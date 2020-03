Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban vasárnapra 1534-re, Moszkvában pedig 1014-re nőtt a SARS-CoV-2 koronavírussal igazoltan megfertőződöttek száma.","shortLead":"Oroszországban vasárnapra 1534-re, Moszkvában pedig 1014-re nőtt a SARS-CoV-2 koronavírussal igazoltan megfertőződöttek...","id":"20200329_Ezer_felett_a_fertozottek_szama_Moszkvaban_szazezrek_orvosi_megfigyeles_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4abc95-d6fe-4129-9a2d-bec1cf5f3006","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Ezer_felett_a_fertozottek_szama_Moszkvaban_szazezrek_orvosi_megfigyeles_alatt","timestamp":"2020. március. 29. 12:52","title":"Ezer felett a fertőzöttek száma Moszkvában, százezrek orvosi megfigyelés alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5755ee-eeec-4871-8043-6bb8246685ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több, az egészségügytől távoli cég kezdett szájmaszkok gyártásába.","shortLead":"Egyre több, az egészségügytől távoli cég kezdett szájmaszkok gyártásába.","id":"20200328_razer_muteti_maszkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb5755ee-eeec-4871-8043-6bb8246685ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9cf195-31aa-4849-ab5d-5b4f64b7ab3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200328_razer_muteti_maszkok","timestamp":"2020. március. 28. 16:03","title":"Játékra való gépek helyett komoly műtéti maszkokat gyárt már a Razer is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb szigorítás jön az országban: két hétre leállnak a nem létfontosságú vállalatok. ","shortLead":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb...","id":"20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed11bbd-d138-4f80-a409-e5a51e32adea","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 29. 14:10","title":"Spanyolország: több mint 800-an haltak meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebce4682-07cd-44c7-bd4d-bcdd33c23eb5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laczák százados irányítja mostantól a Dumaszínházat - ezt az otthonukban rekedt stand-uposok is csak műsor közben tudták meg. Ezentúl szabályozzák, hogy napi hány poént kell mondaniuk és azokat milyen témában. ","shortLead":"Laczák százados irányítja mostantól a Dumaszínházat - ezt az otthonukban rekedt stand-uposok is csak műsor közben...","id":"20200328_Duma_Aktual_A_hadsereg_vette_at_a_Dumaszinhaz_vezeteset_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebce4682-07cd-44c7-bd4d-bcdd33c23eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309d9491-7e1f-4c60-8604-252859d57ed7","keywords":null,"link":"/360/20200328_Duma_Aktual_A_hadsereg_vette_at_a_Dumaszinhaz_vezeteset_is","timestamp":"2020. március. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál otthonról: A hadsereg vette át a Dumaszínház vezetését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" New York, New Jersey és Connecticut nem lesz karanténban, helyette szigorú utazási korlátozásokat vezetnek be - jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap éjjel a Twitteren.","shortLead":" New York, New Jersey és Connecticut nem lesz karanténban, helyette szigorú utazási korlátozásokat vezetnek be...","id":"20200329_Az_USA_meg_mindig_kivar_a_karantennal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcaf23df-dd38-4af1-8e84-b8290f2544fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Az_USA_meg_mindig_kivar_a_karantennal","timestamp":"2020. március. 29. 08:12","title":"Az USA még mindig kivár a karanténnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A kormány saját maga bizonyította, hogy a négyötödös felhatalmazás igénylése és az ellenzéktől kért álszívesség nem több politikai csapdánál, hiszen a kijárási korlátozást a felhatalmazási törvény nélkül is be tudták vezetni. Ettől függetlenül – vagy épp ezzel együtt – a törvény bizonytalan időre és bizonytalan módon, de megváltoztatja életünket.","shortLead":"A kormány saját maga bizonyította, hogy a négyötödös felhatalmazás igénylése és az ellenzéktől kért álszívesség nem...","id":"20200330_Orban_kormany_koronavirus_fidesz_parlament_orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d313e365-2a0c-400b-a45e-6feb21572a4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Orban_kormany_koronavirus_fidesz_parlament_orszaggyules","timestamp":"2020. március. 30. 06:30","title":"Orbán kétfrontos háborúja: politikai színjáték és koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Drasztikus létszámleépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari kutatóintézet igazgatója.","shortLead":"Drasztikus létszámleépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari...","id":"20200330_Sok_munkahely_szunhet_meg_a_nemet_jarmuiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f075284-561a-451e-be72-112c60551a77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Sok_munkahely_szunhet_meg_a_nemet_jarmuiparban","timestamp":"2020. március. 30. 10:14","title":"100 ezer munkahely szűnhet meg a német járműiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e57e3-1057-4a6d-bd85-b7a03755b314","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcvanhat éves korában, hosszú és súlyos betegség után vasárnap elhunyt Krzysztof Penderecki neves lengyel zeneszerző, a kortárs zene kiemelkedő alakja - közölte a lengyel média. Az ő zenéje hallható többek közt a Stephen King regényéből készült Ragyogás, illetve Martin Scorsese Viharsziget című filmjében is. ","shortLead":"Nyolcvanhat éves korában, hosszú és súlyos betegség után vasárnap elhunyt Krzysztof Penderecki neves lengyel...","id":"20200329_Elhunyt_Krzysztof_Penderecki_lengyel_zeneszerzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=118e57e3-1057-4a6d-bd85-b7a03755b314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d590993-9550-47a5-89f0-06bd91be9b94","keywords":null,"link":"/kultura/20200329_Elhunyt_Krzysztof_Penderecki_lengyel_zeneszerzo","timestamp":"2020. március. 29. 11:28","title":"Elhunyt Krzysztof Penderecki lengyel zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]