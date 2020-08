Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner sajtóhírek szerint most mégis távozhat a fekete-kékek kispadjáról.

Az olasz bajnokság utolsó, 38. fordulójában is győzött az Internazionale, 2-0-ra verte hazai pályán az Atalantát. A meccs utáni sajtótájékoztatón Antonio Conte vezetőedző arról beszélt, hogy nagyon nehéz szezonon vannak túl, és sérelmezte, hogy a klub vezetői nem álltak ki mellette és a játékosok mellett a média támadásaival szemben. Ez késztette arra – magyarázta –, hogy személyesen is tárgyaljon a milánói klub kínai tulajdonosával jövőjéről – jelentette a Football Italia.

Antonio Conte 2019 nyarán érkezett az Inter kispadjára, és első szezonjában 82 pontot szerzett a csapattal, ami a második helyre volt elég a 83 pontos Juventus mögött. Conte több sztárjátékossal is megerősítette a keretet: a Manchester Unitedtől érkezett Mauro Icardi helyére Romelu Lukaku, szélsőnek pedig Alexis Sanchez, de januárban lecsapott még a Tottenham középpályására, Christian Eriksenre is. Az idei nyár sem telik eddig eseménytelenül: sikerült megszerezniük a Real Madridból kiszoruló, viszont a Dortmunddal remek szezont futó Achraf Hakimit is.

Az nem valószínű, hogy a csapat elküldi Contét – tekintve, hogy évente 12 milliós fizetésről írtak alá szerződést –, de az olasz sajtóértesülések szerint benne van a pakliban, hogy a felek megállapodással elválnak.

Conte székének esetleges megüresedése a milánói csapatnál Massimiliano Allegrit vagy Mauricio Pochettinót hozhatja helyzetbe. Jelenleg mindkét sztáredző csapat nélkül van az európai piacon.

(via Nemzeti Sport)