[{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sávolt Attila nyílt levélben sorolta a visszásságokat, és elutasította, hogy ők – Fucsovics Mártonnal és Babos Tímeával – ellenzék lennének a magyar teniszen belül. ","shortLead":"Sávolt Attila nyílt levélben sorolta a visszásságokat, és elutasította, hogy ők – Fucsovics Mártonnal és Babos Tímeával...","id":"20180929_savolt_attila_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b9a047-cda5-4553-b93b-0cd8c0bb76bf","keywords":null,"link":"/sport/20180929_savolt_attila_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_nyilt_level","timestamp":"2018. szeptember. 29. 10:32","title":"Keményen beolvasott a teniszszövetségnek Fucsovics edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig ez az első.","shortLead":"Eddig ez az első.","id":"20180928_Kavezot_nyitott_a_Mol_a_budapesti_belvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0b8aff-3a8a-4223-a1e6-3fc5695103c7","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Kavezot_nyitott_a_Mol_a_budapesti_belvarosban","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:58","title":"Kávézót nyitott a Mol a budapesti belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közéleti személyiségek a papi pedofília kivizsgálását szorgalmazzák.","shortLead":"Közéleti személyiségek a papi pedofília kivizsgálását szorgalmazzák.","id":"20180930_A_franciaknak_eleguk_van_a_pedofil_papokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64985f22-7c4c-4a76-b42e-b3d27d592380","keywords":null,"link":"/elet/20180930_A_franciaknak_eleguk_van_a_pedofil_papokbol","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:47","title":"A franciáknak elegük van a pedofil papokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c018d0-8d6e-4a02-bbe9-b83ad68ccc7a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sérültek is vannak, köztük a hírek szerint egy volt \"elnökjelölt\".","shortLead":"Sérültek is vannak, köztük a hírek szerint egy volt \"elnökjelölt\".","id":"20180929_A_kommunista_part_tanacskozasa_robbant_fel_Donyeckben__szo_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c018d0-8d6e-4a02-bbe9-b83ad68ccc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b98d6b-ae45-4530-9308-1795009447cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_A_kommunista_part_tanacskozasa_robbant_fel_Donyeckben__szo_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:12","title":"A kommunista párt tanácskozása robbant fel Donyeckben - szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is, nagyon kemények voltunk, de azután minden megváltozott, és szerelembe estünk egymással – mondta egy szombati kampányrendezvényen Donald Trump amerikai elnök.



","shortLead":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai...","id":"20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a0bf0-3077-41fc-8c90-b65464d51d64","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","timestamp":"2018. szeptember. 30. 07:37","title":"Szerelembe estünk – mondta Kim Dzsong Unhoz fűződő viszonyáról Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3354cb4e-60d5-4286-bd13-1402dac51dfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megvásárolt termékeket visszaveszik az üzletben.","shortLead":"A megvásárolt termékeket visszaveszik az üzletben.","id":"20180928_Mergezo_muzlit_hivtak_vissza_a_dmbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3354cb4e-60d5-4286-bd13-1402dac51dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25f2010-3425-458a-b550-e4106d4175f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Mergezo_muzlit_hivtak_vissza_a_dmbol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:49","title":"Mérgező müzlit hívtak vissza a dm-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz hatóságok folyamatosan kutatnak túlélők után, a településeken egyre kevesebb az ivóvíz és az élelem, ezért a lakók egy része fosztogatásba kezdett.","shortLead":"Az indonéz hatóságok folyamatosan kutatnak túlélők után, a településeken egyre kevesebb az ivóvíz és az élelem, ezért...","id":"20180930_A_hivatalos_adatok_szerint_mar_800_felett_van_az_indoneziai_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f0e952-7b2b-4db0-8942-6279896fd2d5","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_A_hivatalos_adatok_szerint_mar_800_felett_van_az_indoneziai_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:29","title":"A hivatalos adatok szerint már 800 felett van az indonéziai földrengés halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A FIFA-gála idején Londonban volt az a luxusgép, amellyel korábban Orbán Viktor is utazott. A fideszes kommunikáció szerint a miniszterelnök Garancsi István vendége volt. A MOL-Vidi tulajdonosa nem vett részt a gálán, Mészáros Lőrinc viszont igen. ","shortLead":"A FIFA-gála idején Londonban volt az a luxusgép, amellyel korábban Orbán Viktor is utazott. A fideszes kommunikáció...","id":"20180928_Santit_a_magyarazat_Orban_luxusrepulos_utjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9cdf4a-4c4d-43f9-9ed0-f3aafde452ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Santit_a_magyarazat_Orban_luxusrepulos_utjarol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:50","title":"Egyre jobban sántít a magyarázat Orbán luxusrepülős útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]