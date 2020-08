Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság 18 hónapnyi vizsgálat után összegezte, mi mindenen kellene változtatni ahhoz, hogy a Boeing 737 MAX-ok biztonságosak legyenek.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság 18 hónapnyi vizsgálat után összegezte, mi mindenen kellene változtatni ahhoz...","id":"20200804_boeing_737_max_faa_szovetsegi_legugyi_hatosag_direktiva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de37a82-0ae6-4c33-8065-be786a6f3b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_boeing_737_max_faa_szovetsegi_legugyi_hatosag_direktiva","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:03","title":"Négy fontos változás kell ahhoz, hogy újra repülhessenek a Boeing 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az e-jegyrendszer miatti veszteség és az alulfinanszírozottság miatt 4,7 milliárd forint volt a BKK vesztesége 2019-ben. A BKV szintén veszteséges volt, ott 3,8 milliárd volt a veszteség. És ez még jó év volt, 2020-ban alaposan keresztbe tesz a járvány és a kormány.","shortLead":"Az e-jegyrendszer miatti veszteség és az alulfinanszírozottság miatt 4,7 milliárd forint volt a BKK vesztesége...","id":"20200806_ejegyrendszer_bkk_kozossegi_kozlekedes_bkv_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef62ee3-f9ad-472b-8ebe-58527965191e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_ejegyrendszer_bkk_kozossegi_kozlekedes_bkv_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:30","title":"Milliárdos veszteségbe tette a BKK-t a „kudarcba fulladt e-jegyrendszer”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18 hónapot kapott érte.","shortLead":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18...","id":"20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b391a-6e3a-420f-b91f-4ad69e860bff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:48","title":"Börtönbe megy az egykori Google-dolgozó, aki cégtitkokat lopott át az Uberhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2285c5-e7b8-43cf-8bd1-b9d37fda6c36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 71 éves csepeli nőt próbáltak becsapni az unokázós csalók, de ő volt az okosabb.","shortLead":"Egy 71 éves csepeli nőt próbáltak becsapni az unokázós csalók, de ő volt az okosabb.","id":"20200805_unokazos_csalas_csalok_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2285c5-e7b8-43cf-8bd1-b9d37fda6c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6e7907-a073-4c22-9786-d4b347ae14ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_unokazos_csalas_csalok_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:52","title":"Nyugdíjas verte át az unokázós csalókat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebcf636-0662-4c50-b116-97aaca3aa8da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfoghatatlan erejű volt a Bejrút kikötőjét és belvárosának egy részét romba döntő keddi robbanás, s biztosra vehető, hogy a katasztrófa tovább mélyíti az egyszer a térség legnyugodtabb államának számító Libanon súlyos belpolitikai és gazdasági válságát.","shortLead":"Felfoghatatlan erejű volt a Bejrút kikötőjét és belvárosának egy részét romba döntő keddi robbanás, s biztosra vehető...","id":"20200805_Tarsadalmi_robbanast_is_hozhat_Libanonban_a_bejruti_oriasdetonacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ebcf636-0662-4c50-b116-97aaca3aa8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf9dce5-82d9-48a0-8505-bf1376ca3fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_Tarsadalmi_robbanast_is_hozhat_Libanonban_a_bejruti_oriasdetonacio","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:12","title":"Társadalmi robbanást hozhat Libanonban a bejrúti óriásdetonáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98958155-509d-4ef8-a88f-3a06e8fd76b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Mars egykor sokkal hidegebb lehetett, mint most, így valószínűleg nem folyékony víz volt a vörös bolygó felszínén.","shortLead":"A kutatók szerint a Mars egykor sokkal hidegebb lehetett, mint most, így valószínűleg nem folyékony víz volt a vörös...","id":"20200804_mars_felszine_gleccser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98958155-509d-4ef8-a88f-3a06e8fd76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937b536c-b757-4115-98ac-2f9b2be2250d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_mars_felszine_gleccser","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:03","title":"Másként alakulhatott ki a Mars felszíne, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d03a3-1a37-4ed4-bd96-e80e1e316b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óvónőnek és egy idősotthon lakójának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Az óvodát bezárták, az idős férfit, pedig kórházba szállították","shortLead":"Egy óvónőnek és egy idősotthon lakójának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Az óvodát bezárták, az idős férfit...","id":"20200805_papa_fertozes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055d03a3-1a37-4ed4-bd96-e80e1e316b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac987a2-a76d-485f-b3f1-ddc023f4ec33","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_papa_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:10","title":"Tizenhét fertőzöttet találtak Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffd6f14-c919-4332-8ea3-c56d58bce7af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bejrúti tűzijátékgyár környéke szinte egy űrbéli tájra emlékeztet, a városon belül is apokaliptikus állapotok uralkodnak.","shortLead":"A bejrúti tűzijátékgyár környéke szinte egy űrbéli tájra emlékeztet, a városon belül is apokaliptikus állapotok...","id":"20200805_bejrut_robbanas_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ffd6f14-c919-4332-8ea3-c56d58bce7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e0d50a-649a-41e4-a55e-98fe1071f628","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_robbanas_videok","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:04","title":"Sorra kerülnek elő a videók a robbanástól halálra rémülő bejrútiakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]