[{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elég, hogy alsóneműben kell várniuk a műtétjükre, de még az ilyenkor kötelező pelenkát is a koedukált kórteremben kell felvenniük.","shortLead":"Nem elég, hogy alsóneműben kell várniuk a műtétjükre, de még az ilyenkor kötelező pelenkát is a koedukált kórteremben...","id":"20181018_Egymas_elott_kell_vetkozniuk_a_ferfiaknak_es_noknek_egy_fovarosi_korhaz_egynapos_sebeszeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cc522f-4510-4a12-8f02-aa3beb37b7da","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Egymas_elott_kell_vetkozniuk_a_ferfiaknak_es_noknek_egy_fovarosi_korhaz_egynapos_sebeszeten","timestamp":"2018. október. 18. 17:36","title":"Egymás előtt kell vetkőzniük a férfiaknak és nőknek egy fővárosi kórház egynapos sebészetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért (SZDV) elnöke szerint a leszokáshoz ennél többre van szükség. ","shortLead":"Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért (SZDV) elnöke szerint a leszokáshoz ennél többre van szükség. ","id":"20181019_Reagalt_a_szakerto_a_cigibiztossa_lett_Lazar_Janos_nagy_tervere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32665b89-9f1d-4a1d-85e4-e9796ad87d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Reagalt_a_szakerto_a_cigibiztossa_lett_Lazar_Janos_nagy_tervere","timestamp":"2018. október. 19. 05:37","title":"Reagált a szakértő a cigibiztossá lett Lázár János nagy tervére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már négy városban egészségtelen a levegő, további 17-ben pedig kifogásolt. ","shortLead":"Már négy városban egészségtelen a levegő, további 17-ben pedig kifogásolt. ","id":"20181018_Egyre_csak_romlik_a_levego_minosege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64961b2e-46ac-4f90-a1a2-aae575e7e1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Egyre_csak_romlik_a_levego_minosege","timestamp":"2018. október. 18. 20:39","title":"Egyre csak romlik a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak nagyok, hasonlóan nagy teljesítményre is képesek, és hát, ugyanennyire drágák is. A KLM nyomán íme néhány kevesek által ismert tény azokról a gépizmokról, melyek mindannyiunk alatt ott robognak, amikor repülünk.","shortLead":"Nem csak nagyok, hasonlóan nagy teljesítményre is képesek, és hát, ugyanennyire drágák is. A KLM nyomán íme néhány...","id":"20181019_repulogep_hajtomuvek_tenyek_erdekessegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07563930-23d8-4968-88a4-73407e173a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_repulogep_hajtomuvek_tenyek_erdekessegek","timestamp":"2018. október. 19. 15:03","title":"8 dolog, amit csak kevesen tudnak a repülőgépek hajtóműveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látásból ismerhették egymást a támadójával.","shortLead":"Látásból ismerhették egymást a támadójával.","id":"20181018_Visszatert_az_eroszak_helyszinere_a_megtamadott_futo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5110b90-5522-4f07-960a-e54f509b8fd5","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Visszatert_az_eroszak_helyszinere_a_megtamadott_futo","timestamp":"2018. október. 18. 08:37","title":"Visszatért az erőszak helyszínére a megtámadott futó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a megszálló német katonákkal viszonyt folytató nőket, de a gyerekeiket is meghurcolták a második világháború után Norvégiában.","shortLead":"Nemcsak a megszálló német katonákkal viszonyt folytató nőket, de a gyerekeiket is meghurcolták a második világháború...","id":"20181018_Bocsanatot_kerunk_a_noktol_akiknek_nemet_katonakkal_volt_viszonyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696605d9-8ef7-4137-9067-d126fba555dc","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Bocsanatot_kerunk_a_noktol_akiknek_nemet_katonakkal_volt_viszonyuk","timestamp":"2018. október. 18. 14:25","title":"\"Bocsánatot kérünk a nőktől, akiknek náci katonákkal volt viszonyuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki a zavaró kollégákat.","shortLead":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki...","id":"20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5c8e7-ea7a-487e-af88-12a76904c0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","timestamp":"2018. október. 18. 19:03","title":"A Panasonic megcsinálta minden irodai dolgozó (és főnök) álomkütyüjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök mondandójában nem volt újdonság, mégis optimista az Európai Parlament elnöke.","shortLead":"A brit miniszterelnök mondandójában nem volt újdonság, mégis optimista az Európai Parlament elnöke.","id":"20181017_Brexit_csak_May_testbeszedeben_bizik_az_EPelnok_a_szavaiban_nem_talalt_ujdonsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df34b731-6107-4161-ac60-3c7516ff0810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Brexit_csak_May_testbeszedeben_bizik_az_EPelnok_a_szavaiban_nem_talalt_ujdonsagot","timestamp":"2018. október. 17. 22:00","title":"Brexit: csak May testbeszédében bízik az EP-elnök, a szavaiban nem talált újdonságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]