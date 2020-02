Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"020356b9-cb72-48de-90bc-959befb98218","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kétmilliárd forintot költhet a főváros CT-re és MR-re, a többi pénzt a kerületek kapják.","shortLead":"Kétmilliárd forintot költhet a főváros CT-re és MR-re, a többi pénzt a kerületek kapják.","id":"20200218_Kiutaltak_az_elso_tiz_milliardot_a_fovarosi_egeszsegugynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020356b9-cb72-48de-90bc-959befb98218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb9991c-129c-4ee8-a4f3-710ea84b8c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Kiutaltak_az_elso_tiz_milliardot_a_fovarosi_egeszsegugynek","timestamp":"2020. február. 18. 07:21","title":"Kiutalták az első tízmilliárdot a fővárosi egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehéz és kemény tárgyalásokra kell számítani az Európai Unió (EU) következő hétéves költségvetéséről az állam-, illetve kormányfők csütörtökre összehívott rendkívüli tanácskozásán – mondta Angela Merkel csütörtökön Berlinben, aki szerint azt is tudomásul kell venni, hogy a tagországi kormányok ugyan fontosak, és meg kell állapodniuk egymással a költségvetésről, \"de nem csak ők vannak a világon\".\r

","shortLead":"Nehéz és kemény tárgyalásokra kell számítani az Európai Unió (EU) következő hétéves költségvetéséről az állam-, illetve...","id":"20200219_Merkel_orban_eu_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b00354b-4f9a-4cb3-bbe1-d5e4acc68d16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Merkel_orban_eu_koltsegvetes","timestamp":"2020. február. 19. 16:17","title":"Merkel szavai után szinte biztosan kemény csatára számíthat Orbán Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f220a-ade6-4502-8e37-ea31081ea812","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál fogorvost annyira rosszul érintette, hogy valaki negatív véleményt írt róla az interneten, hogy bírósághoz fordult, a testület pedig neki adott igazat. A következmény a Google-t is érinti, de annál is jobban a kritikát megfogalmazó felhasználót.","shortLead":"Egy ausztrál fogorvost annyira rosszul érintette, hogy valaki negatív véleményt írt róla az interneten, hogy bírósághoz...","id":"20200219_google_oldal_velemeny_kritika_hozzaszolas_fogorvos_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e70f220a-ade6-4502-8e37-ea31081ea812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081fb5cc-2e76-4d36-bb75-c507af00e827","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_google_oldal_velemeny_kritika_hozzaszolas_fogorvos_ausztralia","timestamp":"2020. február. 19. 11:03","title":"Rossz értékelést írt a fogorvosról, a Google-nek ki kell adnia az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa529fa-dccd-46dd-ad68-846afeea0b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei legerősebb telefonja a Galaxy S20 Ultra lett, amelynek kijelzője az összes többi mobilét lekörözte.","shortLead":"A Samsung idei legerősebb telefonja a Galaxy S20 Ultra lett, amelynek kijelzője az összes többi mobilét lekörözte.","id":"20200218_samsung_galaxy_s20_ultra_kijelzo_ertekeles_displaymate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa529fa-dccd-46dd-ad68-846afeea0b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded3fda-4222-438b-9506-d610e7c7d3a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_samsung_galaxy_s20_ultra_kijelzo_ertekeles_displaymate","timestamp":"2020. február. 18. 16:03","title":"Nincs jobb kijelző a piacon – állítja a Galaxy S20 Ultráról a független tesztlabor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két alkalommal, összesen 3,8 milliárd forint értékben növeli dolgozói fizetését a brit cég. ","shortLead":"Két alkalommal, összesen 3,8 milliárd forint értékben növeli dolgozói fizetését a brit cég. ","id":"20200219_Egy_ev_mulva_nem_lesz_olyan_magyar_Tescodolgozo_aki_289_ezernel_kevesebbet_keresne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f765317-64a8-4505-86b4-325947a5c87f","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Egy_ev_mulva_nem_lesz_olyan_magyar_Tescodolgozo_aki_289_ezernel_kevesebbet_keresne","timestamp":"2020. február. 19. 15:32","title":"Egy év múlva nem lesz olyan magyar Tesco-dolgozó, aki 289 ezernél kevesebbet keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeef179d-56d5-4eff-a38e-4461379652d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Folyamatos üzletbezárásokkal és átalakításokkal igyekszik a vásárlási szokásokhoz alkalmazkodni az amerikai Macy's, amely valaha az általános áruház megtestesítője volt. A hozzá hasonló mágnesbérlők válsága a bevásárlóközpontokat is alkalmazkodásra kényszeríti.","shortLead":"Folyamatos üzletbezárásokkal és átalakításokkal igyekszik a vásárlási szokásokhoz alkalmazkodni az amerikai Macy's...","id":"202007__macys__bezaras_es_leepites__legendas_mult__aruhazmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeef179d-56d5-4eff-a38e-4461379652d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88fb14a-ac9f-4db7-8af0-afdeb0319497","keywords":null,"link":"/360/202007__macys__bezaras_es_leepites__legendas_mult__aruhazmester","timestamp":"2020. február. 18. 15:00","title":"Az első igazi áruház volt, most a túlélésért küzd az amerikai Macy's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindegy, hogy munkaügyben, magáncélból, tanulni vagy turistaként érkeznének, a koronavírus miatt nem léphetnek be az országba. ","shortLead":"Mindegy, hogy munkaügyben, magáncélból, tanulni vagy turistaként érkeznének, a koronavírus miatt nem léphetnek be...","id":"20200218_Megtiltjak_a_kinai_allampolgarok_beutazasat_Oroszorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a86339-eef2-4f96-8688-d2f56453e867","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_Megtiltjak_a_kinai_allampolgarok_beutazasat_Oroszorszagba","timestamp":"2020. február. 18. 20:18","title":"Megtiltják a kínai állampolgárok beutazását Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezer kamiont és buszt ellenőriztek a múlt héten, minden negyediknél találtak valami problémát.","shortLead":"Több ezer kamiont és buszt ellenőriztek a múlt héten, minden negyediknél találtak valami problémát.","id":"20200218_833_teheruto_es_buszsofort_meszeltek_le_a_rendorok_egy_het_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7697362-8d1f-4785-852e-d3ec0d55ca18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_833_teheruto_es_buszsofort_meszeltek_le_a_rendorok_egy_het_alatt","timestamp":"2020. február. 18. 13:54","title":"833 szabálytalankodó teherautóst és buszsofőrt csíptek el a rendőrök egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]