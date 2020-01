Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök már tárgyalt az Európai Bizottság elnökével egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról.","shortLead":"Az amerikai elnök már tárgyalt az Európai Bizottság elnökével egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról.","id":"20200122_Trump_25_szazalekos_vammal_fenyegeti_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdab1d4-d228-4742-b7ee-4759769d586f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Trump_25_szazalekos_vammal_fenyegeti_Europat","timestamp":"2020. január. 22. 17:47","title":"Trump 25 százalékos vámmal fenyegeti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kiadási célú lakásvásárlás egyes helyeken még mindig jó üzlet lehet, és az ingatlanár-emelkedésben is vannak még lehetőségek – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont.","shortLead":"A kiadási célú lakásvásárlás egyes helyeken még mindig jó üzlet lehet, és az ingatlanár-emelkedésben is vannak még...","id":"20200123_Ennyi_haszna_lehet_ha_kiad_egy_frissen_vasarolt_lakast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a691fb-b112-4478-9ed4-79afacb6827c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Ennyi_haszna_lehet_ha_kiad_egy_frissen_vasarolt_lakast","timestamp":"2020. január. 23. 11:29","title":"Ekkora haszna lehet, ha kiad egy frissen vásárolt lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dollármilliárdokról van szó. 