[{"available":true,"c_guid":"0011df37-82d1-47f5-8c8b-2a4efb8271fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A klímakrízisetek lerombolta az otthonom” – ezt írta fel egy ausztrál nő a házának egy megmaradt darabjára, amikor a parlament elé ment demonstrálni.","shortLead":"„A klímakrízisetek lerombolta az otthonom” – ezt írta fel egy ausztrál nő a házának egy megmaradt darabjára, amikor...","id":"20191202_Leegett_hazanak_utolso_darabjaival_ment_tuntetni_a_klimavaltozast_tagado_politikusok_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0011df37-82d1-47f5-8c8b-2a4efb8271fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f19edc-1b94-4bfe-8b7f-08ddadc72e63","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Leegett_hazanak_utolso_darabjaival_ment_tuntetni_a_klimavaltozast_tagado_politikusok_ele","timestamp":"2019. december. 02. 14:20","title":"Leégett házának utolsó darabjaival ment tüntetni a klímaváltozásra fittyet hányó politikusok elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök Senyei György Barna bírót javasolta az Országos Bírói Hivatal elnöki posztjára.","shortLead":"A köztársasági elnök Senyei György Barna bírót javasolta az Országos Bírói Hivatal elnöki posztjára.","id":"20191202_Ader_kijelolte_Hando_Tunde_utodjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad70c5-e8bd-4984-845f-26a97dc440da","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ader_kijelolte_Hando_Tunde_utodjat","timestamp":"2019. december. 02. 19:36","title":"Áder kijelölte Handó Tünde utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43441322-4107-464b-b5cc-8bb02c5a605c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csokorba gyűjtöttük az MTI által eddig kiadott képeket.","shortLead":"Egy csokorba gyűjtöttük az MTI által eddig kiadott képeket.","id":"20191202_havazas_havas_kepek_ho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43441322-4107-464b-b5cc-8bb02c5a605c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8f7b1e-ea40-4a90-9bdc-275066359e05","keywords":null,"link":"/elet/20191202_havazas_havas_kepek_ho","timestamp":"2019. december. 02. 09:54","title":"Azért van ebben a havazásban valami varázslatos is – képek az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rosszul látja, aki szerint a klímaváltozás nem az egész bolygót fenyegető jelenség – ez is elhangzott az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének hétfőn kezdődött ülése előtt.","shortLead":"Rosszul látja, aki szerint a klímaváltozás nem az egész bolygót fenyegető jelenség – ez is elhangzott az ENSZ...","id":"20191202_klimavaltozas_ensz_fotitkar_antonio_gueterres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afdacd9-7b21-47ee-b84b-1813e97d9b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_klimavaltozas_ensz_fotitkar_antonio_gueterres","timestamp":"2019. december. 02. 14:03","title":"A klímaváltozás már itt van, és gyilkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone lakossági előfizetői három nap díjmentes, korlátlan adathasználatot kapnak, az okostelefonnal nem rendelkezők pedig három nap díjmentes hanghívást. Idén a UPC-előfizetőknek is ad valamit a vállalatot nemrég felvásárolt Vodafone.","shortLead":"A Vodafone lakossági előfizetői három nap díjmentes, korlátlan adathasználatot kapnak, az okostelefonnal nem...","id":"20191202_vodafone_korlatlan_internet_ingyenes_telefonalas_red_infinity_pro_havidijkedvezmeny_upc_vezetekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2602dba7-bd84-435b-9820-87913b5ae2f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_vodafone_korlatlan_internet_ingyenes_telefonalas_red_infinity_pro_havidijkedvezmeny_upc_vezetekes","timestamp":"2019. december. 02. 14:33","title":"Ha a Vodafone ügyfele, 3 napon át korlátlanul netezhet vagy ingyen telefonálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Svéd Akadémiánál jelenleg vizsgálják, hogyan lehetne átszervezni a bizottságot a 2020-as díj odaítéléséhez.","shortLead":"A Svéd Akadémiánál jelenleg vizsgálják, hogyan lehetne átszervezni a bizottságot a 2020-as díj odaítéléséhez.","id":"20191202_Ujabb_botrany_az_irodalmi_Nobeldij_korul_tavozott_ket_kulsos_tag_a_bizottsagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e57a02-9c48-4e62-b80f-a05601544b8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Ujabb_botrany_az_irodalmi_Nobeldij_korul_tavozott_ket_kulsos_tag_a_bizottsagbol","timestamp":"2019. december. 02. 20:58","title":"Újabb botrány az irodalmi Nobel-díj körül, távozott két külsős tag a bizottságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerint Donald Trump kampánycsapata több száz olyan politikai hirdetést adott fel, amely sértette a videómegosztó szolgáltatás szabályzatát.","shortLead":"A YouTube szerint Donald Trump kampánycsapata több száz olyan politikai hirdetést adott fel, amely sértette...","id":"20191202_donald_trump_hirdetes_google_youtube_elnokvalasztas_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3469fd7a-2bc8-4ad8-939a-2d3c442d824a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_donald_trump_hirdetes_google_youtube_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2019. december. 02. 18:03","title":"Áll a bál, Donald Trump 300+ hirdetését törölte a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még napközben is rosszul lehet majd látni északkeleten.","shortLead":"Még napközben is rosszul lehet majd látni északkeleten.","id":"20191203_A_havazas_utan_a_nagy_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c01a36d-2e77-4a1f-a0d3-49522d8474e3","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_havazas_utan_a_nagy_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2019. december. 03. 05:15","title":"A havazás után a nagy köd miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]