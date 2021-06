Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9cc489a-83ed-4c45-baa7-6d8a8a2c0bb5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Bár PS5-re készült, így másfajta gépen nem is indítható, bizonyos értelemben akkor sem áll meg a „konzolos játék” terminusa: a Ratchet & Clank: Rift Apart ugyanis látványban és élményben is nagyon eltér attól, amit a legtöbb playstationös munkacímtől megszoktunk. Ezért is imádja annyira a közönsége.","shortLead":"Bár PS5-re készült, így másfajta gépen nem is indítható, bizonyos értelemben akkor sem áll meg a „konzolos játék”...","id":"20210620_ratchet_clank_rift_apart_kritika_velemeny_playstation_5_ps5_konzoljatek_jatekkonzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc489a-83ed-4c45-baa7-6d8a8a2c0bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fafd886-a583-48e5-b0aa-93f2813949d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_ratchet_clank_rift_apart_kritika_velemeny_playstation_5_ps5_konzoljatek_jatekkonzol","timestamp":"2021. június. 20. 20:00","title":"Megjött az új PlayStation 5-játék, és nagyon nehéz nem ámulatba esni tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg terveibe nem fér bele, hogy az unokája megkapja a hercegi címet.","shortLead":"Károly herceg terveibe nem fér bele, hogy az unokája megkapja a hercegi címet.","id":"20210620_Harry_es_Meghan_Markle_fiabol_nem_lesz_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad1d1e4-97a6-412f-b0e2-ee1a4838b225","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Harry_es_Meghan_Markle_fiabol_nem_lesz_herceg","timestamp":"2021. június. 20. 12:56","title":"Harry és Meghan Markle fiából nem lesz herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44542f8-ed59-46ff-80e6-3cebdd17d8a0","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Immár 27 asszonynak ad munkát a tardi Matyodesign társadalmi vállalkozás, akik akár 100-120 ezer forintot is \"összehímezhetnek\" nyugdíj mellé egy hónap alatt. A koronavírus-járvány azonban nemcsak a viszonteladóikat érintette hátrányosan, de a pandémia előtt induló új üzletágukat, a szervezett túrákat is. Az értékesítési modelljük azonban fordult. Váczi Rozival, a Matyodesign alapítójával beszélgettünk Tardon. ","shortLead":"Immár 27 asszonynak ad munkát a tardi Matyodesign társadalmi vállalkozás, akik akár 100-120 ezer forintot is...","id":"20210620_matyodesign_csr_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44542f8-ed59-46ff-80e6-3cebdd17d8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf9e14d-16d5-48db-a461-e79ba3860b10","keywords":null,"link":"/kkv/20210620_matyodesign_csr_koronavirus","timestamp":"2021. június. 20. 18:00","title":"Magyar faluból, nyugdíjasokkal veszi fel a harcot a világcégekkel egy vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301ab47-f3ee-4f54-8df1-ef87e6c72691","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Apját a németek ölték meg, ő kezet fog a német külügyminiszterrel. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Apját a németek ölték meg, ő kezet fog a német külügyminiszterrel. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom...","id":"20210616_Berlin_kormany_vilaghaboru_evfordulo_1991_junius_21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7301ab47-f3ee-4f54-8df1-ef87e6c72691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25149761-6063-467e-8245-e2bf836a0a98","keywords":null,"link":"/360/20210616_Berlin_kormany_vilaghaboru_evfordulo_1991_junius_21","timestamp":"2021. június. 19. 16:30","title":"Kohl most nem hazudott, Berlinbe költözik a kormány – 1991. június 21.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321c4499-7e7a-4329-9274-48e8e18987c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ejtőernyősöket szállított a gép, edzőrepülésen vettek részt.","shortLead":"Ejtőernyősöket szállított a gép, edzőrepülésen vettek részt.","id":"20210619_Lezuhant_egy_repulogep_Sziberiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321c4499-7e7a-4329-9274-48e8e18987c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0809dd-c75b-49de-a8dc-8a52f2099ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_Lezuhant_egy_repulogep_Sziberiaban","timestamp":"2021. június. 19. 15:31","title":"Lezuhant egy repülőgép Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a 2019-es leállás után újraindítaná a processzormagok fejlesztését és gyártását, mert nem elégedettek a jelenlegi Exynos-chipek teljesítményével. A munkához igazi nagyágyúkat igazolhat a cég.","shortLead":"A Samsung a 2019-es leállás után újraindítaná a processzormagok fejlesztését és gyártását, mert nem elégedettek...","id":"20210621_samsung_apple_amd_exynos_processzormag_fejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49553ff8-8a1f-44b2-a6a4-64c1ac2900d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_samsung_apple_amd_exynos_processzormag_fejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 08:33","title":"Erősebb processzorokat akar a Samsung, az Apple volt mérnöke érkezhet a céghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025d4ff1-37d3-43fb-863f-b9f603326036","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a tűzoltók is ott voltak, akik épp vették elő a felfújható mentőpárnát, amikor a fiatal férfi leesett.","shortLead":"Már a tűzoltók is ott voltak, akik épp vették elő a felfújható mentőpárnát, amikor a fiatal férfi leesett.","id":"20210621_vigszinhaz_felmaszott_lezuhant_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=025d4ff1-37d3-43fb-863f-b9f603326036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1ace30-db00-4365-89de-7fae232766ed","keywords":null,"link":"/elet/20210621_vigszinhaz_felmaszott_lezuhant_video","timestamp":"2021. június. 21. 05:42","title":"Videó is készült arról, ahogy a Vígszínházra felmászó fiatal lezuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: szivárványdac, dugóháború, előjáték, ellenszegülés, hidegdiplomácia.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210620_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50a2f95-ec11-424c-b3c3-78efe1bf32bb","keywords":null,"link":"/360/20210620_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. június. 20. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János egy mocskos melóról mesél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]