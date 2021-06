Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Orbán Viktor legerősebb szövetségesének egyelőre nem kell félnie, a kilépő képviselők nem abszolút ellenzéki munkára készülnek.","shortLead":"Orbán Viktor legerősebb szövetségesének egyelőre nem kell félnie, a kilépő képviselők nem abszolút ellenzéki munkára...","id":"20210625_pis_tobbseg_alsohaz_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efd4668-f4ab-41dd-b37c-1497ed051b3b","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_pis_tobbseg_alsohaz_lengyelorszag","timestamp":"2021. június. 25. 18:12","title":"A lengyel kormány elveszítette parlamenti többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfda095-bca1-4afd-8d5e-7bf3378286c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ötletnek tűnt, hogy az Apple egy olyan telefont is készít, amelyik a specifikációit tekintve a topon van, viszont kisméretű, így könnyen kezelhető. A felhasználók azonban nem voltak elragadtatva.","shortLead":"Jó ötletnek tűnt, hogy az Apple egy olyan telefont is készít, amelyik a specifikációit tekintve a topon van, viszont...","id":"20210627_apple_iphone12_mini_eletciklus_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cfda095-bca1-4afd-8d5e-7bf3378286c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b073ee27-423d-4ead-b98a-77a0a555a975","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_apple_iphone12_mini_eletciklus_vege","timestamp":"2021. június. 27. 15:03","title":"Úgy hírlik, most már tényleg vége az iPhone 12 mininek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fd6b96-8f90-46c5-a3cb-e5525b22e788","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dolmányos varjakat, szarkákat a vadásztársaságok próbálják megtizedelni az RTL riportja szerint. ","shortLead":"A Dolmányos varjakat, szarkákat a vadásztársaságok próbálják megtizedelni az RTL riportja szerint. ","id":"20210626_Nagy_melegben_hagytak_elpusztulni_a_befogott_allatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8fd6b96-8f90-46c5-a3cb-e5525b22e788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364db212-49d1-4fe5-bb60-505a479073ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Nagy_melegben_hagytak_elpusztulni_a_befogott_allatokat","timestamp":"2021. június. 26. 20:57","title":"Magára hagyták a nagy hőségben a befogott madárakat, néhány el is pusztult Dócnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút reggel óta keresték.","shortLead":"A fiút reggel óta keresték.","id":"20210626_Egy_17_eves_fiatal_fulladt_debreceni_Bekastoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8fafc9-85e8-443a-881d-1c3f2c233104","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Egy_17_eves_fiatal_fulladt_debreceni_Bekastoba","timestamp":"2021. június. 26. 21:01","title":"A debreceni Békás-tóba fulladt egy 17 éves fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Németországban zsidóként nevelkedett tudós mélyen együttérzett azokkal, akiket megkülönböztetés ért.","shortLead":"A Németországban zsidóként nevelkedett tudós mélyen együttérzett azokkal, akiket megkülönböztetés ért.","id":"20210625_Mit_gondolt_Einstein_a_feketek_szegregaciojarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a86da9c-819c-4143-9098-3786ca8e978f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210625_Mit_gondolt_Einstein_a_feketek_szegregaciojarol","timestamp":"2021. június. 25. 19:15","title":"Mit gondolt Einstein a feketék szegregációjáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb487a2-7933-46b6-984a-63c70263a057","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Óriási felzúdulást keltett Olaszországban, hogy büntetése lejártával, 25 év után szabadlábra került az a maffiózó, aki 1992-ben megölte Giovanni Falcone vizsgálóbírót. Az ezt lehetővé tevő törvény azonban kulcsfontosságú a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.","shortLead":"Óriási felzúdulást keltett Olaszországban, hogy büntetése lejártával, 25 év után szabadlábra került az a maffiózó, aki...","id":"202125__maffiozo_szabadlabon__falcone_gyilkosa__sorsdonto_perek__a_torveny_neveben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bb487a2-7933-46b6-984a-63c70263a057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca78c611-5596-4c2b-8ffc-50bec8d29b69","keywords":null,"link":"/360/202125__maffiozo_szabadlabon__falcone_gyilkosa__sorsdonto_perek__a_torveny_neveben","timestamp":"2021. június. 27. 16:00","title":"Sokkolta az olaszokat, hogy kiszabadult az egyik legelvetemültebb maffiózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","shortLead":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","id":"20210626_Pride_megnyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f8e0f-0ecc-436d-9000-666480297f92","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pride_megnyito","timestamp":"2021. június. 26. 21:20","title":"Fliegauf Bence üzenete a Pride-on: A hatalomnak új bűnbakokra van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26599d22-dbe8-4179-8995-2c84e7156efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gini Wijnaldum karszalagjának jelentése az, hogy a foci szeretetének össze kell kötnie az embereket.","shortLead":"Gini Wijnaldum karszalagjának jelentése az, hogy a foci szeretetének össze kell kötnie az embereket.","id":"20210627_holland_csapatkapitany_szivarvany_karszalag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26599d22-dbe8-4179-8995-2c84e7156efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c406e9-170f-4d70-b896-5d34d98e1fb2","keywords":null,"link":"/elet/20210627_holland_csapatkapitany_szivarvany_karszalag","timestamp":"2021. június. 27. 11:59","title":"Szivárványos karszalagban lép pályára a holland csapatkapitány a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]