[{"available":true,"c_guid":"7bca43b2-87ec-4916-957b-ed1628fef291","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, még Guinness-rekorder is lett.","shortLead":"Sőt, még Guinness-rekorder is lett.","id":"20210620_Nulla_szazalek_eselyt_adtak_a_legkorabban_szuletett_koraszulottnek_most_unnepelte_az_egyeves_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bca43b2-87ec-4916-957b-ed1628fef291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361521ec-e6af-4943-98c6-e9bb2452632d","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Nulla_szazalek_eselyt_adtak_a_legkorabban_szuletett_koraszulottnek_most_unnepelte_az_egyeves_szuletesnapjat","timestamp":"2021. június. 20. 14:38","title":"Nulla százalék esélyt adtak a legkorábban született koraszülöttnek, most ünnepelte az egyéves születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144de2f5-d5d0-4b67-8358-5f62f67b73ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légi permetezés csupán időleges megoldást nyújt és a felnőtt szúnyogok számát nem csökkenti érdemben – írta a virológus.","shortLead":"A légi permetezés csupán időleges megoldást nyújt és a felnőtt szúnyogok számát nem csökkenti érdemben – írta...","id":"20210618_kemenesi_gabor_szunyoggyerites_szunyogirtas_levegobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=144de2f5-d5d0-4b67-8358-5f62f67b73ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b306d1d6-ee55-44fd-8a41-93244dfaffc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_kemenesi_gabor_szunyoggyerites_szunyogirtas_levegobol","timestamp":"2021. június. 18. 19:29","title":"Kemenesi: A szúnyogok légi kémiai gyérítése káros az ökoszisztémára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be2d8dd-8e2e-458e-92f4-d75e30a6afd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másnap a férfi másik autójának is nekiesett az exfeleség.","shortLead":"Másnap a férfi másik autójának is nekiesett az exfeleség.","id":"20210619_kerti_torpe_auto_esztergom_rongalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4be2d8dd-8e2e-458e-92f4-d75e30a6afd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a25160f-7e4a-4506-bc98-4d3720dd7e63","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_kerti_torpe_auto_esztergom_rongalas","timestamp":"2021. június. 19. 09:33","title":"Kerti törpével verte szét a volt férje autóját egy esztergomi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","shortLead":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","id":"20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d9660c-6ed0-4fc3-b739-0d5a9f9cb9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","timestamp":"2021. június. 20. 15:24","title":"Nem akarta elfogadni, hogy szakított vele a párja, kést rántott a soproni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91880bcf-7578-4d7c-b551-3d72c01af989","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy évvel botránya után rendezőként tér vissza a színházi világba Eszenyi Enikő. Kecskeméten ő állítja színpadra a Cirkuszhercegnőt. Cseke Péter elárulta, miért adott munkát a Vígszínház korábbi igazgatójának.\r

Egy évvel botránya után rendezőként tér vissza a színházi világba Eszenyi Enikő. Kecskeméten ő állítja színpadra a Cirkuszhercegnőt. Cseke Péter elárulta, miért adott munkát a Vígszínház korábbi igazgatójának.

