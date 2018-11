Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45887e24-f36d-4aba-a7da-103079e456f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","timestamp":"2018. november. 15. 09:21","title":"\"Magyarország megnyitja határait a menekültek előtt. Elképesztő...\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt levele, amelyben a tudós már 1922-ben a Németországban terjedő antiszemitizmusról számol be.","shortLead":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt...","id":"20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0c1acf-712a-4ecd-b998-c6b25c9c6d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","timestamp":"2018. november. 14. 19:03","title":"Sötét idők jönnek – jósolta Einstein a levelében, amit most 11 millióért vett meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4baf78ca-851b-4cd5-8f78-2b74e57d4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablás tényét már hétfőn közölték, de az elkövető nemzetiségére csak később derült fény. ","shortLead":"A rablás tényét már hétfőn közölték, de az elkövető nemzetiségére csak később derült fény. ","id":"20181114_Magyar_ferfi_rabolt_ki_egy_osztrak_bankot_biciklivel_vitte_el_a_szajret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4baf78ca-851b-4cd5-8f78-2b74e57d4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1c37f3-22be-4fd9-8609-fb83879b21ca","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Magyar_ferfi_rabolt_ki_egy_osztrak_bankot_biciklivel_vitte_el_a_szajret","timestamp":"2018. november. 14. 09:27","title":"Magyar férfi rabolt ki egy osztrák bankot, biciklivel vitte el a szajrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy jó lóra tett a Blizzard, amikor bejelentette, új Diablo játékukat kizárólag mobilra szánják. A programhoz kiadott első előzetest már 620 ezren szavazták le.","shortLead":"Nem biztos, hogy jó lóra tett a Blizzard, amikor bejelentette, új Diablo játékukat kizárólag mobilra szánják...","id":"20181113_blizzard_entertainment_diablo_immortal_yotube_video_dislike","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd89fe5-d834-4ff9-926d-4b4396220dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_blizzard_entertainment_diablo_immortal_yotube_video_dislike","timestamp":"2018. november. 13. 21:03","title":"Totális lebőgés? Az új Diablo játék trailere minden idők egyik leggyűlöltebb YouTube-videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfb107b-2049-4715-8276-052b1dead36c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 100-120 oktató és hallgató tiltakozott a felsőoktatásban folyó átalakítások ellen.","shortLead":"Nagyjából 100-120 oktató és hallgató tiltakozott a felsőoktatásban folyó átalakítások ellen.","id":"20181114_Szegeden_is_tuntettek_a_felsooktatas_tonkretetele_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdfb107b-2049-4715-8276-052b1dead36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21c7ff4-cf7e-4fae-8cad-e8e3699d2a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Szegeden_is_tuntettek_a_felsooktatas_tonkretetele_ellen","timestamp":"2018. november. 14. 19:02","title":"Szegeden is tüntettek a felsőoktatás tönkretétele ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a magyar gazdaság az előző negyedévben.","shortLead":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a magyar gazdaság az előző negyedévben.","id":"20181114_Hasit_a_magyar_gazdasag_reg_volt_ekkora_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18ab444-40bc-41b2-bbad-dd365abc19bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Hasit_a_magyar_gazdasag_reg_volt_ekkora_novekedes","timestamp":"2018. november. 14. 09:17","title":"Hasít a magyar gazdaság, rég volt ekkora növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maguk korában is értéktelennek számító régi épületek visszaépítése súlyos milliárdokért, viták nélküli, betapasztott szájú építésztársadalom, közpénzekből kitömött csókos tervezőirodák – így gyarapodik a NER majdani építészeti öröksége, olvasható a HVG e heti számában.","shortLead":"A maguk korában is értéktelennek számító régi épületek visszaépítése súlyos milliárdokért, viták nélküli, betapasztott...","id":"20181114_Epiteszet_a_NERben_epuloszepulo_horthysta_Disneyland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2fcc7b-a2d5-43d3-9b79-9c30a117718d","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Epiteszet_a_NERben_epuloszepulo_horthysta_Disneyland","timestamp":"2018. november. 14. 14:18","title":"Építészet a NER-ben: épülő-szépülő horthysta Disneyland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f17fe6a-8cc1-4590-8a10-14121eda9181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Walter Ji, a Huawei európai fogyasztói üzletágának elnöke elárulta, mi mindennel készül a Huawei 2019-ben. Az elsődleges konkurenciának a Samsungot tekintik.","shortLead":"Walter Ji, a Huawei európai fogyasztói üzletágának elnöke elárulta, mi mindennel készül a Huawei 2019-ben...","id":"20181114_huawei_osszehajthato_okostelefon_5G_mobiltelefon_walter_ji_kamera_huawei_2019_es_tervek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f17fe6a-8cc1-4590-8a10-14121eda9181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac64a411-ba9e-4ba1-b932-658adabcb1a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_huawei_osszehajthato_okostelefon_5G_mobiltelefon_walter_ji_kamera_huawei_2019_es_tervek","timestamp":"2018. november. 14. 20:33","title":"Összehajtható okostelefon, 4 kamerával szerelt mobil – ezek jönnek a Huaweitől 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]