[{"available":true,"c_guid":"8429da73-4147-4347-8cb9-e8efba1a60e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jó dolgokra várni kell – most érezte elérkezettnek az időt az Apple arra, hogy végre a felhasználók kezébe adja a szundi időtartamának beállítását. ","shortLead":"A jó dolgokra várni kell – most érezte elérkezettnek az időt az Apple arra, hogy végre a felhasználók kezébe adja...","id":"20250613_apple-iphone-ebreszto-szundi-idotartam-modositas-ios-26","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8429da73-4147-4347-8cb9-e8efba1a60e7.jpg","index":0,"item":"5b2b0836-2cff-4d63-a511-41504f889b71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_apple-iphone-ebreszto-szundi-idotartam-modositas-ios-26","timestamp":"2025. június. 13. 19:03","title":"Csak 18 év kellett hozzá, de végre ön is módosíthat egy fontos iPhone-beállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a1e68f-d824-4bfb-b934-77e838469996","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már több mint egy hete mérik minden nap öt helyszínen is Maros vizének sótartalmát. Egyelőre minden a határérték alatt van. Az öntözőrendszereket előre feltöltötték, és ha kell, lezárják, hogy a földekre ne kerüljön a sós vízből.","shortLead":"Már több mint egy hete mérik minden nap öt helyszínen is Maros vizének sótartalmát. Egyelőre minden a határérték alatt...","id":"20250613_maros-parajdi-sobanya-termeszeti-katasztrofa-sos-viz-vizminoseg-merese-vizugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a1e68f-d824-4bfb-b934-77e838469996.jpg","index":0,"item":"a8755439-7088-464c-9348-5e4fc06c306b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_maros-parajdi-sobanya-termeszeti-katasztrofa-sos-viz-vizminoseg-merese-vizugy","timestamp":"2025. június. 13. 14:31","title":"Árgus szemekkel figyeli a vízügy a Maros sótartalmát a parajdi katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e8472e-2b8f-4d2c-b0f1-2cf55247e670","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Akárcsak a Puskás Arénát, az MVM Dome-ot is háromszor töltheti meg az énekes.","shortLead":"Akárcsak a Puskás Arénát, az MVM Dome-ot is háromszor töltheti meg az énekes.","id":"20250613_zene-azahriah-koncert-mvm-dome-telt-haz-harmadik-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13e8472e-2b8f-4d2c-b0f1-2cf55247e670.jpg","index":0,"item":"3c82a81e-c126-44e1-8f96-c2cf77aa9b9f","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_zene-azahriah-koncert-mvm-dome-telt-haz-harmadik-fellepes","timestamp":"2025. június. 13. 17:44","title":"Néhány óra alatt elfogytak a jegyek Azahriah második októberi koncertjére, ezért egy harmadikat is tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt most rosszabbul áll, mint a korábbi baloldal négy évvel ezelőtt.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt most rosszabbul áll, mint a korábbi baloldal négy évvel ezelőtt.","id":"20250613_gulyas-gergely-baratsag-magyar-peter-tisza-part-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"df631af6-ef7e-448f-950e-09bc755dbb21","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_gulyas-gergely-baratsag-magyar-peter-tisza-part-ellenzek","timestamp":"2025. június. 13. 13:30","title":"Gulyás: Már hét éve megírta nekem Magyar Péter, hogy nem vagyunk barátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115ef66-583a-4acb-a59c-9856cdc82440","c_author":"Balla István ","category":"kultura","description":"Nyolcvanéves lett a Neoton zenekar, majd később a Magneoton kiadó alapítója. Nevéhez olyan dalok kötődnek, mint a Santa Maria, a 220 felett, vagy a Kell hogy várj!, később kiadóvezetőként pedig olyan előadókat futtatott be, mint Zámbó Jimmy, a Rapülők vagy a Tátrai Band. Milyen viszonyban volt Erdős Péterrel? Mi köze a Black Sabbath-nak a Neotonhoz? Kibékült-e már Csepregi Éváékkal? Interjú Pásztor Lászlóval.","shortLead":"Nyolcvanéves lett a Neoton zenekar, majd később a Magneoton kiadó alapítója. Nevéhez olyan dalok kötődnek, mint a Santa...","id":"20250614_Pasztor-Laszlo-Neoton-Erdos-Peter-Csepregi-Eva-magneoton-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115ef66-583a-4acb-a59c-9856cdc82440.jpg","index":0,"item":"aad403df-ea22-434c-b79f-d0f6b6a48c83","keywords":null,"link":"/kultura/20250614_Pasztor-Laszlo-Neoton-Erdos-Peter-Csepregi-Eva-magneoton-interju-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 20:00","title":"„Be kell valljam, Zámbó Jimmyt majdnem elszalasztottuk, miattam” – interjú Pásztor Lászlóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Telex meg nem erősített információi szerint az intézményvezető nem értesítette a rendőrséget arról, hogy a gyermekotthon dolgozói nagy mennyiségű kábítószerre bukkantak.","shortLead":"A Telex meg nem erősített információi szerint az intézményvezető nem értesítette a rendőrséget arról...","id":"20250613_kabitoszer-gyermekotthon-budapest-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5.jpg","index":0,"item":"70c564d5-a3ee-4433-aade-30db1b475131","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_kabitoszer-gyermekotthon-budapest-felfuggesztes","timestamp":"2025. június. 13. 12:37","title":"Felfüggesztették egy budapesti gyermekotthon vezetőjét, drogot találhattak az intézményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ac7b82-04d7-4b54-8eac-3cb2f36a0fd8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nemrégiben merült fel, hogy hozzányúlnának a jelenlegi rendszerhez.","shortLead":"Nemrégiben merült fel, hogy hozzányúlnának a jelenlegi rendszerhez.","id":"20250613_Maradhat-a-keteves-muszaki-a-regi-autoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1ac7b82-04d7-4b54-8eac-3cb2f36a0fd8.jpg","index":0,"item":"e8a1fb33-6dca-4a99-87ec-0a7305903430","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_Maradhat-a-keteves-muszaki-a-regi-autoknal","timestamp":"2025. június. 13. 13:13","title":"Maradhat a kétéves műszaki a régi autóknál – Magyarország ellenzi a változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68de6285-3226-4a14-8f4c-9ea2e9cca2a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy fotó kedvéért tett tönkre egy értékes műalkotást egy turista egy olasz múzeumban.","shortLead":"Egy fotó kedvéért tett tönkre egy értékes műalkotást egy turista egy olasz múzeumban.","id":"20250614_maffei-muzeum-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68de6285-3226-4a14-8f4c-9ea2e9cca2a4.jpg","index":0,"item":"ed7c46c7-4649-4552-9bae-c7099a596d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20250614_maffei-muzeum-rongalas","timestamp":"2025. június. 14. 14:20","title":"Valóra vált minden múzeum rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]