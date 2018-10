Finoman szólva sem kezdődött túl jól a nyár a Google számára. Az Európai Bizottság rekordösszegű, 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki a cégre, mert vizsgálatuk szerint a keresőcég komoly előnyhöz jut azáltal, hogy az Androidot használó telefongyártóknak kötelezővé teszi egyes Google-alkalmazások telepítését.

A Google előbb fellebbezett a döntés ellen, majd végül mégis elfogadta azt, ami azt is jelenti, hogy a cégnek változtatnia kell: fel kell hagynia az eddig folytatott gyakorlatával. A változtatás a gyakorlatban azt jelenti: a jövőben olyan androidos telefonok is megjelennek majd az unió területén, melyeken sem a Google Search, sem a Chrome böngésző nem lesz megtalálható. Az appok természetesen utólag, a vásárlást követően is telepíthetők lesznek bármikor, bármelyik készülékre, ilyesfajta korlátozásról tehát nincs szó.

© Android Headlines

A Google ugyanakkor az Európai Bizottságot értesítő tervében egy másik módosításról is szót ejtett. A döntés értelmében a jövőben az EGT (Európai Gazdasági Térség) területén minden gyártónak licencdíjat kell majd fizetnie a Google számára, ha úgy döntenek, a keresőcég bizonyos alkalmazásait, mint amilyen a Google Docs, a Gmail vagy a Térkép, előre fel akarják telepíteni készülékeikre.

Hogy mennyit, azt eddig nem lehetett tudni, a The Verge azonban kiderítette, igen borsos összegről van szó. A cégeknek mobiltelefononként akár 40 dollárnyi, vagyis jelenlegi árfolyamon 11 300 forintot kell fizetniük akkor, ha a Google valamelyik fent említett szolgáltatását is a mobillal akarják adni. Ebben az árban viszont benne van a Google Play áruház is – és ez talán a legfontosabb. Ez azt jelenti, hogy ha a gyártók azt szeretnék, hogy a felhasználó ezen keresztül más appokhoz is hozzáférjen, akkor ki kell fizetniük a Google által megszabott licencdíjat.

© Pixabay silviarita

A beszámoló szerint a díj országonként és készülékenként eltérhet, összességében pedig azokra a mobilokra lesz érvényes, amelyeket 2019. február 1-je után adnak el. A legmagasabb díjra az Egyesült Királyságban, Svédországban, Németországban, Norvégiában és Hollandiában kell számítani. Ezekben az országokban azok után a készülékek után, amelyek kijelzőjén a képpontsűrűség 500ppi felett van, 40 dollárt kell kifizetni a licencért. 500 és 400 ppi között az összeg feleződik (20 dollár, kb. 5000 forint), 400 ppi alatt pedig 10 dollár (kb. 1000 forint) lesz a díj. A legkisebb licencdíj Európában 2,5 dolláros (kb. 700 forint) lesz.

Hogy miért a képpontsűrűséget választották, az nem világos, de valószínűleg azért, mert minél nagyobb a ppi, annál inkább csúcsmobilról van szó. A Samsung Galaxy S9 esetében például 570 ppi-s a kijelző. A döntés a táblagépekre is vonatkozik, ott lefeljebb 20 dollár lesz a licenc. Mindez a mobilok drágulását is magával hozhatja, a gyártók ugyanis valószínűleg a vásárlókra tolják majd a licencdíj kifizetését.

A Galaxy S9 kezdőképernyőjén is ott van az előre telepített Google Play áruház. © behance.net/muhsin-auckburaully

Ugyanakkor a mobilgyártóknak nem biztos, hogy ki kell fizetniük ezt az összeget, amennyiben ugyanis egy külön megállapodásban vállalják, hogy a Chrome böngészőt és a Google keresőjét is telepíti, részben vagy akár egészben is csökkenhet a fizetendő összeg.

Azok a cégek azonban, amelyek nem fizetik ki a licencet, és így nem is telepítik fel a készülékre például a Google Chrome-ot, további bevételtől esnek el. A Google ugyanis nem fizet a keresések utáni bevételből részesedést.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.