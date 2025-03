Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70ee6ef6-0ff4-47a2-862a-502b00f1c9bd","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A sport egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, többek között ezért is szeretik annyira világszerte. Ebből kifolyólag a versenyeknek, mérkőzéseknek szerves része a káromkodás is, a döntéshozók azonban időről időre próbálnak küzdeni ellene. Összeállításunk alapján azonban nem úgy tűnik, hogy lenne esélyük.","shortLead":"A sport egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, többek között ezért is szeretik annyira...","id":"20250301_foci-karomkodas-meszoly-kalman-jude-bellingham-forma-1--david-beckham-alex-ferguson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70ee6ef6-0ff4-47a2-862a-502b00f1c9bd.jpg","index":0,"item":"5fe51008-2e1e-496a-988f-43bdce197330","keywords":null,"link":"/sport/20250301_foci-karomkodas-meszoly-kalman-jude-bellingham-forma-1--david-beckham-alex-ferguson","timestamp":"2025. március. 01. 12:00","title":"Ne baszd meg, hogy már ezt sem lehet! – a sportpályák legendás káromkodásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e8b65-486b-4646-abb9-ae181a30a082","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezentúl a „szuverenista reformfolyamatot” kell előmozdítania.","shortLead":"Ezentúl a „szuverenista reformfolyamatot” kell előmozdítania.","id":"20250228_miniszteri-biztos-feladat-valtozas-Eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158e8b65-486b-4646-abb9-ae181a30a082.jpg","index":0,"item":"07b97733-be47-4314-b6a4-38ea791fd255","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_miniszteri-biztos-feladat-valtozas-Eu","timestamp":"2025. február. 28. 09:53","title":"Megváltozott az EU-hoz kijelölt miniszteri biztos feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a3e4b3-acf6-44d9-abd2-d89683774396","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A technológiai minimalizmusra, a randiappok helyett használható tematikus közösségi alkalmazásokra és a digitális halhatatlanság kérdésére érdemes figyelni idén a mesterséges intelligencián túl – áll a VML elemzőcég 2025-ös trendriportjában.","shortLead":"A technológiai minimalizmusra, a randiappok helyett használható tematikus közösségi alkalmazásokra és a digitális...","id":"20250301_vml-future-2025-elorejelzes-trendek-alkalmazasok-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31a3e4b3-acf6-44d9-abd2-d89683774396.jpg","index":0,"item":"5099b4bb-9fe5-478e-96d3-2ca67d22c26e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_vml-future-2025-elorejelzes-trendek-alkalmazasok-innovacio","timestamp":"2025. március. 01. 18:03","title":"A Tindernél meg a Facebooknál valójában sokkal jobb online helyek is vannak a valódi ismerkedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Megoldották, hogy az Olasz szalmakalap című darabban tudjon szerepelni.","shortLead":"Megoldották, hogy az Olasz szalmakalap című darabban tudjon szerepelni.","id":"20250227_bodrogi-gyula-kerekesszek-nemzeti-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d.jpg","index":0,"item":"85a8955c-2a74-4076-8ebe-2860fb37fbd5","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_bodrogi-gyula-kerekesszek-nemzeti-szinhaz","timestamp":"2025. február. 27. 19:40","title":"Bodrogi Gyula kerekesszékben tért vissza a színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5b504f-524c-4ac7-8899-3302bca1494b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne mondjuk, kérdezzük! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember alapelvei között. Az üzletemberként és podcast-házigazdaként is sikeres vállalkozó gondolatai hasznosak lehetnek azoknak is, akik önmagukon akarnak változtatni, és azoknak is, akik az üzleti életben szeretnének jobban boldogulni.","shortLead":"Ne mondjuk, kérdezzük! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember alapelvei...","id":"20250228_A-vilaghiru-milliardos-szerint-a-tetteink-beszelnek-helyettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5b504f-524c-4ac7-8899-3302bca1494b.jpg","index":0,"item":"b66b9bde-1f71-41f7-a7cc-d93ec6472b25","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250228_A-vilaghiru-milliardos-szerint-a-tetteink-beszelnek-helyettunk","timestamp":"2025. február. 28. 08:40","title":"A világhírű milliárdos szerint a tetteink beszélnek helyettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Valós iskolai drogprevenció gyakorlatilag nincs ma Magyarországon, ám most egy semmit nem jelentő szigorú orbáni dörgedelem, valamint egy kormányhű és talán kigyógyult rapper próbál a drogok terjedése ellen hatni. Vélemény.","shortLead":"Valós iskolai drogprevenció gyakorlatilag nincs ma Magyarországon, ám most egy semmit nem jelentő szigorú orbáni...","id":"20250228_Bizz-bennem-Curtis-vagyok-ne-vegyel-drogot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279.jpg","index":0,"item":"35bde483-c64e-454c-9111-58e3b7589c52","keywords":null,"link":"/360/20250228_Bizz-bennem-Curtis-vagyok-ne-vegyel-drogot","timestamp":"2025. február. 28. 17:45","title":"Balla István: Bízz bennem, Curtis vagyok, ne vegyél drogot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1a1a71-2e72-46bd-b3c1-3f3ddf10ed00","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden idők legrosszabb éve után semmi jóval nem kecsegtet az idei első hónap.","shortLead":"Minden idők legrosszabb éve után semmi jóval nem kecsegtet az idei első hónap.","id":"20250228_tovabb-csokken-a-szuletesek-szama-ksh-statisztika-halalozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d1a1a71-2e72-46bd-b3c1-3f3ddf10ed00.jpg","index":0,"item":"bd032e0c-2c30-4777-bf61-344fe96fc798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_tovabb-csokken-a-szuletesek-szama-ksh-statisztika-halalozas","timestamp":"2025. február. 28. 10:06","title":"Nem lassul a magyarok fogyása, most januárban is kevesebb gyerek született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f3a165-a096-4914-ad7f-3ab01ec43b08","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Egy tatai molnár atomnagyhatalommá akarta tenni 1925-ben a Trianon miatt gyászba borult országot, feldühödött matyók pedig máglyára vetették a cseh és osztrák giccset, ha lehet hinni az akkori lapok tudósításainak. Észak-Magyarországot károkat okozó, súlyos földrengés rázta meg, Nagyváradon pedig elképesztő hanyagság miatt robbant fel egy vonat. Száz éve arra is kereste a választ a sajtó, hogy spiritiszta volt-e Kossuth Lajos, és hírt adtak arról a holdfogyatkozásról, amiről még a csillagászok is megfeledkeztek.","shortLead":"Egy tatai molnár atomnagyhatalommá akarta tenni 1925-ben a Trianon miatt gyászba borult országot, feldühödött matyók...","id":"20250227_szazeves-ujsag-1925-februar-trianon-atom-foldrenges-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5f3a165-a096-4914-ad7f-3ab01ec43b08.jpg","index":0,"item":"3d642658-8a03-4d84-a6c4-519f997cc22e","keywords":null,"link":"/360/20250227_szazeves-ujsag-1925-februar-trianon-atom-foldrenges-robbanas","timestamp":"2025. február. 27. 19:58","title":"„Ma olyan csekélységek miatt lesznek öngyilkosok, hogy az már valósággal megdöbbentő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]