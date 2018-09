Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem biztos, hogy az Éjjeli Őrség el is éri a célt, amiért létrejött: a kormánypártok máris szervezkednek, meg szeretnék akadályozni a párttá alakulást, mert az szerintük a bevándorlási különadóról szóló új törvény kijátszása. ","shortLead":"De nem biztos, hogy az Éjjeli Őrség el is éri a célt, amiért létrejött: a kormánypártok máris szervezkednek, meg...","id":"20180924_Meg_a_heten_bejegyeztetik_a_Migration_Aid_uj_partjat_a_Fidesz_mar_dolgozik_az_ellenszeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b7bd4f-046a-4013-9f04-06df3acde787","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Meg_a_heten_bejegyeztetik_a_Migration_Aid_uj_partjat_a_Fidesz_mar_dolgozik_az_ellenszeren","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:37","title":"Még a héten bejegyeztetik a Migration Aid új pártját, a Fidesz már dolgozik az \"ellenszeren\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pest Megyei Kormányhivatal szerint nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, mert nem fog hatni a környezetre a hóágyúzott sípálya. A környezetvédők szerint viszont a hóágyukból az éves csapadékmennyiség négyszázszorosa hullik majd a területre, mely erózióval fenyeget, és jelentős mennyiségű klór is kerül vele a talajba.","shortLead":"A Pest Megyei Kormányhivatal szerint nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, mert nem fog hatni a környezetre...","id":"20180925_Botranyosan_alakul_a_Normafara_tervezett_sipalya_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abefa6f-02f7-484c-9995-3c299cd5c944","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Botranyosan_alakul_a_Normafara_tervezett_sipalya_sorsa","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:04","title":"Botrányosan alakul a Normafára tervezett sípálya sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326cc33a-5807-4ade-997b-ce98f5a7bdca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatalmas érdeklődés fogadta Magyarország standját és az ott kiállított minőségi termékeket a Slow Food mozgalom gasztronómiai örökség megőrzésének szentelt nemzetközi fesztiválján Torinóban, amelyet a hétfői zárónapig az becslések szerint mintegy másfél millióan keresnek fel. ","shortLead":"Hatalmas érdeklődés fogadta Magyarország standját és az ott kiállított minőségi termékeket a Slow Food mozgalom...","id":"20180923_Megrohamoztak_a_magyar_pavilont_a_torinoi_izfesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=326cc33a-5807-4ade-997b-ce98f5a7bdca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e45e4ab-b30e-4e9c-b0a4-b15d18eb6033","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Megrohamoztak_a_magyar_pavilont_a_torinoi_izfesztivalon","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:21","title":"Megrohamozták a magyar pavilont a torinói ízfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7807d6c0-b558-437b-9aa8-6d3d68ce2783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Gerincgyógyászati Központ mindent bevallott a 2014 és 2017 közötti időszakról.","shortLead":"Az Országos Gerincgyógyászati Központ mindent bevallott a 2014 és 2017 közötti időszakról.","id":"20180924_Onkent_tette_kozze_korhazi_fertozesekrol_szolo_adatait_egy_korhaz_a_TASZ_meg_is_dicserte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7807d6c0-b558-437b-9aa8-6d3d68ce2783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf0d7ac-5564-4089-93eb-14558fa7946b","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Onkent_tette_kozze_korhazi_fertozesekrol_szolo_adatait_egy_korhaz_a_TASZ_meg_is_dicserte","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:36","title":"Önként tette közzé kórházi fertőzésekről szóló adatait egy kórház, a TASZ meg is dicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új fejlesztések. Esztergom környékén fogtuk vallatóra az immár dízel nélküli új Vitarát.","shortLead":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új...","id":"20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e248799-ce2a-41fe-9cde-aa50662cd3e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:21","title":"Okosabb, kizárólag turbós és kicsit drágább: vezettük az új Suzuki Vitarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az alapvető jogok biztosa az előírások felülvizsgálatát kérte a tárcától – ismét.","shortLead":"Az alapvető jogok biztosa az előírások felülvizsgálatát kérte a tárcától – ismét.","id":"20180924_Ombudsman_ellentmondasos_hianyos_es_korszerutlen_a_fagyasztott_embriokra_vonatkozo_szabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77f5652-ffb1-4a63-bf5f-cea748538fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Ombudsman_ellentmondasos_hianyos_es_korszerutlen_a_fagyasztott_embriokra_vonatkozo_szabalyozas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:42","title":"Ombudsman: Ellentmondásos, hiányos és korszerűtlen a fagyasztott embriókra vonatkozó szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efb9dc5-40c6-4901-a83a-dbed37ba7915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyerekekhez próbálja meg közelebb vinni a menekültek sorsát egy új könyv.\r

","shortLead":"A gyerekekhez próbálja meg közelebb vinni a menekültek sorsát egy új könyv.\r

","id":"20180924_A_menekultvalsag_bekoltozik_az_osztalyokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3efb9dc5-40c6-4901-a83a-dbed37ba7915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6761748a-f95c-4f25-bd50-780fc56ed4b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_A_menekultvalsag_bekoltozik_az_osztalyokba","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:22","title":"A menekültválság beköltözik az osztályokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f87a309-ee52-40c9-a329-0d3880363dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180924_Foto_ugy_tulekednek_az_ingyen_konyvekert_az_ELTEn_mintha_akcios_lenne_a_teve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f87a309-ee52-40c9-a329-0d3880363dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e86515-eef3-490c-8a79-da3c1f2bb356","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Foto_ugy_tulekednek_az_ingyen_konyvekert_az_ELTEn_mintha_akcios_lenne_a_teve","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:44","title":"Fotó: úgy tülekednek az ingyenkönyvekért az ELTE-n, mintha akciós lenne a tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]