Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Balázsról a hvg360 írta meg, hogy Közép-Afrikában járt egy választás miatt, ahova egy oroszokhoz köthető szervezet juttatta ki. A politikus párttagságát felfüggesztette a Jobbik, és arra szólította fel, hogy adja vissza a mandátumát.","shortLead":"Szabó Balázsról a hvg360 írta meg, hogy Közép-Afrikában járt egy választás miatt, ahova egy oroszokhoz köthető...","id":"20210113_szabo_balazs_samu_tamas_gergo_jobbik_valasztasi_megfigyelo_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b367c232-85ec-485b-8088-d1422d07ecea","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szabo_balazs_samu_tamas_gergo_jobbik_valasztasi_megfigyelo_afrika","timestamp":"2021. január. 13. 18:02","title":"Nem mond le az újpesti jobbikos, aki orosz pénzen repült Afrikába választást megfigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns közgazdasági elvek ismeretében magabiztosabban követelhetjük a jussunkat.","shortLead":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns...","id":"20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cbb822-c8bd-431d-afd2-df412b70a997","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","timestamp":"2021. január. 14. 19:22","title":"Hogyan kaphatnék fizetésemelést? Segítenek a közgazdászok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ad14f3-3f9b-4860-916a-a0023d1343ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden megérkezett az országba az első adag a Moderna frissen engedélyezett vakcinájából. Az operatív törzs óva inti a lakosságot az internetes csalóktól. Megjelent Magyarországon is a brit koronavírus-mutáció is. ","shortLead":"Kedden megérkezett az országba az első adag a Moderna frissen engedélyezett vakcinájából. Az operatív törzs óva inti...","id":"20210113_Operativ_torzs_interneten_csalhatnak_hamis_vakcinakkal_elkezdenek_oltani_a_Modernaval_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ad14f3-3f9b-4860-916a-a0023d1343ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765d0e4-fb25-45bc-9d92-aaa374e29ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Operativ_torzs_interneten_csalhatnak_hamis_vakcinakkal_elkezdenek_oltani_a_Modernaval_is","timestamp":"2021. január. 13. 13:04","title":"Operatív törzs: interneten csalhatnak hamis vakcinákkal, elkezdenek oltani a Modernával is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74420742-6d24-419c-8d09-a6e2e125ce63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már bőkezűen osztogat belőlük.","shortLead":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már...","id":"20210113_A_Fidesz_ugy_osztogatja_az_allami_muemlek_epuleteket_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74420742-6d24-419c-8d09-a6e2e125ce63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da6def0-fc75-41d2-bba2-32f9e67db54d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_A_Fidesz_ugy_osztogatja_az_allami_muemlek_epuleteket_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2021. január. 13. 13:56","title":"A Fidesz úgy osztogatja az állami műemlék épületeket, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c283e09c-7e74-4fe1-b662-5f4a099330f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A General Motors egy függőlegesen fel- és leszállni képes drónt álmodott meg, ami egy utast tudna magával vinni.","shortLead":"A General Motors egy függőlegesen fel- és leszállni képes drónt álmodott meg, ami egy utast tudna magával vinni.","id":"20210113_general_motors_cadillac_dron_ces_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c283e09c-7e74-4fe1-b662-5f4a099330f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b705271e-072d-49fd-b3ca-467a639c23a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_general_motors_cadillac_dron_ces_2021","timestamp":"2021. január. 13. 11:33","title":"Repülő nappalival forradalmasítaná a városi közlekedést a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK két politikusának összesen 500 ezer forintot sérelemdíjat kell fizetnie.","shortLead":"A DK két politikusának összesen 500 ezer forintot sérelemdíjat kell fizetnie.","id":"20210113_deutsch_tamas_per_birosag_gyurcsany_ferenc_altus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2acba3-27e5-4908-bc39-1f803023dc57","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_deutsch_tamas_per_birosag_gyurcsany_ferenc_altus","timestamp":"2021. január. 13. 15:45","title":"Deutsch Tamás pert nyert Gyurcsányék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Izraeli tapasztalatok szerint a Pfizer vakcinája megállítja a fertőzést is. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Izraeli tapasztalatok szerint a Pfizer vakcinája megállítja a fertőzést is. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210114_Radar360_A_Szenatus_ele_kerul_Trump_ugye_tomeges_fajkihalas_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa2a0f5-463e-4bed-b656-d61e251a55fa","keywords":null,"link":"/360/20210114_Radar360_A_Szenatus_ele_kerul_Trump_ugye_tomeges_fajkihalas_jon","timestamp":"2021. január. 14. 08:07","title":"Radar360: A Szenátus elé kerül Trump ügye, tömeges fajkihalás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eredetileg már a pénteken érkezőknek is be kellett volna mutatniuk, a kormány azonban elhalasztotta az intézkedés bevezetését. Azt is részletezték, hogy pontosan milyen tartalmú teszteket fogadnak el.","shortLead":"Eredetileg már a pénteken érkezőknek is be kellett volna mutatniuk, a kormány azonban elhalasztotta az intézkedés...","id":"20210114_koronavirus_teszt_beutazas_anglia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9bd234-736f-425c-a942-78a63a9d2a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_koronavirus_teszt_beutazas_anglia","timestamp":"2021. január. 14. 07:12","title":"Csak a jövő héttől kell negatív teszt az Angliába utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]