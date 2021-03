Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol viszont hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet.","shortLead":"Máshol viszont hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet.","id":"20210316_idojaras_kedd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12d9c94-e0ce-4cf1-8aa7-57ab0438f4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_idojaras_kedd","timestamp":"2021. március. 16. 05:35","title":"Hózápor és szélvihar is lehet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER magángépe Dubajban járt a hosszú hétvégén, március 12 és 16 között.","shortLead":"A NER magángépe Dubajban járt a hosszú hétvégén, március 12 és 16 között.","id":"20210317_dubaj_meszaros_varkonyi_oe_lem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16afa28-3ca8-4851-bddf-e7dbeff57b19","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_dubaj_meszaros_varkonyi_oe_lem","timestamp":"2021. március. 17. 12:19","title":"Hadházy Ákos azzal állt elő, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea Dubajban járhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hétvégén is dolgozniuk kell a háziorvosoknak, a központi oltási rendszer hiányosságai miatt azonban sokszor a páciensek is rajtuk töltik ki a dühüket. Már az önkormányzatok is segíteni próbálnak, a háziorvosok azonban egyre kevésbé bírják az extrém terhelést. ","shortLead":"Hétvégén is dolgozniuk kell a háziorvosoknak, a központi oltási rendszer hiányosságai miatt azonban sokszor a páciensek...","id":"20210317_haziorvos_oltas_szervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c70483c-3a17-4e71-a092-65fa3f4beb3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_haziorvos_oltas_szervezes","timestamp":"2021. március. 17. 05:05","title":"Betegeikre is alig marad idejük a háziorvosoknak az oltások szervezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába írunk 2021-et, a digitális szakadékok a legtöbb helyen egy cseppet sem lettek kisebbek – véli Tim Berners-Lee, a world wide web (www) kitalálója. A szakember szerint az internetre való csatlakozásnak alapvető jognak kellene lennie.","shortLead":"Hiába írunk 2021-et, a digitális szakadékok a legtöbb helyen egy cseppet sem lettek kisebbek – véli Tim Berners-Lee...","id":"20210316_internet_vilaghalo_www_tim_berners_lee","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1b775e-fe9d-49fd-a30e-2133132e47a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_internet_vilaghalo_www_tim_berners_lee","timestamp":"2021. március. 16. 09:03","title":"A világháló atyjának van egy nagy gondja: túl sokan vannak, akiknek csak álom az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jean Castex szerint \"a járvány hosszabbításokra játszik\".","shortLead":"Jean Castex szerint \"a járvány hosszabbításokra játszik\".","id":"20210316_harmadik_hullam_varians_koronavirus_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fde1044-1b4d-426a-b998-29da8d5dec91","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_harmadik_hullam_varians_koronavirus_franciaorszag","timestamp":"2021. március. 16. 22:00","title":"Francia miniszterelnök: Beléptünk a harmadik hullámba, amelyet számos variáns jellemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"Serdült Viktória - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy, hogy elővigyázatosságból felfüggeszti a vakcina használatát. Az oltási program leállítását sem az Európai Gyógyszerügynökség, sem az Egészségügyi Világszervezet nem támogatja, a félelem miatt az oltást visszautasító betegekkel viszont már magyar háziorvosok is találkoztak. Ferenci Tamás biostatisztikus a hvg.hu-nak azt mondta: túlzott aggodalomra nincs ok, de óvatosnak kell lenni, ezért is fontos, hogy jelenleg is folyamatban van az esetek vizsgálata. ","shortLead":"Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy...","id":"20210316_AstraZeneca_vakcina_felfuggesztes_europai_gyogyszerugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e00501-4b1f-4066-977c-610bf9dfde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_AstraZeneca_vakcina_felfuggesztes_europai_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 16. 15:30","title":"AstraZeneca-oltás: az óvatosság indokolt, a pánik nem a szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bloomberg amerikai hírügynökség azt tanácsolja a CDU elnökének az uniópártok számára hatalmas pofont hozó két tartományi választás után, hogy engedje át a terepet bajor kollégájának, amikor alig egy fél év múlva a kancellári tisztség lesz a tét.","shortLead":"A Bloomberg amerikai hírügynökség azt tanácsolja a CDU elnökének az uniópártok számára hatalmas pofont hozó két...","id":"20210317_Merkel_utodjaban_annyi_a_karizma_mint_egy_beosztott_konyveloben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607a5f38-840b-4059-9024-3fc12c8dd8e5","keywords":null,"link":"/360/20210317_Merkel_utodjaban_annyi_a_karizma_mint_egy_beosztott_konyveloben","timestamp":"2021. március. 17. 07:24","title":"Merkel utódjában \"annyi a karizma, mint egy beosztott könyvelőben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a20bb39-33e7-4a0e-9398-f458fd4ad024","c_author":"Salamon Eszter","category":"360","description":"A helyzet igencsak ellentmondásos, írja szerzőnk. Akinek az általános politikája elfogadható, a jelent kezeli úgy, hogy eltávolodott azoktól, akiket elvileg képvisel. Aki pedig kezelné a helyzetet a többségi akarat szerint, a bevándorlás témájában elfogadhatatlan.","shortLead":"A helyzet igencsak ellentmondásos, írja szerzőnk. Akinek az általános politikája elfogadható, a jelent kezeli úgy...","id":"20210316_Salamon_Eszter_A_kepviseleti_demokracia_valsaga__Hollandia_valaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a20bb39-33e7-4a0e-9398-f458fd4ad024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903b099-cf7f-4f4f-b630-cfc7d922e28a","keywords":null,"link":"/360/20210316_Salamon_Eszter_A_kepviseleti_demokracia_valsaga__Hollandia_valaszt","timestamp":"2021. március. 16. 18:00","title":"Salamon Eszter: A képviseleti demokrácia válsága – Hollandia választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]