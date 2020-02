Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy szélben egy 140 km/h-s tempóval haladó autóra akár olyan erők is hathatnak, mintha 240-nel menne.","shortLead":"Nagy szélben egy 140 km/h-s tempóval haladó autóra akár olyan erők is hathatnak, mintha 240-nel menne.","id":"20200210_Hogyan_vezessunk_mire_figyeljunk_eros_szelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954c926c-0430-4d46-8818-ce0ed2344989","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Hogyan_vezessunk_mire_figyeljunk_eros_szelben","timestamp":"2020. február. 10. 12:19","title":"Viharos szél jön, hogyan vezessünk ilyen időben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi közel 50 ezer forintos kárt okozott egy kocsiban, mert túl közel haladt el mellette.","shortLead":"Egy férfi közel 50 ezer forintos kárt okozott egy kocsiban, mert túl közel haladt el mellette.","id":"20200210_Labanal_fogva_akartak_kirangatni_egy_taxist_az_autojabol_Veszpremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d02b0-eed5-40fd-85d9-90858afd6863","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Labanal_fogva_akartak_kirangatni_egy_taxist_az_autojabol_Veszpremben","timestamp":"2020. február. 10. 15:15","title":"Lábánál fogva akartak kirángatni egy taxist az autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a3520-246e-412b-8df6-c60765b8b78b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy magántőkealap lehet Victoria’s Secret új tulajdonosa.","shortLead":"Egy magántőkealap lehet Victoria’s Secret új tulajdonosa.","id":"20200210_Eladhatjak_az_egyik_leghiresebb_fehernemumarkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a3520-246e-412b-8df6-c60765b8b78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1493ff-4724-4b5f-9508-9dfac30d11f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Eladhatjak_az_egyik_leghiresebb_fehernemumarkat","timestamp":"2020. február. 10. 15:49","title":"Eladhatják az egyik leghíresebb fehérneműmárkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség letartóztatta a 49 éves férfit.","shortLead":"A rendőrség letartóztatta a 49 éves férfit.","id":"20200210_solyi_gyerekgyilkossage_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6143f328-fa88-4cea-939f-a2c8d59afdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_solyi_gyerekgyilkossage_zaklatas","timestamp":"2020. február. 10. 16:37","title":"Zaklatta a megölt kislány családját a sólyi gyerekgyilkos apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","shortLead":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","id":"20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4f868d-751e-472f-9f9d-e261766137a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","timestamp":"2020. február. 09. 09:01","title":"Koronavírus: Orosz hírműsorok szálltak be a legvadabb összeesküvés-elméletek terjesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650fbe4-35fd-4ae0-a657-5c2402e2ad34","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új algoritmusok segítenek feltárni a Leonardo Da Vinci festményei alatt rejlő elfeledett alakokat.","shortLead":"Új algoritmusok segítenek feltárni a Leonardo Da Vinci festményei alatt rejlő elfeledett alakokat.","id":"20200210_leonardo_da_vinci_festmenyei_alatt_rejlo_alakok_algoritmusok_ma_xrf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2650fbe4-35fd-4ae0-a657-5c2402e2ad34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d6112c-fbd7-4b76-bfb5-dd1db6962bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_leonardo_da_vinci_festmenyei_alatt_rejlo_alakok_algoritmusok_ma_xrf","timestamp":"2020. február. 10. 08:03","title":"Rejtett alakokra bukkantak a kutatók da Vinci festményén, amikor pixelenként átnézték a képet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában már több a koronavírus-áldozat, mint amennyit a 2002-2003-as SARS-járvány követelt világszerte. Szombaton 89 ember halt meg Kínában a vírustól, ezt több, mint bármelyik korábbi napon. Az új fertőzöttek száma viszont csökkent.","shortLead":"Kínában már több a koronavírus-áldozat, mint amennyit a 2002-2003-as SARS-járvány követelt világszerte. Szombaton 89...","id":"20200209_A_koronavirus_mar_halalosabb_a_SARSnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bcefb0-8429-493f-825b-02a791be4c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_koronavirus_mar_halalosabb_a_SARSnal","timestamp":"2020. február. 09. 07:58","title":"A koronavírus már halálosabb a SARS-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Felborult\" a Balaton, tovább tombol a koronavírus-járvány. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"\"Felborult\" a Balaton, tovább tombol a koronavírus-járvány. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200210_Radar360esti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bfc1f0-0553-40e3-92bf-90d3aaa60b2a","keywords":null,"link":"/360/20200210_Radar360esti","timestamp":"2020. február. 10. 17:30","title":"Radar360: A Ciara ciklon itt, Orbán Viktor Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]