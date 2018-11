Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a6cd375-0755-480d-9074-26525e1542c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók a lakásán fogták el a kábítószer-kereskedőt, akinél 663,8 gramm marihuánát is találtak.","shortLead":"A nyomozók a lakásán fogták el a kábítószer-kereskedőt, akinél 663,8 gramm marihuánát is találtak.","id":"20181104_Nagy_zsak_marihuanaval_bukott_le_a_csepeli_diler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6cd375-0755-480d-9074-26525e1542c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d62d31-c22b-465c-b443-d9408cd43a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nagy_zsak_marihuanaval_bukott_le_a_csepeli_diler","timestamp":"2018. november. 04. 08:05","title":"Nagy zsák marihuánával bukott le a csepeli díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95227d76-01ae-4dfb-9f91-e3e35f881e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakhatás jogáért tartanak fáklyás tüntetést az Alkotmánybíróság előtt.","shortLead":"A lakhatás jogáért tartanak fáklyás tüntetést az Alkotmánybíróság előtt.","id":"20181104_Nem_a_hajlektalansag_bun_hanem_amit_a_kormany_muvel__tobb_szazan_tuntetnek_az_Alkotmanybirosag_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95227d76-01ae-4dfb-9f91-e3e35f881e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeeddf4-345e-4562-b406-304a1b9ae410","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nem_a_hajlektalansag_bun_hanem_amit_a_kormany_muvel__tobb_szazan_tuntetnek_az_Alkotmanybirosag_elott","timestamp":"2018. november. 04. 17:52","title":"\"Nem a hajléktalanság bűn, hanem amit a kormány művel\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d720a67-9541-4b81-987c-d1f2c46ed8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fiú egy alagsori lakásba is betört, és egy nő telefonját is ellopták. ","shortLead":"A két fiú egy alagsori lakásba is betört, és egy nő telefonját is ellopták. ","id":"20181105_Par_ora_alatt_kilenc_autot_tort_fel_ket_fiatal_egy_budapesti_parkoloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d720a67-9541-4b81-987c-d1f2c46ed8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf06ea0c-c1cd-4562-bd29-bd38e3565dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Par_ora_alatt_kilenc_autot_tort_fel_ket_fiatal_egy_budapesti_parkoloban","timestamp":"2018. november. 05. 12:42","title":"Pár óra alatt kilenc autót tört fel két fiatal egy budapesti parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c263c10-f07f-4f09-8246-ece71a38cbe5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Párizsban a három Michelin-csillagos Abeille étterem már három éve meghirdette a háborút a bifsztek ellen. Dîners 100% Green, Afternoon Tea vegan – Christophe Moret mester ezekkel az akciókkal kezdte, és mára rengeteg követőre talált.\r

","shortLead":"Párizsban a három Michelin-csillagos Abeille étterem már három éve meghirdette a háborút a bifsztek ellen. Dîners 100...","id":"20181105_Az_eltuno_bifsztek_nyomaban_vegkepp_bucsut_vesz_az_elit_a_marhasulttol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c263c10-f07f-4f09-8246-ece71a38cbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb93312-8d78-444f-b95c-e40329ae2747","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Az_eltuno_bifsztek_nyomaban_vegkepp_bucsut_vesz_az_elit_a_marhasulttol","timestamp":"2018. november. 05. 12:46","title":"Mi lesz, ha végképp búcsút vesz az elit a marhasülttől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132fe773-1c80-4699-ac48-b3b0e00ee207","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Bulgária helyett Görögországban raboskodhatott csak A tolmács című regény hőse – ez a helyszínváltás volt a feltétele annak, hogy Gergely Ágnes felkavaró könyve 1972-ben megjelenhessen Magyarországon. Interjú a szerzővel.","shortLead":"Bulgária helyett Görögországban raboskodhatott csak A tolmács című regény hőse – ez a helyszínváltás volt a feltétele...","id":"201841__gergely_agnes__atolmacs_kalvariajarol_regenymentesrol__helyszini_export","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132fe773-1c80-4699-ac48-b3b0e00ee207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f8639-8ff9-4bcc-84d2-3f527aa4f1e9","keywords":null,"link":"/kultura/201841__gergely_agnes__atolmacs_kalvariajarol_regenymentesrol__helyszini_export","timestamp":"2018. november. 04. 14:30","title":"Egy regénymentés története, avagy így (is) működött a cenzúra a szocializmusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f56d04d-6fee-4bd9-b4aa-a5fbc594d9d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nicsak, itt van Kína!","shortLead":"Nicsak, itt van Kína!","id":"20181105_Latvanyos_abran_hogyan_gazdagodott_a_vilag_az_elmult_fel_evszazadban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f56d04d-6fee-4bd9-b4aa-a5fbc594d9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e860488b-3a73-402a-be0b-5ae960273133","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_Latvanyos_abran_hogyan_gazdagodott_a_vilag_az_elmult_fel_evszazadban","timestamp":"2018. november. 05. 11:15","title":"Látványos ábrán, hogyan gazdagodott a világ az elmúlt fél évszázadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f46664-8d30-4746-8226-51d4bea1f40e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy olasz férfi az egyik kecskeméti szórakozóhely előtt nyakon szúrt egy férfit. A kiskunfélegyházi rendőrök 2 órán belül egy ingatlanban fogták el - számol be az esetről a police.hu ","shortLead":"A gyanú szerint egy olasz férfi az egyik kecskeméti szórakozóhely előtt nyakon szúrt egy férfit. A kiskunfélegyházi...","id":"20181104_Olasz_ferfi_keselt_Kecskemeten__ket_oran_belul_elfogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74f46664-8d30-4746-8226-51d4bea1f40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44e3e5b-273b-41f0-824a-99c4ba94c250","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Olasz_ferfi_keselt_Kecskemeten__ket_oran_belul_elfogtak","timestamp":"2018. november. 04. 19:18","title":"Olasz férfi késelt Kecskeméten - két órán belül elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed01f2e5-0dd5-472f-b53c-24e3f0234fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt szerdán kezdődő, kétnapos helsinki kongresszusán színvallásra bírná Orbán Viktort, milyen a viszonya a demokráciával.","shortLead":"Az Európai Néppárt szerdán kezdődő, kétnapos helsinki kongresszusán színvallásra bírná Orbán Viktort, milyen a viszonya...","id":"20181105_Uzent_a_Neppart_Orbannak_surgossegi_hatarozattervezettel_tennek_helyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed01f2e5-0dd5-472f-b53c-24e3f0234fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4327c5ac-9b8b-4d98-b3d2-992244fecfa9","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Uzent_a_Neppart_Orbannak_surgossegi_hatarozattervezettel_tennek_helyre","timestamp":"2018. november. 05. 10:15","title":"Üzent a Néppárt Orbánnak: sürgősségi határozattervezettel tennék helyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]