nagyon különböző tagállama...","id":"201931_van_valami_furcsa_es_megmagyarazhatatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ed32fb-9a4a-4715-a180-b21eb2051a16","keywords":null,"link":"/itthon/201931_van_valami_furcsa_es_megmagyarazhatatlan","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:00","title":"Kocsis Györgyi: Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalkorú sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek.","shortLead":"A fiatalkorú sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek.","id":"20190804_Huszeves_ferfi_sofor_kerekparos_Tiszakecske","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4f4838-47c0-4d50-a7d5-cc595515c99f","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Huszeves_ferfi_sofor_kerekparos_Tiszakecske","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:46","title":"Húszéves sofőr ütött el egy tizenhat éves kerékpárost, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de0a689-68d7-4a8c-8a18-cddb71a1c783","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium nem volt hajlandó elárulni a szocialista párti Harangozó Tamásnak, kik juthatnak új járművekhez a 82 milliárd forintos kormányzati járművásárlási programból – írta az Index.\r

","shortLead":"A Pénzügyminisztérium nem volt hajlandó elárulni a szocialista párti Harangozó Tamásnak, kik juthatnak új járművekhez...","id":"20190803_Titkolja_a_kormany_kiknek_jut_auto_a_82_milliardos_kozbeszerzesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1de0a689-68d7-4a8c-8a18-cddb71a1c783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064924dc-14a5-4315-b322-cf3aab53acea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Titkolja_a_kormany_kiknek_jut_auto_a_82_milliardos_kozbeszerzesbol","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:26","title":"Titkolja a kormány, kiknek jut autó a 82 milliárdos közbeszerzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5564de34-bcff-4442-a8db-a32726e0f994","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motortérben találtak rá a fegyverre és a hangtompítóra. ","shortLead":"A motortérben találtak rá a fegyverre és a hangtompítóra. ","id":"20190804_Engedely_nelkuli_fegyvertartas_loszer_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5564de34-bcff-4442-a8db-a32726e0f994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236b5d3b-6e4a-4c79-b12b-58b6c33d8989","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Engedely_nelkuli_fegyvertartas_loszer_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:27","title":"Engedély nélkül tartottak fegyvereket, lecsapott rájuk a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ff787e-b0d8-4f5e-943b-6e4fa62ade25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jó ideig nem tűnt kérdésesnek, hogy a pole pozícióból induló Max Verstappen megnyeri a 34. Magyar Nagydíjat, aztán a Mercedes húzott egy nagyon okosat, és Lewis Hamilton néhány körön belül gyakorlatilag állva hagyta a Red Bull holland pilótáját. \r

","shortLead":"Jó ideig nem tűnt kérdésesnek, hogy a pole pozícióból induló Max Verstappen megnyeri a 34. Magyar Nagydíjat, aztán...","id":"20190804_Raijeszte_Max_Verstappen_Lewis_Hamiltonra_Magyar_Nagydij_eloben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ff787e-b0d8-4f5e-943b-6e4fa62ade25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efd3cb1-03ed-4796-a84f-62453ca48df5","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Raijeszte_Max_Verstappen_Lewis_Hamiltonra_Magyar_Nagydij_eloben","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:00","title":"Egy kerékcsere mindent eldöntött a Hungaroringen: Lewis Hamilton ismét győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert vasárnap az úszó világkupa-sorozat tokiói állomásának zárónapján.","shortLead":"Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert vasárnap az úszó...","id":"20190804_Hosszu_Katinka_Szabo_Szebasztian_Kozma_Dominik_Tokio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14a0ae6-8df3-4f52-a5f1-7c8b988d48ef","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Hosszu_Katinka_Szabo_Szebasztian_Kozma_Dominik_Tokio","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:45","title":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5816e207-55a2-4f9e-85f7-bd992147577f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új fegyverzetkorlátozási egyezménynek magában kell foglalnia Kínát is - fejtette ki Donald Trump amerikai elnök újságíróknak pénteken. ","shortLead":"Egy új fegyverzetkorlátozási egyezménynek magában kell foglalnia Kínát is - fejtette ki Donald Trump amerikai elnök...","id":"20190803_Trump_putyin_inf_szerzodes_usa_oroszorszag_ballisztikus_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5816e207-55a2-4f9e-85f7-bd992147577f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab837037-fd4f-430a-8cbf-cce0d75e4f13","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Trump_putyin_inf_szerzodes_usa_oroszorszag_ballisztikus_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:07","title":"Trump Putyinnal beszélgetett: Egy kicsit ők is engednek majd, egy kicsit mi is engedünk majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]