Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3e4d4703-a974-4e53-a360-0e69edfaa6b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jegybevétellel nem számolhatott a társaság, 2019-ben 2,7 milliárd forint folyt be a belépők értékesítéséből.","shortLead":"Jegybevétellel nem számolhatott a társaság, 2019-ben 2,7 milliárd forint folyt be a belépők értékesítéséből.","id":"20210618_Csaknem_megfelezte_tavaly_aHungaroring_bevetelet_a_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e4d4703-a974-4e53-a360-0e69edfaa6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcab086-a03a-4f3b-a843-c86430405e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_Csaknem_megfelezte_tavaly_aHungaroring_bevetelet_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. június. 18. 08:11","title":"Csaknem megfelezte a Hungaroring bevételét a koronavírus-járvány tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60486287-d773-4616-9179-9de8ee1f6a35","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akkor is komolyan dolgozik az agyunk, ha csak úgy ábrándozunk – erősítettek meg és egészítettek ki korábbi eredményeket a pennsylvaniai kutatók. ","shortLead":"Akkor is komolyan dolgozik az agyunk, ha csak úgy ábrándozunk – erősítettek meg és egészítettek ki korábbi eredményeket...","id":"202124_agy_es_kepzelet_kettos_merce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60486287-d773-4616-9179-9de8ee1f6a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0b16e8-b0ae-4b8d-9f40-6b315d98b843","keywords":null,"link":"/360/202124_agy_es_kepzelet_kettos_merce","timestamp":"2021. június. 18. 18:00","title":"Megvizsgálták 24 ember agyát, és furcsa kettősség derült ki az ábrándozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51b1c3d-07e9-4b2d-aba6-1503c7ae22f4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Különösebb gond nélkül győzte le Hollandia Ausztriát, és már biztos, hogy a C csoport élén végez.","shortLead":"Különösebb gond nélkül győzte le Hollandia Ausztriát, és már biztos, hogy a C csoport élén végez.","id":"20210617_Hollandia_Ausztria_Eb_uefa_euro2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c51b1c3d-07e9-4b2d-aba6-1503c7ae22f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd689f1b-5a58-4d91-ba40-c601e5251238","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Hollandia_Ausztria_Eb_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 17. 22:57","title":"Hollandia bejutott a legjobb 16 közé, Budapesten játssza a nyolcaddöntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384c4288-937c-499f-894b-fa9580e58aca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokszor úgy érezzük, ellentmond minden fizikai törvénynek egy-egy kapura lövés. Nos, nem mind mond ellent, és ezt már Newton is leírta.\r

\r

","shortLead":"Sokszor úgy érezzük, ellentmond minden fizikai törvénynek egy-egy kapura lövés. Nos, nem mind mond ellent, és ezt már...","id":"20210619_A_fizikusok_meg_tudjak_magyarazni_az_egeszen_hihetetlen_szabadrugasgolokat_is_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=384c4288-937c-499f-894b-fa9580e58aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94242e2-dda0-4537-abbe-7b7a3d7596ec","keywords":null,"link":"/kultura/20210619_A_fizikusok_meg_tudjak_magyarazni_az_egeszen_hihetetlen_szabadrugasgolokat_is_video","timestamp":"2021. június. 19. 09:41","title":"A fizikusok meg tudják magyarázni az egészen hihetetlen szabadrúgásgólokat is (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen volt az időmérőn a leggyorsabb, közvetlen mögötte a két","shortLead":"Max Verstappen volt az időmérőn a leggyorsabb, közvetlen mögötte a két","id":"20210619_Verstappen_Francia_Nagydij_F1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb7ddcb-4587-419b-a946-2701eef246be","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Verstappen_Francia_Nagydij_F1","timestamp":"2021. június. 19. 16:28","title":"Verstappen indul az élről a Francia Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf300c2a-0bc0-4b30-8c2e-010e36cdc58d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például a vízparti életérzéssel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210618_Rakpart_Varos_es_folyo_valyo_pihenopart_park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf300c2a-0bc0-4b30-8c2e-010e36cdc58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224b9d6b-7065-40c8-8845-4cb28ef4b045","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Rakpart_Varos_es_folyo_valyo_pihenopart_park","timestamp":"2021. június. 18. 09:30","title":"Foci helyett: Kerüljön közelebb a Dunához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879711d-92b6-45cd-b380-4ab9d816a14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk azt írja, hogy a polgármesteri hivatal egykori alkalmazottja egyedül nevelte a kisfiát, rossz anyagi körülmények között. Már régóta kilátástalannak érezte az életét.","shortLead":"A Blikk azt írja, hogy a polgármesteri hivatal egykori alkalmazottja egyedül nevelte a kisfiát, rossz anyagi...","id":"20210618_Elektromos_sokkolo_is_volt_a_gyongyosi_amokfutonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8879711d-92b6-45cd-b380-4ab9d816a14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2b7cff-ce45-46ae-9da5-ff9d6f270ec7","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Elektromos_sokkolo_is_volt_a_gyongyosi_amokfutonal","timestamp":"2021. június. 18. 07:41","title":"Elektromos sokkoló is volt a gyöngyösi ámokfutónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e938932-3ce4-4c05-bbb8-1a5611fe4c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök nagyot udvarolt az amerikai elnöknek első találkozójuk után.","shortLead":"Az orosz elnök nagyot udvarolt az amerikai elnöknek első találkozójuk után.","id":"20210617_putyin_biden_talalkozo_nyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e938932-3ce4-4c05-bbb8-1a5611fe4c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a2a646-d3ee-4261-a5ff-579253458225","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_putyin_biden_talalkozo_nyilatkozat","timestamp":"2021. június. 17. 19:54","title":"Putyin: Annak a képnek, amit a mi sajtónk fest Bidenről, nincs köze a valósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]