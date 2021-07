Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"707d3a91-3e03-4b95-b4a0-e95e12e7aeaf","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A Thomas Vinterberg rendezte Oscar-díjas dán film, a Még egy kört mindenkinek a héten kerül a mozikba.","shortLead":"A Thomas Vinterberg rendezte Oscar-díjas dán film, a Még egy kört mindenkinek a héten kerül a mozikba.","id":"202126__meg_egy_kort_mindenkinek__mads_mikkelsen__kortyszellem__szintet_lepnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=707d3a91-3e03-4b95-b4a0-e95e12e7aeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3828c31f-6225-4372-9eab-8a5aa105ec65","keywords":null,"link":"/360/202126__meg_egy_kort_mindenkinek__mads_mikkelsen__kortyszellem__szintet_lepnek","timestamp":"2021. július. 02. 17:00","title":"Alkohol, középkorú férfiak és keserű dac sosem passzoltak még ilyen jól egymáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","shortLead":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","id":"20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d3e375-a5e9-4656-a85b-2c08d776d924","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","timestamp":"2021. június. 30. 23:00","title":"Megjelent a rendelet az uniós Covid-igazolványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f575560-f124-4c06-aacf-4179ce8e692e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A volt SZDSZ-es gazdasági miniszter gründolta új zrt. a vidéki nagyvárosokra koncentrál, többek közt rendelőket és kórházakat nyit majd.","shortLead":"A volt SZDSZ-es gazdasági miniszter gründolta új zrt. a vidéki nagyvárosokra koncentrál, többek közt rendelőket és...","id":"202126_elso_maganegegeszsegugyi_halozat_videken_erositenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f575560-f124-4c06-aacf-4179ce8e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a8c1a-ebb3-4899-9176-6cb4e240af02","keywords":null,"link":"/360/202126_elso_maganegegeszsegugyi_halozat_videken_erositenek","timestamp":"2021. július. 02. 14:00","title":"Tovább nyomul Kóka János a magánegészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nem oltható ember problémája miatt fordult kérdéssel a kormányhoz a független képviselő. Arra jutott: Lenne itt jogalkotói feladat.","shortLead":"Egy nem oltható ember problémája miatt fordult kérdéssel a kormányhoz a független képviselő. Arra jutott: Lenne itt...","id":"20210702_nem_olthato_emberek_szel_bernadett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a11d949-c8e9-4f7e-806c-738f9df23d16","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_nem_olthato_emberek_szel_bernadett","timestamp":"2021. július. 02. 19:05","title":"Szél Bernadett: Elvágja a kormány azokat, akik egészségügyi okból nem kaphatnak védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9926e0-361a-46d9-8c01-ae96a931a300","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sotheby's aukciós házon keresztül vásárolta meg valaki azokat a hitelesített fájlokat, amelyeket Tim Berners-Lee, a világháló atyja hozott létre még három évtizeddel ezelőtt.","shortLead":"A Sotheby's aukciós házon keresztül vásárolta meg valaki azokat a hitelesített fájlokat, amelyeket Tim Berners-Lee...","id":"20210701_tim_berners_lee_internet_forraskodja_nft_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce9926e0-361a-46d9-8c01-ae96a931a300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d58019b-07b8-4da0-ac89-d77e0f3b2903","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_tim_berners_lee_internet_forraskodja_nft_arveres","timestamp":"2021. július. 01. 08:33","title":"Eladták a világháló forráskódját, 1,6 milliárd forintnyi dollárt fizetett érte valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A bevételek nőttek ugyan 2020 első negyedévéhez képest, az állami kiadások azoknál sokkal jobban, az egyenleg így jelentős mínuszba fordult. Sok pénzt vitt el a 13. havi nyugdíj visszaépítése és a járványválság.\r

","shortLead":"A bevételek nőttek ugyan 2020 első negyedévéhez képest, az állami kiadások azoknál sokkal jobban, az egyenleg...","id":"20210701_Magyarorszag_800_milliard_forintos_hiannyal_inditotta_az_evet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b86264b-9515-40ff-8a71-949f9c9ec49c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_Magyarorszag_800_milliard_forintos_hiannyal_inditotta_az_evet","timestamp":"2021. július. 01. 09:35","title":"Magyarország 800 milliárd forintos hiánnyal indította az évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt stagfláció jön létre – jósolja Nouriel Roubini, aki már 2008-ban is előre látta a globális pénzügyi válságot.","shortLead":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt...","id":"20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbf5a26-9251-4176-a4aa-fb67c8c485d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","timestamp":"2021. július. 02. 13:39","title":"Óriási bajra figyelmeztet Roubini, amihez képest szinte semmiség volt a 2008-as válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae046508-1bf7-4932-ab78-4e79464e8141","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210702_Marabu_Feknyuz_Politikai_szin_vonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae046508-1bf7-4932-ab78-4e79464e8141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e734e5-0e68-4017-85e8-d2fb2b9ce700","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Marabu_Feknyuz_Politikai_szin_vonal","timestamp":"2021. július. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Politikai szín vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]