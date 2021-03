Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"360","description":"Sms-ben vertek át tízezreket, aztán még tapsot is vártak érte. Vélemény. ","shortLead":"Sms-ben vertek át tízezreket, aztán még tapsot is vártak érte. Vélemény. ","id":"20210305_Nagy_Ivan_Zsolt_A_pofatlansaghadmuvelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91e5380-d746-4ff5-b2e0-68b53eb4beb2","keywords":null,"link":"/360/20210305_Nagy_Ivan_Zsolt_A_pofatlansaghadmuvelet","timestamp":"2021. március. 05. 18:00","title":"Nagy Iván Zsolt: A pofátlanság-hadművelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A villamoskocsik egyharmadán, a HÉV-szerelvényeken, a fogaskerekűn, a D 14-es hajón és a 77-es trolin lehet kerékpárt szállítani.","shortLead":"A villamoskocsik egyharmadán, a HÉV-szerelvényeken, a fogaskerekűn, a D 14-es hajón és a 77-es trolin lehet kerékpárt...","id":"20210305_BKK_HEV_kerekpar_szallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e257df34-ce34-426a-8f37-c8fcbdce1a50","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_BKK_HEV_kerekpar_szallitas","timestamp":"2021. március. 05. 16:24","title":"A hétvégéken továbbra is ingyen szállítja a BKK a bicikliket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"74 ezer embert oltottak volna be a hétvégén, ezt meg nem határozott időpontra halasztották el. Az üzenetekbe egy bocsánatkérés is belefért. ","shortLead":"74 ezer embert oltottak volna be a hétvégén, ezt meg nem határozott időpontra halasztották el. Az üzenetekbe...","id":"20210305_sms_oltas_astrazeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15babb61-f282-4bf7-aa3e-bc824033bc22","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_sms_oltas_astrazeneca","timestamp":"2021. március. 05. 14:37","title":"Kiküldték a hétvégi AstraZeneca oltásokat lemondó sms-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azért nem engedélyezték az oltóanyag használatát ennél a korcsoportnál, mert nem állt rendelkezésre elég adat a hatásáról.","shortLead":"Eddig azért nem engedélyezték az oltóanyag használatát ennél a korcsoportnál, mert nem állt rendelkezésre elég adat...","id":"20210304_nemetorszag_65_evesnel_idosebbek_astrazeneca_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895d67ec-ee13-4fa2-8fc3-fd8aa9e45972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_nemetorszag_65_evesnel_idosebbek_astrazeneca_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 09:39","title":"Döntött Németország: a 65 évesnél idősebbek is megkaphatják az AstraZeneca-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98358b6-4d4c-48a4-8b28-aad24873f156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kezd helyreállni a normális élet Izraelben, ahol már a lakosság fele megkapta legalább az első adagot a koronavírus elleni vakcinából. A beoltottak és a betegségből kigyógyultak úgynevezett „zöldkártyát\" kapnak, ezzel beléphetnek az edzőtermekbe, uszodákba, valamint az újra elinduló kulturális- és sportrendezvényekre. A bevásárlóközpontok, múzeumok és boltok pedig már a teljes lakosságot várják. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Kezd helyreállni a normális élet Izraelben, ahol már a lakosság fele megkapta legalább az első adagot a koronavírus...","id":"20210304_Izrael_nyitas_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f98358b6-4d4c-48a4-8b28-aad24873f156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1c809c-c155-4cfb-8c01-20ac37a218cd","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Izrael_nyitas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 10:24","title":"Ilyen az élet most Izraelben, ahol a lakosság felét már beoltották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zár az ország, digitális oktatásra állnak át az iskolák, két hétig az üzletek is lehúzzák a rolót.","shortLead":"Zár az ország, digitális oktatásra állnak át az iskolák, két hétig az üzletek is lehúzzák a rolót.","id":"20210304_kormanyinfo0304","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d541393-ff33-4d69-893e-d7ee8115d389","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_kormanyinfo0304","timestamp":"2021. március. 04. 11:30","title":"Kormányinfó: bezár az összes iskola, óvoda, a legtöbb üzlet és szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig tizenhat, 30 évnél fiatalabb áldozata volt a járványnak az országban.","shortLead":"Eddig tizenhat, 30 évnél fiatalabb áldozata volt a járványnak az országban.","id":"20210304_Nyolceves_kislany_koronavirus_Csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623ccf8-b72e-4278-948d-2d78c314e4cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Nyolceves_kislany_koronavirus_Csehorszag","timestamp":"2021. március. 04. 16:19","title":"Nyolcéves kislány a koronavírus csehországi áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baabec5-fdbc-4cd6-b76f-c66e5552c9be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA legújabb robotja most először hagyta el a landolás helyszínét, a Jezero-krátert. Nem halad gyorsan.","shortLead":"A NASA legújabb robotja most először hagyta el a landolás helyszínét, a Jezero-krátert. Nem halad gyorsan.","id":"20210305_perseverance_marsjaro_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1baabec5-fdbc-4cd6-b76f-c66e5552c9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f933a-e9ea-419a-b645-f0c10abae31c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_perseverance_marsjaro_nasa","timestamp":"2021. március. 05. 21:13","title":"Túrázni indult a Perseverance Mars-járó, és ha már így tett, útközben fotózott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]