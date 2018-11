Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f67b7ddc-c635-4657-907c-56d2f4617c5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC húsz góllal legyőzte otthon a horvát Podravka Koprivnica csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC húsz góllal legyőzte otthon a horvát Podravka Koprivnica csapatát a női kézilabda Bajnokok...","id":"201811178_gyri_audi_eto_kc_podravka_koprivnica_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f67b7ddc-c635-4657-907c-56d2f4617c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1778785f-d110-43f6-aa52-959f96dd767a","keywords":null,"link":"/sport/201811178_gyri_audi_eto_kc_podravka_koprivnica_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 18. 06:15","title":"Kiütötte ellenfelét, hibátlan a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181117_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a059eea4-cf6b-493a-808b-dd39db3b5dce","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. november. 17. 19:27","title":"Itt vannak az ötöslottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182fd850-5793-4f4f-8a0f-01a7a93f7d72","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Frantz Adam elismert francia pszichiáter volt, és több mint három évet szolgált az I. világháború alatt. A katonák életéről készített fotói közeli betekintést engednek a háború mindennapjaiba, legyen szó német katonákról, akik megadják magukat, egy papról, aki feladja az utolsó kenetet, egy olvasgató katonai orvosi segédről, vagy rögbiző francia katonákról. ","shortLead":"Frantz Adam elismert francia pszichiáter volt, és több mint három évet szolgált az I. világháború alatt. A katonák...","id":"20181116_Elso_Vilaghaboru_loveszarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=182fd850-5793-4f4f-8a0f-01a7a93f7d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a060d539-e343-4049-abf6-38801e490152","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181116_Elso_Vilaghaboru_loveszarok","timestamp":"2018. november. 16. 17:55","title":"Élet és halál a lövészárokban – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányszóvivő tegnapi kijelentése alapján a kormány nem támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium termékdíjtörvény-módosítási tervezetét, amely felvette volna a harcot a műanyagszennyezés ellen. A Greenpeace Magyarország petícióját az egyszer használatos műanyag zacskók visszaszorításáért már közel 150 ezren írták alá, így az minden idők eddigi legnagyobb hazai online környezetvédelmi petíciójává vált. ","shortLead":"A kormányszóvivő tegnapi kijelentése alapján a kormány nem támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20181116_Keresztbe_tett_a_kormany_a_muanyagszennyezes_megallitasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3243e6ec-ac96-4057-9488-facf390e1f5a","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Keresztbe_tett_a_kormany_a_muanyagszennyezes_megallitasanak","timestamp":"2018. november. 16. 12:09","title":"Keresztbe tett a kormány a műanyagszennyezés megállításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455dd2e2-003b-4cb2-8b2a-9e6d0a1ec1b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfőre várja az első idei havat több időjárás-előrejelző oldal is, igaz, valószínűleg még aznap el is fog olvadni.","shortLead":"Hétfőre várja az első idei havat több időjárás-előrejelző oldal is, igaz, valószínűleg még aznap el is fog olvadni.","id":"20181116_Iden_is_elmarad_az_igazi_osz_hetfon_mar_hozapor_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=455dd2e2-003b-4cb2-8b2a-9e6d0a1ec1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530a420f-58da-4a53-bea6-1ed433337785","keywords":null,"link":"/idojaras/20181116_Iden_is_elmarad_az_igazi_osz_hetfon_mar_hozapor_lehet","timestamp":"2018. november. 16. 13:11","title":"Idén is elmarad az igazi ősz, hétfőn már hózápor lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Stuttgartban már javában a következő generációs S-osztályon dolgognak, friss információkkal jövünk a többek közt tisztán hibrid és elektromos változatban is készülő luxusautóról.","shortLead":"Stuttgartban már javában a következő generációs S-osztályon dolgognak, friss információkkal jövünk a többek közt...","id":"20181117_uj_mercedes_sosztaly_nagyobb_konnyebb_es_akar_tisztan_elektromos_eqc_sqc_sec_amg_audi_a8_bmw_7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9389c853-7223-47ed-b82c-0ec55d29d4d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_uj_mercedes_sosztaly_nagyobb_konnyebb_es_akar_tisztan_elektromos_eqc_sqc_sec_amg_audi_a8_bmw_7","timestamp":"2018. november. 17. 11:21","title":"Új Mercedes S-osztály: nagyobb, könnyebb és akár tisztán elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottsága jövő év március végéig tesz javaslatot a Magyar Tudományos Akadémia működésének átalakítására.","shortLead":"Az MTA Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottsága jövő év március végéig tesz javaslatot a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20181116_magyar_tudomanyos_akademia_mta_atalakitas_palkovics_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ce10ef-19c2-4c2c-b356-ac8778793c42","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_magyar_tudomanyos_akademia_mta_atalakitas_palkovics_laszlo","timestamp":"2018. november. 16. 19:09","title":"Tavasszal derül ki, hogyan szervezik át az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37069f5b-54f7-4e32-90b2-5ebcc2cdac88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer aktivista foglalta el London öt legnagyobb hídját. Magyarok is vannak közöttük. ","shortLead":"Több ezer aktivista foglalta el London öt legnagyobb hídját. Magyarok is vannak közöttük. ","id":"20181117_Hidfoglalo_magyarok_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37069f5b-54f7-4e32-90b2-5ebcc2cdac88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb34105-8e1a-417e-b675-4afa54d54441","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Hidfoglalo_magyarok_Londonban","timestamp":"2018. november. 17. 16:33","title":"Hídfoglaló magyarok Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]