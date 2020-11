Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Követeléseik között szerepel az is, hogy a kormány vadászati kiállítás, olimpiai stadion, belgrádi vasút helyett a munkavállalókat és munkáltatókat segítse az uniós forrásokból.","shortLead":"Követeléseik között szerepel az is, hogy a kormány vadászati kiállítás, olimpiai stadion, belgrádi vasút helyett...","id":"20201113_pdsz_azonnali_zarast_kovetel_kozoktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164c5003-c175-4a02-8e77-b5649c8036dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_pdsz_azonnali_zarast_kovetel_kozoktatas","timestamp":"2020. november. 13. 20:44","title":"Az iskolák azonnali bezárását követeli a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778b6ab1-aa2d-4fb3-93c9-a161994ca0f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jogállamisági mechanizmus miatt hivatalos levélben fenyeget vétóval Mateusz Morawiecki – akárcsak Orbán Viktor tette, néhány nappal korábban.","shortLead":"A jogállamisági mechanizmus miatt hivatalos levélben fenyeget vétóval Mateusz Morawiecki – akárcsak Orbán Viktor tette...","id":"20201112_jogallamisag_lengyel_veto_unios_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=778b6ab1-aa2d-4fb3-93c9-a161994ca0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74393f7f-cdef-48be-96f8-3d1e7d0f744e","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_jogallamisag_lengyel_veto_unios_koltsegvetes","timestamp":"2020. november. 12. 20:19","title":"Orbán után a lengyel miniszterelnök is bejelentette, kész megvétózni az uniós költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd6764-df57-4d11-9c5f-333f10eb58d8","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Miért és hogyan távozott öt sikeres év után Alföldi Róbert a Nemzeti Színház éléről? A 2013-as Nemzeti Dokumentumfilm ebbe enged bepillantást. Online először a hvg360 dokusorozatában látható. ","shortLead":"Miért és hogyan távozott öt sikeres év után Alföldi Róbert a Nemzeti Színház éléről? A 2013-as Nemzeti Dokumentumfilm...","id":"202046_film__mephisto_budapesten_egy_tarsulat_vegnapjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd6764-df57-4d11-9c5f-333f10eb58d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e9058e-d26e-4d12-9022-7bb8222077ce","keywords":null,"link":"/kultura/202046_film__mephisto_budapesten_egy_tarsulat_vegnapjai","timestamp":"2020. november. 13. 13:30","title":"Hét évvel később egészen más fénytörésbe kerül Vidnyánszky Attila nemzetis térfoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","id":"20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3354779-b3ea-4dd3-8caa-40aca0c9c120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","timestamp":"2020. november. 13. 17:14","title":"Ha az adóhivatal elkésve bírságol, csökkentse az összeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia miniszterelnök a december 1-ével kezdődő lazítás mellett az ünnepekre is újabb enyhítéseket helyezett kilátásba.","shortLead":"A francia miniszterelnök a december 1-ével kezdődő lazítás mellett az ünnepekre is újabb enyhítéseket helyezett...","id":"20201112_koronavirus_franciaorszag_lazitas_decemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca719cff-6e2e-4136-a4ad-a9388bc39ef7","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_koronavirus_franciaorszag_lazitas_decemberben","timestamp":"2020. november. 12. 21:35","title":"Már a korlátozások decemberi lazítására készülnek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A díszkertészek szerint a belföldön termesztett fenyőfa ára csak minimálisan, az import nordmanné 15 százalékkal is emelkedhet. Az ok? Az árfolyamváltozás.","shortLead":"A díszkertészek szerint a belföldön termesztett fenyőfa ára csak minimálisan, az import nordmanné 15 százalékkal is...","id":"20201114_Eljott_az_ido_hogy_a_karacsonyi_fenyok_ararol_beszeljunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f488420-408c-4059-98e3-8e0bdc8309fe","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Eljott_az_ido_hogy_a_karacsonyi_fenyok_ararol_beszeljunk","timestamp":"2020. november. 14. 13:50","title":"Eljött az idő, hogy a karácsonyi fenyők áráról beszéljünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d471e-b3c6-4019-8ad0-d57be7d80cb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fáradtak a dolgozók, a körükben is növekszik a fertőzöttek száma és lehetnek nehézségek az ellátásban. Többek között erről is beszélt a Világgazdaságnak Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke, aki szerint, ha a lakosság betartja a korlátozó intézkedéseket, könnyebb lesz átvészelni a járványt.","shortLead":"Fáradtak a dolgozók, a körükben is növekszik a fertőzöttek száma és lehetnek nehézségek az ellátásban. Többek között...","id":"20201113_koronavirus_korhazszovetseg_ficzere_andrea_interju_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449d471e-b3c6-4019-8ad0-d57be7d80cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbf3e95-d3b0-45c8-bb50-412ac4d1d411","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_koronavirus_korhazszovetseg_ficzere_andrea_interju_lapszemle","timestamp":"2020. november. 13. 08:57","title":"Kórházszövetség: Lehetnek nehézségek az ellátásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Könnyű, defekttűrő gumikkal felszerelt kerékpárokat vesz a főváros. A BKK rugalmas tarifarendszert és új appot is ígér.","shortLead":"Könnyű, defekttűrő gumikkal felszerelt kerékpárokat vesz a főváros. A BKK rugalmas tarifarendszert és új appot is ígér.","id":"20201114_Uj_Bubikkal_lehet_hasitani_jovo_tavasszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ab6da9-72fc-4f4f-bffe-fea6e0897139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Uj_Bubikkal_lehet_hasitani_jovo_tavasszal","timestamp":"2020. november. 14. 14:27","title":"Új Bubikkal lehet hasítani jövő tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]