[{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek optimizmusa is csökkent, hatéves mélypontjára.

","shortLead":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek...","id":"20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd8019-691a-4c72-bb2a-057af195814f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","timestamp":"2020. január. 27. 05:45","title":"Másfél éve nem mért ilyen alacsony fogyasztói bizalmat a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182259f8-fe6e-4df4-9402-c2785af12e23","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tarolt a Netflix az animációs filmek Annie-díjátadóján, a Jégvarázs 2. kevés jelölést tudott díjra váltani. Digitális kategóriában magyarok is nyertek díjat.

","shortLead":"Tarolt a Netflix az animációs filmek Annie-díjátadóján, a Jégvarázs 2. kevés jelölést tudott díjra váltani. Digitális...","id":"20200126_Magyarok_is_nyertek_az_Anniedijatadon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=182259f8-fe6e-4df4-9402-c2785af12e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ade926-85c3-4144-9f98-140f040597a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200126_Magyarok_is_nyertek_az_Anniedijatadon","timestamp":"2020. január. 26. 18:10","title":"Magyarok is nyertek az Annie-díjátadón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea594a-d2dc-4f87-807b-e7361bef8cc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Los Angeles Lakers csarnokában, amely húsz évig volt Kobe Bryant hazai pályája, tartották a Grammy-díjkiosztót, ezen az estén nem volt ok örömre.","shortLead":"A Los Angeles Lakers csarnokában, amely húsz évig volt Kobe Bryant hazai pályája, tartották a Grammy-díjkiosztót, ezen...","id":"20200127_Billie_Eilish_tarolta_le_a_Grammydijkiosztot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aea594a-d2dc-4f87-807b-e7361bef8cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db5a17-822a-4cf8-bec8-f0b443024e73","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_Billie_Eilish_tarolta_le_a_Grammydijkiosztot","timestamp":"2020. január. 27. 06:05","title":"Billie Eilish tarolta le a Grammy-díjkiosztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy nap alatt megduplázódott a koronavírussal fertőzöttek száma, Európa-bajnok a férfi vízilabda-válogatott, Billie Eilish tarolt a Grammy-n. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy nap alatt megduplázódott a koronavírussal fertőzöttek száma, Európa-bajnok a férfi vízilabda-válogatott, Billie...","id":"20200127_Radar360_Fideszes_gyozelem_Gyorben_meghalt_Kobe_Bryant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb812ac-6646-4698-b2cb-5f8408319030","keywords":null,"link":"/360/20200127_Radar360_Fideszes_gyozelem_Gyorben_meghalt_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 27. 08:00","title":"Radar360: Fideszes győzelem Győrben, meghalt Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossz idővel indul a hét.","shortLead":"Rossz idővel indul a hét.","id":"20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd82d00e-503b-4b05-935b-d7255ae7ab5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","timestamp":"2020. január. 27. 05:35","title":"Ónos eső és köd miatt adtak ki országos figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f751ba6-6052-4e57-bcc0-e45d8191f0ac","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A magyar kormány klímaügyekben a csodára vár, mondta a hvg.hu közéleti podcastjában Perger András, a Greenpeace Magyarország munkatársa.","shortLead":"A magyar kormány klímaügyekben a csodára vár, mondta a hvg.hu közéleti podcastjában Perger András, a Greenpeace...","id":"20200125_A_Greenpeace_a_Fulkeben_A_magyar_klimastrategia_nem_reagal_a_klimavalsagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f751ba6-6052-4e57-bcc0-e45d8191f0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef09cd1-d10c-47e9-9cad-b0233508c10f","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_A_Greenpeace_a_Fulkeben_A_magyar_klimastrategia_nem_reagal_a_klimavalsagra","timestamp":"2020. január. 25. 11:30","title":"A Greenpeace a Fülkében: A magyar klímastratégia nem reagál a klímaválságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos nem volt.","shortLead":"Telitalálatos nem volt.","id":"20200125_Kihuztak_az_otos_lottot_nyeroszamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94ebaf8-091f-41b5-b55c-63e10e48986b","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Kihuztak_az_otos_lottot_nyeroszamait","timestamp":"2020. január. 25. 19:45","title":"Kihúzták az ötös lottót nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt térségében. A balesetben többen megsérültek. Az autópálya Budapest felé vezető oldalán is forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombat délután.","shortLead":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt...","id":"20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772af33f-f005-4d1a-bb48-e694efd20812","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. január. 25. 16:57","title":"Baleset az M3-on, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]