A szövetségi kapitány szerint kizárólag a győzelem elfogadható eredmény a magyar labdarúgó-válogatott számára vasárnap az azeriek elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.

"Egyetértek azzal a kijelentéssel, hogy

ha nem győzzük le itthon Azerbajdzsánt, akkor nem érdemeljük meg az Eb-részvételt. Éppen ezért csak a győzelem elfogadható.

Ennek ellenére tiszteljük az ellenfelet, amely nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Ezt mutatja a horvátok elleni döntetlenje, de Wales dolgát is alaposan megnehezítette" - mondta szombati sajtótájékoztatóján az olasz szakvezető, aki szerint az azeriek támadó játékban léptek előre sokat a szeptemberi találkozók alapján.

Megalázóan buta gólokkal kapott ki a magyar válogatott Horvátországban Öt percig hihettük azt, hogy lehet bármi esélyünk. Horvátország-Magyarország 3-0. Végül csak annak örülhettünk, hogy Szlovákia nem nyert, így maradt még esélyünk kijutni az Eb-re. De nem ezzel a játékkal.

Rossi arra az újságírói kérdésre, hogy személyes tragédiaként élné-e meg, ha nem gyűjteni be a három pontot az együttese, úgy válaszolt, számára a szurkolók visszajelzése a legfontosabb, ennek figyelembe vételével különösen nagy súlya van a találkozónak, s balsiker esetén százszázalékosan vállalná a felelősséget. Hangsúlyozta, továbbra is csak addig kívánja megtartani a posztját, amíg a drukkerek részéről érzi a bizalmat.

"Ilyen fájó vereség után nem nehéz arra játszani a játékosoknál, hogy bizonyítsák be, az előző találkozó csak egy kisiklás volt. Átbeszéltük a történteket, de most már el kell felejteni a horvátországi összecsapást" - mondta az MTI érdeklődésére Rossi, hogy miképpen próbálta felrázni a válogatottatt, miután 3-0-ra alulmaradt Splitben.

Arról is beszélt az olasz tréner, hogy a csütörtöki, Horvátország elleni kudarcnál elsősorban a hozzáállás miatt volt csalódott. Mint megjegyezte, lehet hibázni, ezt elfogadja, de arra utána reagálni kell. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a spliti meccs miatt senki nem lett kegyvesztett.

Megalázóan buta gólokkal kapott ki a magyar válogatott Horvátországban Öt percig hihettük azt, hogy lehet bármi esélyünk. Horvátország-Magyarország 3-0. Végül csak annak örülhettünk, hogy Szlovákia nem nyert, így maradt még esélyünk kijutni az Eb-re. De nem ezzel a játékkal.

"Tudunk sokkal jobban játszani, mint azt Horvátországban tettük, nem az volt a válogatott igazi arca. Ezt korábban már be is bizonyítottuk, és most is szeretnénk megmutatni, hogy sokkal jobb teljesítményre vagyunk képesek" - mondta Sallai Roland, aki elárulta, a csapat átbeszélte a történteket, de nem kívánt részletekbe bocsátkozni, mivel az szerinte csak a játékosokra tartozik.

A Freiburg támadója kifejtette, noha zárt kapus lesz az azeriek elleni mérkőzés, nagyon örül annak, hogy 15 ezer gyerek előtt léphetnek pályára, mert ez sokkal jobb, mintha üres lelátók előtt kellene játszaniuk.

A magyar válogatott a harmadik helyen áll selejtezőcsoportjában, egy győzelemmel pedig visszaszerezné a második helyet az ezúttal szabadnapos szlovákoktól. Az egy ponttal sereghajtó azeriek elleni találkozó 18 órakor kezdődik a Groupama Arénában.