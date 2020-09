Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ea2ff68-0fe0-4a18-8db5-c739780cdbe8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi teszteléskor négy pozitív eredmény született.","shortLead":"A legutóbbi teszteléskor négy pozitív eredmény született.","id":"20200923_kezilabda_ferencvaros_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ea2ff68-0fe0-4a18-8db5-c739780cdbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d3b10f-e00d-4fad-a20a-425d64903f76","keywords":null,"link":"/sport/20200923_kezilabda_ferencvaros_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:15","title":"Újabb kézilabdázók fertőződtek meg a Fradinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadb9964-06c4-45bc-b829-79ead3374b77","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul a pszichológusok szerint még a személyiségünkre is lehet következtetni abból, milyen pozitúrában szeretünk aludni.\r

