[{"available":true,"c_guid":"d358df0c-5f47-418f-8dc2-fde5dbaa9e9d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egész Eb legjobb angol játékát láthattuk az első félidőben, a második viszont büntetett. Így is sima egygólos győzelem lett vége, Anglia csoportelsőként jut tovább, Csehország csak a harmadik.","shortLead":"Az egész Eb legjobb angol játékát láthattuk az első félidőben, a második viszont büntetett. Így is sima egygólos...","id":"20210622_Anglia_45_percig_focizott_ennyi_eleg_volt_a_csehek_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d358df0c-5f47-418f-8dc2-fde5dbaa9e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220ba652-4f02-4950-a925-5e95647a8dbe","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Anglia_45_percig_focizott_ennyi_eleg_volt_a_csehek_ellen","timestamp":"2021. június. 22. 22:53","title":"Anglia 45 percig focizott, ennyi elég volt a csehek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy helyszínen osztanak vizet, az ügyfélközpontokban is bárkinek adnak. A járműveken fokozottan ellenőrzik a klímákat.","shortLead":"Négy helyszínen osztanak vizet, az ügyfélközpontokban is bárkinek adnak. A járműveken fokozottan ellenőrzik a klímákat.","id":"20210623_Hosegriasztas_a_BKK_40_hektoliter_vizet_oszt_szet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83920af7-9be0-4d4c-a5cb-380304f0569b","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Hosegriasztas_a_BKK_40_hektoliter_vizet_oszt_szet","timestamp":"2021. június. 23. 11:26","title":"Hőségriasztás: a BKK 40 hektoliter vizet oszt szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta, hogy Joe Biden amerikai elnök USA-EU-szövetséget szeretne Kína ellen. A Politico szakértője szerint Brüsszel jobban kezeli a kínai kérdést, mint Washington.","shortLead":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta...","id":"20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37075f9-4ae0-4072-8035-1af0d8b45560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","timestamp":"2021. június. 22. 18:52","title":"Politico: Az EU nem akar konfrontációt Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Távol tartsa-e magát a politikától egy közgazdász? - többek között erről elmélkedik Kornai János. Az alábbiakban a nemzetközileg elismert közgazdász rövidített írását közöljük újra a Töprengések című kiadványból.","shortLead":"Távol tartsa-e magát a politikától egy közgazdász? - többek között erről elmélkedik Kornai János. Az alábbiakban...","id":"20210623_Szakember_vagy_politikus_legyen_egy_kozgazdasz_Szabade_politikat_vinni_az_oktatasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10e386b-7a18-4910-a6e1-90fcb61f1bd1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210623_Szakember_vagy_politikus_legyen_egy_kozgazdasz_Szabade_politikat_vinni_az_oktatasba","timestamp":"2021. június. 23. 19:15","title":"Szakember vagy politikus legyen egy közgazdász? Szabad-e politikát vinni az oktatásba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","shortLead":"Különös élményben volt része mindenkinek, aki Meryl Streep születésnapján Manhattanben metrózott.","id":"20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f50a257-2ff0-44fb-a77f-7f61cc1c0dc4","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_fold_alatt_leptek_meg_a_rajongoi_a_szuletesnapos_Meryl_Streepet","timestamp":"2021. június. 23. 10:55","title":"A föld alatt lepték meg a rajongói a születésnapos Meryl Streepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a9d035-ea70-4852-91bb-c8428cb9ef76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénz nagy úr, és nem véletlen, hogy a Microsoft is ezt az eszközt veti be, hogy minél több játékfejlesztőt csalogasson a Microsoft Store-ba.","shortLead":"A pénz nagy úr, és nem véletlen, hogy a Microsoft is ezt az eszközt veti be, hogy minél több játékfejlesztőt...","id":"20210624_microsoft_store_augusztustol_nagyobb_jutalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29a9d035-ea70-4852-91bb-c8428cb9ef76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be150f9c-e5a3-4b17-85ff-f4b3d1b4297a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_store_augusztustol_nagyobb_jutalek","timestamp":"2021. június. 24. 10:03","title":"Érdemes lesz játékot fejleszteni, több pénzt ad érte a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f09b56-5739-435a-98de-d528f92775d9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészek annak idején kórházi ellátásra szorultak a támadás után. ","shortLead":"A zenészek annak idején kórházi ellátásra szorultak a támadás után. ","id":"20210624_Fellebbezes_Omega_taxis_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f09b56-5739-435a-98de-d528f92775d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c3761f-4862-41ea-9bb1-c97553b55524","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Fellebbezes_Omega_taxis_tamadas","timestamp":"2021. június. 24. 11:34","title":"Fellebbezett a taxis, aki hét éve megtámadta az Omega tagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4f5ac3-1e1d-457d-be14-3a9a3a112c55","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A kormánypropaganda másod- és harmadvonala gyorsan irányba lett állítva: a siker Orbán Viktor miatt van, Karácsony bezzeg nem akar stadionokat. Közben sikerült a magyar zászlót is beállítani az LMBTQ ellenpárjának.","shortLead":"A kormánypropaganda másod- és harmadvonala gyorsan irányba lett állítva: a siker Orbán Viktor miatt van, Karácsony...","id":"20210623_focieb_propaganda_fidesz_nemetmagyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de4f5ac3-1e1d-457d-be14-3a9a3a112c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82debfa-7010-4330-8e35-4a577f68e23c","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_focieb_propaganda_fidesz_nemetmagyar","timestamp":"2021. június. 23. 15:00","title":"Orbán épp most áldozta fel kedvenc szórakozását a kultúrharc oltárán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]