[{"available":true,"c_guid":"26c6d9c0-70d0-4bda-a39e-ba19d8d1921e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"A 2021-es Európa-bajnokság tartogatott már korábban is remek meccseket, ám a legjobb címére pályázhatna a péntek esti belga-olasz mérkőzés is. A világbajnok franciákat megverő Svájc viszont búcsúzott, Spanyolország pedig úgy jutott az elődöntőbe, hogy tíz ember ellen nem bírt egy gólt begyötörni negyven perc alatt. Összefoglalónk. ","shortLead":"A 2021-es Európa-bajnokság tartogatott már korábban is remek meccseket, ám a legjobb címére pályázhatna a péntek esti...","id":"20210702_EURO2020_07_02_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26c6d9c0-70d0-4bda-a39e-ba19d8d1921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbedfbcf-23a0-469d-971e-289d730f47a7","keywords":null,"link":"/sport/20210702_EURO2020_07_02_osszefoglalo","timestamp":"2021. július. 02. 23:48","title":"Olasz-spanyol szuperrangadó lesz az Európa-bajnokság elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook rendszerüzenetekkel figyelmeztetné a felhasználókat arra, hogy erőszakos, káros tartalmakkal találkozhatnak.","shortLead":"A Facebook rendszerüzenetekkel figyelmeztetné a felhasználókat arra, hogy erőszakos, káros tartalmakkal találkozhatnak.","id":"20210702_facebook_szelsoseges_tartalmak_felhasznalo_segitseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d62f8d-3ea0-4b14-bdbe-f0eeed3158df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_facebook_szelsoseges_tartalmak_felhasznalo_segitseg","timestamp":"2021. július. 02. 16:03","title":"Új funkciót tesztel a Facebook, jobb hely lehet a közösségi oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a04d17-9990-4640-b37c-1ab0195a47e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW-konszern spanyol márkájának újdonsága valamivel 6,5 millió forint felett nyit.","shortLead":"A VW-konszern spanyol márkájának újdonsága valamivel 6,5 millió forint felett nyit.","id":"20210702_magyarorszagon_a_megujult_seat_ibiza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8a04d17-9990-4640-b37c-1ab0195a47e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6cdd6e-1060-4fc6-b12b-30115644f626","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_magyarorszagon_a_megujult_seat_ibiza","timestamp":"2021. július. 02. 07:21","title":"Magyarországon a megújult Seat Ibiza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62426e8d-58b4-4c89-b7f4-ae3cc890817a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A rendező az Arany Pálmáért versenyez Cannes-ban Füst Milán A feleségem története című regényéből készült filmjével. A macsó Störr kapitányt a holland Gijs Naber, Lizzyt a francia Léa Seydoux alakítja. Hasonló karakterek, mintha egyetlen emberen belül zajlana a dráma.","shortLead":"A rendező az Arany Pálmáért versenyez Cannes-ban Füst Milán A feleségem története című regényéből készült filmjével...","id":"202126__enyedi_ildiko_filmrendezo__kedvenc_gyemantjarol_bevallalos_producerrol__nehezitett_palya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62426e8d-58b4-4c89-b7f4-ae3cc890817a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ee396f-7ef2-4ee1-9018-4a1fee462594","keywords":null,"link":"/360/202126__enyedi_ildiko_filmrendezo__kedvenc_gyemantjarol_bevallalos_producerrol__nehezitett_palya","timestamp":"2021. július. 01. 19:00","title":"Enyedi Ildikó: A feleségem története komoly küzdelem volt, pánikhelyzetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caba285c-710d-4b8e-b92b-f45531d8f24f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Július 1-jétől Szlovénia veszi át az EU soros elnökségét Portugáliától. Az ünnepélyes ceremónián is szóba került Orbán Viktor. Ursula von der Leyen bejelentette, hogy várhatóan kötelezettségszegési eljárást indítanak a homofóbtörvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Július 1-jétől Szlovénia veszi át az EU soros elnökségét Portugáliától. Az ünnepélyes ceremónián is szóba került Orbán...","id":"20210701_kotelezettsegszeges_homofobtorveny_europai_bizottsag_lmbtqi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caba285c-710d-4b8e-b92b-f45531d8f24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9522dd9d-43c1-4790-9c5e-af90cdccdbf0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210701_kotelezettsegszeges_homofobtorveny_europai_bizottsag_lmbtqi","timestamp":"2021. július. 01. 19:43","title":"Von der Leyen: Kötelezettségszegési eljárás várható a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd9dc7a-d955-4016-b4e1-c3bfed954a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támogatási kérelemből az is kiderül, hogy maga Schmidt Mária kérte a rendszerváltás 2019-es emlékévének meghosszabbítását 2022-ig.","shortLead":"A támogatási kérelemből az is kiderül, hogy maga Schmidt Mária kérte a rendszerváltás 2019-es emlékévének...","id":"20210702_schmidt_maria_rendszervaltas_emlekev_kozpenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dd9dc7a-d955-4016-b4e1-c3bfed954a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be78d165-025a-4095-a4ca-b3a484637a89","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_schmidt_maria_rendszervaltas_emlekev_kozpenz","timestamp":"2021. július. 02. 19:44","title":"Schmidt Máriának 12 milliárd sem elég a rendszerváltás ünneplésére, kért még 1,5 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két nő szerint Franco tárgyiasította és megfélemlítette őket azt ígérve, hogy szerepet kapnak a filmjeiben.","shortLead":"A két nő szerint Franco tárgyiasította és megfélemlítette őket azt ígérve, hogy szerepet kapnak a filmjeiben.","id":"20210701_james_franco_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1dd405-ffeb-489e-8711-266b576ab535","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_james_franco_per","timestamp":"2021. július. 01. 19:47","title":"Helytelen viselkedése miatt James Franco 2,2 millió dollárt fizet két diákjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e275f323-8177-42ee-b2d5-87efc1eb8e44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hrisztosz Pappasz 2020 ősze óta volt szökésben.","shortLead":"Hrisztosz Pappasz 2020 ősze óta volt szökésben.","id":"20210702_Arnay_hajnal_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e275f323-8177-42ee-b2d5-87efc1eb8e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53df16d-93eb-4a1f-92e2-79c37f9f8216","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Arnay_hajnal_vezeto","timestamp":"2021. július. 02. 06:18","title":"Elfogták a radikális Arany Hajnal szökésben lévő vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]