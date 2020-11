Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a magyarországi népesség mintegy 15 százaléka esett át a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a magyarországi népesség mintegy 15 százaléka esett át a koronavírus-fertőzésen.","id":"20201126_merkely_bela_fertozott_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a2020f-d934-4fe3-8a25-35cf6c216b68","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_merkely_bela_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. november. 26. 20:45","title":"Merkely: Csökken a fertőzöttek aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d06a01-9924-4afd-be4f-36024596de4d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A „fülkeforradalom” utáni egyik első dolga volt az akkori újdonsült Orbán-kormánynak átterelni a magán-nyugdíjpénztári tagokat az állami rendszerbe. Az átvitt vagyont néhány év alatt felélte, s bár politikai nyilatkozatba foglalta, hogy az átlépő tagok pénze a saját számlájukon marad, ezt nem tartotta be.","shortLead":"A „fülkeforradalom” utáni egyik első dolga volt az akkori újdonsült Orbán-kormánynak átterelni a magán-nyugdíjpénztári...","id":"202048__nyugdijvagyon__elszort_szazmilliardok__korbacs_es_cukor__kesz_atveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d06a01-9924-4afd-be4f-36024596de4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bbce50-a7ad-4baf-a3ef-df9f915389ea","keywords":null,"link":"/360/202048__nyugdijvagyon__elszort_szazmilliardok__korbacs_es_cukor__kesz_atveres","timestamp":"2020. november. 28. 07:00","title":"Elvesztette magánvagyon jellegét: tíz éve volt a nagy nyugdíjlenyúlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy sejteni lehetett, a félév érvénytelenítéséhez kormány járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozott rendeletét használta fel a Színház- és Filmművészeti Egyetem új fenntartója.","shortLead":"Ahogy sejteni lehetett, a félév érvénytelenítéséhez kormány járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozott rendeletét...","id":"20201127_szfe_felev_ervenytelenites_vidnyanszky_attila_kuratorium_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9b88e-08b4-444d-a96f-322c61229949","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_szfe_felev_ervenytelenites_vidnyanszky_attila_kuratorium_kormanyrendelet","timestamp":"2020. november. 27. 23:17","title":"Vidnyánszkyék érvénytelenítik az SZFE idei első félévét a friss kormányrendeletre hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d337e7c-d53a-4d5f-a2d9-cc5447738900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen megfontolásból szeretné az összesen tíz taggal rendelkező, külön indulást tervező párt elnöke, hogy 71 jelölt kelljen az országos listához? Megkérdeztük.","shortLead":"Milyen megfontolásból szeretné az összesen tíz taggal rendelkező, külön indulást tervező párt elnöke, hogy 71 jelölt...","id":"20201127_Volner_Janos_valasztasi_torveny_modositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d337e7c-d53a-4d5f-a2d9-cc5447738900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596ad879-b0fe-42b7-9a9b-0f20209d9a73","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Volner_Janos_valasztasi_torveny_modositas","timestamp":"2020. november. 27. 14:34","title":"A tízfős Volner Párt szerint nekik nem probléma, ha 71 jelölt kell az országos listához 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig Volkswagen Golfból adják el a legnagyobb mennyiséget. ","shortLead":"Még mindig Volkswagen Golfból adják el a legnagyobb mennyiséget. ","id":"20201127_toplista_ezek_most_europa_legkelendobb_uj_autoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ca8a9-a04e-4667-b34a-b2db0f67b763","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_toplista_ezek_most_europa_legkelendobb_uj_autoi","timestamp":"2020. november. 27. 09:59","title":"Toplista: ezek most Európa legkelendőbb új autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványra hivatkozva eltolta a korábban már eltolt szoftvertámogatási határidőt a Google, így a teljes jövő évben nyugodtabban netezhetnek a Windows 7-es gépet használók.","shortLead":"A koronavírus-járványra hivatkozva eltolta a korábban már eltolt szoftvertámogatási határidőt a Google, így a teljes...","id":"20201127_microsoft_windows_7_google_chrome_bongeszo_frissites_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2feef4f0-67f5-47aa-9360-13d7ab0028ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_microsoft_windows_7_google_chrome_bongeszo_frissites_tamogatas","timestamp":"2020. november. 27. 08:33","title":"Óriási segítséget kapnak a Windows 7-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4b15e-cb80-4337-8746-2626358864af","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Van, aki reménykedik, hogy a kórházba került nagymama megkapja az üzeneteiket, de olyan is, aki utoljára akkor tudott édesanyjával beszélni, amikor elvitte a mentő. Nem egyszerű a kapcsolattartás a kórházba került betegekkel, és nem csak a látogatási tilalom miatt. A már így is túlterhelt kórházi személyzetnek plusz terhelés a sok telefonáló hozzátartozó, és ugyan a haldoklókhoz a tiszti főorvos felszólítására odaengedik a hozzátartozókat, ez gyakran már késő.","shortLead":"Van, aki reménykedik, hogy a kórházba került nagymama megkapja az üzeneteiket, de olyan is, aki utoljára akkor tudott...","id":"20201127_koronavirus_korhazi_kapcsolattartas_egeszsegugy_intenziv_osztaly_covidosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4b15e-cb80-4337-8746-2626358864af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949da838-6dc8-45dd-b631-88fa2757f475","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_koronavirus_korhazi_kapcsolattartas_egeszsegugy_intenziv_osztaly_covidosztaly","timestamp":"2020. november. 27. 12:20","title":"„Utoljára akkor tudtam édesanyámmal beszélni, amikor elvitte a mentő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista úgy gondolja, az új rendszerben talán már neki is lenne esélye.","shortLead":"A humorista úgy gondolja, az új rendszerben talán már neki is lenne esélye.","id":"20201127_Bodocs_Tibor_Lehet_hogy_jovore_jelentkezem_az_SZFEre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c286210f-a3dd-4b82-b1b7-60f930efc07b","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Bodocs_Tibor_Lehet_hogy_jovore_jelentkezem_az_SZFEre","timestamp":"2020. november. 27. 10:46","title":"Bödőcs Tibor: Lehet, hogy jövőre jelentkezem az SZFE-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]