A modern fénykezőgépek ma már jóval többet tudnak, mint pusztán egy fotó vagy videó elkészítése. A csúcsgépekbe már valamilyen képfeldolgozó szoftvert is beépítenek (például az Adobe Lightroomot), így akár szerkeszthetjük is a felvételeket. Mindez azt is jelenti, hogy a készülék már egyfajta "mini számítógép" is. Ezt gondolta tovább a kínai Yongnuo is, amikor előállt az YN450 típusú fényképezőgép ötletével.

A PetaPixel beszámolója szerint a kamera valójában egy tükör nélküli (MILC) fényképezőgép – amin Android Nougat operációs rendszer fut, és ami egy 5 colos érintőkijelzőt kapott. Hasonló megoldást persze láttunk már, a Samsung például a Galaxy Camerát készítette el ilyenre, a Yongnuo eszköze azonban mégis többet tud. A fényképezőt ugyanis úgy alakították ki, hogy használni lehessen vele a Canon EF-sorozatú objektíveit.

© PetaPixel

Az eszközben egy 16 megapixeles szenzort találunk, ami képes RAW formátumú képek, valamint 30 képkoca/másodperc sebességgel a 4K-s videók rögzítésére is. A készülék 3G/4G-képes, de tud kommunikálni wifin keresztül is, valamint tettek bele egy – egyébként nem meghatározott típusú – nyolcmagos Qualcomm processzort is. Ehhez 3 GB RAM és 32 GB tárhely társul, amit egy legfeljebb 32 GB-os memóriakártyával 64 GB-ra lehet bővíteni. Ami nem sok, főleg egy fényképező esetében.

Mindehhez egy 4000 mAh-s akkumulátor is tartozik, az érintőkijelző fölött pedig még egy 8 megapiexeles szelfikamera is elfért. És persze ne felejtsük ki belőle a 3,5 mm-es jack-aljzatot sem.

© PetaPixel

Hogy pontosan hogyan működik majd az eszköz – lehet-e androidos appokat telepíteni rá a Google Play áruházból –, vagy mikor mutatják be a Yongnuo YN450-t és mennyibe kerül majd, egyelőre nem tudni.

