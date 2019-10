Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1c0ec0b-9b5d-4734-b06d-f090a4a7c4f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elég kicsi az esélye a megállapodásnak, de az is kérdés, ebben az esetben tartható-e a jelenlegi menetrend.","shortLead":"Elég kicsi az esélye a megállapodásnak, de az is kérdés, ebben az esetben tartható-e a jelenlegi menetrend.","id":"20191015_brexit_barnier_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1c0ec0b-9b5d-4734-b06d-f090a4a7c4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86c55b4-0f10-4f99-8a02-2f4e9e8d75ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_brexit_barnier_johnson","timestamp":"2019. október. 15. 14:37","title":"Itt az újabb Brexit-ultimátum: éjfélig meg kell találni a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. A mostani írás ráadásul rendhagyó: a szokásos vasárnap helyett hétfőn jelenik meg, e heti szerzőnk, Parti Nagy Lajos ugyanis azt kérte: hadd várja meg a választás eredményét.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827b5806-c070-4630-b597-39d03825ccce","keywords":null,"link":"/360/20191014_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos_smuzremult_martalocokat_latott","timestamp":"2019. október. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos smúzrémült martalócokat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz embert még mindig nem találnak a hatóságok.","shortLead":"Tíz embert még mindig nem találnak a hatóságok.","id":"20191015_Ismet_emelkedett_a_Hagibis_tajfun_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0274602c-568e-4c50-94f6-7f36c993d688","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Ismet_emelkedett_a_Hagibis_tajfun_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. október. 15. 05:37","title":"Ismét emelkedett a Hagibis tájfun halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ütközés nem történt, a két vonat mindössze 700 méterre állt meg egymástól. ","shortLead":"Ütközés nem történt, a két vonat mindössze 700 méterre állt meg egymástól. ","id":"20191014_vademeles_vasutas_zalaegerszeg_egymassal_szemben_kozlekedo_vonat_intercity_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d8dedc-c2c9-4b7a-82e9-2d7a6825027a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_vademeles_vasutas_zalaegerszeg_egymassal_szemben_kozlekedo_vonat_intercity_","timestamp":"2019. október. 14. 15:56","title":"Vádat emeltek egy vasutas ellen, aki egymással szemben indított el két vonatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa882c6-29c8-43eb-9ec6-f1d4b3d5475b","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Bár alkotói alig 14 évig szárnyalhattak, ez is elegendő volt ahhoz, hogy a Bauhaus a leghíresebb, máig ható tervezőiskolává, oktatási modellé váljon. A centenáriumát ünneplő stílus szinte az eredeti fényében pompázik a kelet-németországi Dessauban. Itt látható a világ második legnagyobb Bauhaus-gyűjteménye is egy erre a célra épített múzeumban.","shortLead":"Bár alkotói alig 14 évig szárnyalhattak, ez is elegendő volt ahhoz, hogy a Bauhaus a leghíresebb, máig ható...","id":"201941__bauhaus_100__gep_es_lelek__mesterek_tanitvanyok__komfortzona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa882c6-29c8-43eb-9ec6-f1d4b3d5475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6bdf25-751c-4c3b-82cc-16f0a620d3dd","keywords":null,"link":"/360/201941__bauhaus_100__gep_es_lelek__mesterek_tanitvanyok__komfortzona","timestamp":"2019. október. 15. 15:30","title":"A Bauhaus reneszánsza a kelet-németországi Dessauban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbf8ba2-fdc8-4561-a63f-8ab094c2fd26","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Hétfőn megjött a többi adat is: 100 hely közül csak 48-at szerzett a kormányzó Jog és Igazságosság párt.","shortLead":"Hétfőn megjött a többi adat is: 100 hely közül csak 48-at szerzett a kormányzó Jog és Igazságosság párt.","id":"20191014_lengyel_valasztas_kormanypart_jog_es_igazsagossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afbf8ba2-fdc8-4561-a63f-8ab094c2fd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569e25b-dd74-42d0-a159-8140166b7b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_lengyel_valasztas_kormanypart_jog_es_igazsagossag","timestamp":"2019. október. 14. 20:56","title":"Lengyel választás: a szenátusban még sincs kormánypárti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9080a749-e721-48b0-9935-55a2d65c6f27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A valutaalap javított a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzésén a világgazdaságtól ugyanakkor lassabb növekedésre számít, mint korábban. Magyarországon az éves felülvizsgálat megállapításai szerint a célok jók, de konkrét lépésekre van szükség az elérésükhöz.","shortLead":"A valutaalap javított a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzésén a világgazdaságtól ugyanakkor lassabb növekedésre...","id":"20191015_Az_IMF_megvizsgalta_Magyarorszagot_a_celok_jok_ideje_tenni_ertuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9080a749-e721-48b0-9935-55a2d65c6f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d23045e-c031-4021-b81a-87b1c3f0ee08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Az_IMF_megvizsgalta_Magyarorszagot_a_celok_jok_ideje_tenni_ertuk","timestamp":"2019. október. 15. 17:39","title":"Az IMF megvizsgálta Magyarországot: a célok jók, ideje tenni értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni újabb kutatás a Kiribati-szigeteknél. A Robert Ballard vezette csoport semmilyen bizonyítékot nem talált arra, hogy a térségben zuhant volna le az amerikai pilóta kétmotoros Lockheed repülőgépe – adta hírül a The New York Times.","shortLead":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni...","id":"20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b74e3-059e-4755-8d6d-ef98d87a827d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","timestamp":"2019. október. 16. 10:42","title":"Nem oldódott meg a legendás pilótanő eltűnésének rejtélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]