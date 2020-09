Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvános a csendrendelet alól mentesített szórakozóhelyek listája.","shortLead":"Nyilvános a csendrendelet alól mentesített szórakozóhelyek listája.","id":"20200901_bulinegyed_szorakozohely_nyitvatartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78234417-0c63-459f-b73e-ce4dd94ed9b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_bulinegyed_szorakozohely_nyitvatartas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:38","title":"Százkét hely tarthat nyitva éjfél után a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 2018-ban emelt vádat a megyei ügyészség Levelek fideszes polgármestere ellen – erősítette meg az ügyészség a 24.hu értesülését. A tárgyalás még tart, a falu vezetőjét tavaly újraválasztották, de nemrég lemondott.","shortLead":"Még 2018-ban emelt vádat a megyei ügyészség Levelek fideszes polgármestere ellen – erősítette meg az ügyészség a 24.hu...","id":"20200901_zaklatas_levelek_polgarmester_borsodi_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724880b2-d76c-4e20-8abf-457d59a79a24","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_zaklatas_levelek_polgarmester_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:28","title":"Zaklatás miatt emeltek vádat Levelek váratlanul lemondott polgármestere ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"Kezdődik a magyar válogatott szezonja csütörtök este Törökország ellen. Rossinak nemcsak a magyar tehetséggondozással, és a válogatottak hátrányba kerülésével kell szembenéznie, hanem azzal, hogy a koronavírus akár egyik napról a másikra is boríthat mindent, miközben ő épp fiatalítani kezdett. Ha bejön neki, legenda lesz.","shortLead":"Kezdődik a magyar válogatott szezonja csütörtök este Törökország ellen. Rossinak nemcsak a magyar tehetséggondozással...","id":"20200902_Szovetsegi_kapitany_meg_nem_kuzdott_ennyi_bajjal_mint_Marco_Rossi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b6cb61-ba8e-4beb-a331-635d5fc29740","keywords":null,"link":"/sport/20200902_Szovetsegi_kapitany_meg_nem_kuzdott_ennyi_bajjal_mint_Marco_Rossi","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:05","title":"Szövetségi kapitány még nem küzdött ennyi bajjal, mint Marco Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14a241b-06c1-4ac5-b6e3-7317c727ed1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha az új Ford Explorert esetleg nem találjuk elég prémium kategóriásnak.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha az új Ford Explorert esetleg nem találjuk elég prémium kategóriásnak.","id":"20200901_luxus_amerikai_suv_magyarorszagra_jon_az_uj_lincoln_aviator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b14a241b-06c1-4ac5-b6e3-7317c727ed1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a97456a-1f4a-4fba-bd75-411446112888","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_luxus_amerikai_suv_magyarorszagra_jon_az_uj_lincoln_aviator","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:27","title":"Luxus amerikai SUV: Magyarországra jön az új Lincoln Aviator","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatalmas a szakadék a között, hogy milyen változásokra lenne szükség a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében, és hogy ténylegesen mi történik a közműszektorban. ","shortLead":"Hatalmas a szakadék a között, hogy milyen változásokra lenne szükség a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében...","id":"20200901_Csak_tizbol_egy_kozmuvallalat_hasznalna_megujulo_energiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0c14c7-4b2a-49b8-a311-e0caac0e9790","keywords":null,"link":"/zhvg/20200901_Csak_tizbol_egy_kozmuvallalat_hasznalna_megujulo_energiat","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:35","title":"Tízből csak egy közművállalat használ megújuló energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a9f82a-02d7-47d5-b6bd-cb4a27db23fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha bolygókat látna az ember, olyan hatása van Kiss Krisztina képeinek. Ezek azonban buborékok.","shortLead":"Mintha bolygókat látna az ember, olyan hatása van Kiss Krisztina képeinek. Ezek azonban buborékok.","id":"20200831_buborek_kepek_kiss_krisztina_bolygok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a9f82a-02d7-47d5-b6bd-cb4a27db23fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e987b4f-8552-441b-bc42-03bd05ab9df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_buborek_kepek_kiss_krisztina_bolygok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:15","title":"Buborékokról készít elképesztő képeket egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az eddig homályban hagyott részleteket is elárulta a Galaxy Fold második generációs változatáról, és azt is megmondta, mennyit kell fizetni a Galaxy Z Fold2-ért.","shortLead":"A Samsung az eddig homályban hagyott részleteket is elárulta a Galaxy Fold második generációs változatáról, és azt is...","id":"20200901_samsung_galaxy_z_fold2_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6150c42-8648-4e6a-a6c1-a842cff72b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_galaxy_z_fold2_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_ar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:03","title":"Íme a Samsung új összecsukható telefonjának magyar ára, és minden részlet a Galaxy Z Fold2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8dcd-fb13-43b0-8d59-510b66e09924","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihívás elé állíthatja a családokat a tanévkezdés a vírushelyzet miatt, de sok szülő örül, hogy elkezdődik az iskola, még akkor is, ha elég későn kaptak tájékoztatást az új szabályokról. A legtöbb táskában ott lesz a maszk és a kesztyű, abban azonban sokan kételkednek, hogy be lehet tartatni az óvintézkedéseket az intézményekben. A legnagyobb bizonytalanság egyértelműen a körül van, mi lesz az influenzaszezon idején. Szülőkkel beszélgettünk arról, milyen gondolatokkal indítják útnak a gyerekeiket a héten. ","shortLead":"Kihívás elé állíthatja a családokat a tanévkezdés a vírushelyzet miatt, de sok szülő örül, hogy elkezdődik az iskola...","id":"20200901_Tanevkezdes_koronavirus_szulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8dcd-fb13-43b0-8d59-510b66e09924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef9925c-ca60-4bfd-98b7-a21b8bbf6f3c","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Tanevkezdes_koronavirus_szulok","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:30","title":"Tanév és járvány: „Mintha háborúba engedném a gyerekemet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]