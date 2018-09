Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portált tulajdonló alapítvány vezetője, s egyben az Index jogásza a most lezajlott üzleti változások ellenére is úgy látja, a lap függetlensége a jövőben sem kérdéses. Bodolai szerint jóval nagyobb volt a veszély, amikor Nyerges Zsolthoz vándoroltak Simicska Lajos érdekeltségei.","shortLead":"A portált tulajdonló alapítvány vezetője, s egyben az Index jogásza a most lezajlott üzleti változások ellenére is...","id":"20180919_Bodolai_Nyerges_miatt_nagyobb_veszelyben_volt_az_Index_most_ezerszer_biztosabb_a_helyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c8f6b7-515d-4711-ba9e-99e3a6994bca","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Bodolai_Nyerges_miatt_nagyobb_veszelyben_volt_az_Index_most_ezerszer_biztosabb_a_helyzet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:35","title":"Bodolai: Nyerges miatt nagyobb veszélyben volt az Index, most ezerszer biztosabb a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22b44a4-c614-4e04-8b06-539333b38217","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolcféle olyan termék piacra dobását tervezi az Amazon, melyet a vállalat hangalapú virtuális asszisztensével is vezérelni lehet.","shortLead":"Nyolcféle olyan termék piacra dobását tervezi az Amazon, melyet a vállalat hangalapú virtuális asszisztensével is...","id":"20180920_amazon_alexa_okos_mikrohullamu_suto_okosotthon_digitalis_asszisztens_virtualis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22b44a4-c614-4e04-8b06-539333b38217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba4ef07-9227-4857-8ee8-1043a14ac141","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_amazon_alexa_okos_mikrohullamu_suto_okosotthon_digitalis_asszisztens_virtualis","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:03","title":"Jön a mikrosütő, amely szó szerint azt csinálja, amit mond neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332836d2-da3c-453d-95df-faf2e817d1be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Danko Lazovic maga kezdeményezte szerződésének megszüntetését, néhány nappal az Európa Liga rajtja előtt.","shortLead":"Danko Lazovic maga kezdeményezte szerződésének megszüntetését, néhány nappal az Európa Liga rajtja előtt.","id":"20180919_tenyleg_otthagyja_a_vidit_az_egyik_legjobbja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=332836d2-da3c-453d-95df-faf2e817d1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96783bf9-1e37-45f9-8dd5-293effdad0b9","keywords":null,"link":"/sport/20180919_tenyleg_otthagyja_a_vidit_az_egyik_legjobbja","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:32","title":"Tényleg otthagyja a Vidit az egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0606bb-e404-463b-bf9c-325919e1fde3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó kérte ki a tulajdoni lapot.","shortLead":"Az Átlátszó kérte ki a tulajdoni lapot.","id":"20180918_Az_Aldie_a_leegett_Huvosvolgyi_Vigado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c0606bb-e404-463b-bf9c-325919e1fde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7618f34-a963-4188-9a00-caa5a83d24bd","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Az_Aldie_a_leegett_Huvosvolgyi_Vigado","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:56","title":"Az Aldié a leégett Hűvösvölgyi Vígadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","shortLead":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","id":"20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868e5f2d-598d-4ac5-9daf-b5d1e55403d3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:51","title":"Drónvideón nézheti meg Orbán Viktor vejének kastélyát és egyéb finomságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Napjaink valós hírei szenzációs, kivételes, negatív és aktuális eseményeket mutatnak be, ezáltal pedig félrevezetik az embereket – vallja egy holland filozófus-újságíró, aki a helyzet orvoslására saját oldalt indított.","shortLead":"Napjaink valós hírei szenzációs, kivételes, negatív és aktuális eseményeket mutatnak be, ezáltal pedig félrevezetik...","id":"20180918_Ez_tenyleg_meg_a_kamuhireknel_is_nagyobb_problema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e0c545-be77-4ebf-9733-ad3aad965ef2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180918_Ez_tenyleg_meg_a_kamuhireknel_is_nagyobb_problema","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:06","title":"Ez tényleg még a kamuhíreknél is nagyobb probléma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pápa francia fiatalokkal beszélgetett, és minden kérdésre válaszolt.","shortLead":"A pápa francia fiatalokkal beszélgetett, és minden kérdésre válaszolt.","id":"20180919_Ferenc_papa_A_szex_nem_tabu_hanem_isten_egyik_ajandeka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aacea3c-a940-422f-a5ae-90631a64ddaa","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Ferenc_papa_A_szex_nem_tabu_hanem_isten_egyik_ajandeka","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:37","title":"Ferenc pápa: A szex nem tabu, hanem isten egyik ajándéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi garantálja a nyugdíjak értékállóságát és az egészségügy finanszírozását, ha kivezetik a szociális hozzájárulási adót?","shortLead":"Mi garantálja a nyugdíjak értékállóságát és az egészségügy finanszírozását, ha kivezetik a szociális hozzájárulási adót?","id":"20180919_A_nyugdijasok_es_a_betegek_lehetnek_az_adocsokkentes_vesztesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa32f1-a753-419d-9419-60187c55c9e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_A_nyugdijasok_es_a_betegek_lehetnek_az_adocsokkentes_vesztesei","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:28","title":"A nyugdíjasok és a betegek lehetnek az adócsökkentés vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]