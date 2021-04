Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt indult – tudta meg a hvg.hu. \"Sajnos, nem én vagyok az ördög ügyvédje, büszke lennék rá, ha én lennék\" – a birtokunkba került kihallgatási jegyzőkönyv szerint ezt mondta a rendőröknek a meggyanúsított politikus. ","shortLead":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt...","id":"20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e76617-509b-4120-a546-781538780c49","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","timestamp":"2021. április. 09. 09:28","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Czeglédy Csabát az Ördög ügyvédje ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, megvalósul a Petőfi Rádió és TV átalakítása. ","shortLead":"Úgy tűnik, megvalósul a Petőfi Rádió és TV átalakítása. ","id":"20210408_demeter_szilard_konnyuzenei_terv_a38","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3487fc3b-fcba-4ba3-b171-f7a535a4b626","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_demeter_szilard_konnyuzenei_terv_a38","timestamp":"2021. április. 08. 16:44","title":"Telex: Elfogadták Demeter Szilárd könnyűzenei tervét, az A38-ra költözhet a Petőfi Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1961. április 12-én a Szovjetunióból indították útjára a világ első embert szállító űrhajóját, a Vosztok-1-et, fedélzetén Jurij Gagarinnal repülő őrnaggyal, aki összesen 108 percet töltött odafenn. Ezzel egyúttal a nagy kérdés is eldőlt, hogy vajon ki küld először embert az űrbe, a szovjetek vagy az amerikaiak. Az USA válasza persze nem maradt el.","shortLead":"1961. április 12-én a Szovjetunióból indították útjára a világ első embert szállító űrhajóját, a Vosztok-1-et...","id":"20210408_urverseny_urhajozas_vilagnapja_aprilis_12_gagarin_vosztok_1_holdra_szallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fc0dfd-f5f2-4452-b89e-7a54965a5498","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_urverseny_urhajozas_vilagnapja_aprilis_12_gagarin_vosztok_1_holdra_szallas","timestamp":"2021. április. 08. 20:33","title":"60 éve ezen a napon már nagy volt az izgalom a Szovjetunióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b3891-74cf-4601-af98-b1acc62ce0b4","c_author":"Soós Károly Attila","category":"360","description":"A közgazdasági Nobel-emlékdíjjal is kitüntetett kanadai tudós, a New York-i Columbia University professzor és számos egyetem tiszteletbeli professzora 88 éves volt.","shortLead":"A közgazdasági Nobel-emlékdíjjal is kitüntetett kanadai tudós, a New York-i Columbia University professzor és számos...","id":"20210408_Meghalt_Robert_Mundell_az_euro_egyik_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b3891-74cf-4601-af98-b1acc62ce0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999d7bff-9125-49bc-b0e7-d2b669105151","keywords":null,"link":"/360/20210408_Meghalt_Robert_Mundell_az_euro_egyik_atyja","timestamp":"2021. április. 08. 17:30","title":"Meghalt Robert Mundell, az euró elméleti \"atyja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c2bf87-15f9-4e06-9b90-049693ef3f5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a Facebook lemásolná a Clubhouse nevű alkalmazást, a cég azonban most először adott ki hivatalos tájékoztatást a készülő új szolgáltatásáról.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a Facebook lemásolná a Clubhouse nevű alkalmazást, a cég azonban most először...","id":"20210408_facebook_hotline_clubhouse_beszelgetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c2bf87-15f9-4e06-9b90-049693ef3f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e3549c-1232-419f-a552-6068f5047db6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_facebook_hotline_clubhouse_beszelgetes","timestamp":"2021. április. 08. 18:03","title":"Új szolgáltatást tesztel a Facebook, a Hotline lesz az új Clubhouse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d394f5a8-7262-4b2c-aaa8-01f6af878f46","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben.","shortLead":"Az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben.","id":"20210408_Baleset_1es_fout_Biatorbagy_es_Herceghalom_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d394f5a8-7262-4b2c-aaa8-01f6af878f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b496e9f-40e7-4275-8759-9fd5c581e860","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Baleset_1es_fout_Biatorbagy_es_Herceghalom_kozott","timestamp":"2021. április. 08. 15:16","title":"Ketten meghaltak egy balesetben az 1-es főúton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A világjárvány az Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legjobban.","shortLead":"A világjárvány az Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legjobban.","id":"20210409_brazilia_koronavirus_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2521229-a6b0-4a25-a195-1ef39c517ed8","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_brazilia_koronavirus_elhunyt","timestamp":"2021. április. 09. 05:48","title":"Új negatív rekord Brazíliában: 24 óra alatt 4249 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kérdés, két ember, nulla válasz.","shortLead":"Egy kérdés, két ember, nulla válasz.","id":"20210408_operativ_torzs_kormanyinfo_gulyas_gergely_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26315f9e-bc92-40ed-b7bd-7cce84e592d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_operativ_torzs_kormanyinfo_gulyas_gergely_muller_cecilia","timestamp":"2021. április. 08. 18:59","title":"Gulyás azt ígérte, majd Müller válaszol, ő viszont Gulyásra hivatkozva nem felelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]