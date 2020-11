Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c16508fe-ca56-4ca8-8aee-e9feabcc5962","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201105_Marabu_Feknyuz_Rendkivuli_jogrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c16508fe-ca56-4ca8-8aee-e9feabcc5962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350c9b7b-a808-479d-8c3c-a7c97ea5ddd8","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Marabu_Feknyuz_Rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c10b11-da33-49ed-b86c-3ceedb1881bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És más mentális betegségekhez. Egy új tanulmány szerint ugyanis a fülzsírból is kimutatható a stresszért is felelős hormon, a kortizol szintje.","shortLead":"És más mentális betegségekhez. Egy új tanulmány szerint ugyanis a fülzsírból is kimutatható a stresszért is felelős...","id":"20201104_A_fulzsirral_kerulnenek_kozelebb_a_depressziohoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c10b11-da33-49ed-b86c-3ceedb1881bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f2fdc4-8cee-46b1-8802-06285ceaaa2d","keywords":null,"link":"/elet/20201104_A_fulzsirral_kerulnenek_kozelebb_a_depressziohoz","timestamp":"2020. november. 04. 12:10","title":"A fülzsírral kerülnének közelebb a depresszióhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907535e2-dd06-4777-80f3-84b44e6d7dc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy fél ország találgatja, hogy pontosan mit is korlátoznak a szerdától érvényben lévő járványügyi intézkedések, és mi az, amit ezután is zavartalanul megtehetünk. Kisokosunkban megpróbálunk minden fontos kérdést tisztázni.","shortLead":"Egy fél ország találgatja, hogy pontosan mit is korlátoznak a szerdától érvényben lévő járványügyi intézkedések, és mi...","id":"20201105_kijarasi_korlatozas_kerdesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907535e2-dd06-4777-80f3-84b44e6d7dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336fc58a-7af9-44f1-ab42-2bc6c81d66c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_kijarasi_korlatozas_kerdesek","timestamp":"2020. november. 05. 06:30","title":"Mi az, amiért még kimehetünk éjjel az utcára, és mi az, amiért tilos? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet maximum 13 fok lesz szombatig.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet maximum 13 fok lesz szombatig.","id":"20201104_Pentektol_megerkeznek_a_hajnali_minuszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4094c2d8-0a47-4fde-b8e7-5ece13e17a49","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Pentektol_megerkeznek_a_hajnali_minuszok","timestamp":"2020. november. 04. 17:21","title":"Péntektől megérkeznek a hajnali mínuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorban tartott eligazítást helyi védelmi bizottságok vezetőinek.","shortLead":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorban tartott eligazítást helyi védelmi bizottságok vezetőinek.","id":"20201103_orban_viktor_intezkedesek_szigor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb677b3d-e218-4627-b18e-051a39461529","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_orban_viktor_intezkedesek_szigor","timestamp":"2020. november. 03. 21:41","title":"Az intézkedések legszigorúbb végrehajtására kérte Orbán a megyei illetékeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f84885d-7fc9-4f7f-8cfc-685af9d2c0b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201104_Itt_az_elso_kor_Indiana_es_Kentucky_Trumpe_Vermont_es_Virginia_Bidene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f84885d-7fc9-4f7f-8cfc-685af9d2c0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f4c3cd-4a65-45b0-84e5-d72bcac66f45","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Itt_az_elso_kor_Indiana_es_Kentucky_Trumpe_Vermont_es_Virginia_Bidene","timestamp":"2020. november. 04. 01:14","title":"Itt az első kör: Indiana és Kentucky Trumpé, Vermont és Virginia Bidené lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48cc4647-28ea-4fd8-a036-e2d22edc0a0b","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"Akár növelheti is a befolyását a Demokrata Párt a konzervatív hírcsatorna szerint. Az Amerikai Egyesült Államok Képviselőháza az Amerikai Egyesült Államok törvényhozási szerve, a kongresszus alsóháza. ","shortLead":"Akár növelheti is a befolyását a Demokrata Párt a konzervatív hírcsatorna szerint. Az Amerikai Egyesült Államok...","id":"20201104_amerikai_kepviselohaz_demokrata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48cc4647-28ea-4fd8-a036-e2d22edc0a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243bf704-db4a-46c6-a98c-d9a56f05e8c3","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_amerikai_kepviselohaz_demokrata","timestamp":"2020. november. 04. 03:39","title":"Fox News: Demokrata többségű marad az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d656adb-eda3-4f25-ace9-ffe34710554b","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány második hulláma felülírta a kormányoknak azon törekvését, hogy megpróbálják elkerülni a gazdaságot bénító korlátozásokat. A kérdés az, ez hogyan befolyásolhatja a második negyedévi durva zuhanás utáni helyreállást.","shortLead":"A koronavírus-járvány második hulláma felülírta a kormányoknak azon törekvését, hogy megpróbálják elkerülni...","id":"20201105_Egy_dolog_biztos_csak_a_gazdasagban_hogy_minden_bizonytalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d656adb-eda3-4f25-ace9-ffe34710554b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05972c40-756c-407b-84a4-2ab572821f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Egy_dolog_biztos_csak_a_gazdasagban_hogy_minden_bizonytalan","timestamp":"2020. november. 05. 15:20","title":"Túl vagyunk a nehezén, vagy most jön az igazi válság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]