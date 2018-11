Bár a legtöbb drónrepülést ma hobbiból hajtják végre, az eszközt más feladatok elvégzésére is fel lehet használni. A legismertebb jövőkép szerint a csomagszállítást teljes egészében ezekre a szerkezetekre bíznák, de ennél jóval komolyabb szerephez is juthatnak a drónok. Erre mutatott eg példát nemrég egy lett cég.

A BBC beszámolója szerint az Aerones nevű drón 3 méter széles, 55 kg-ot nyújt, egyik fő feladata pedig az épületek külső tisztítása lenne. Az eszközt egy tömlő, valamint egy töltőkábel köti össze a földdel, amelyen keresztül vizet szív fel, valamint energiával látják el.

A fejlesztők szerint időt és pénzt is lehet spórolni, az Aerones ugyanis 20-szor gyorsabban takarítja az épületeket, mint az ember, így adott idő alatt sokkal több munkát tud elvégezni. A drón ráadásul nemcsak az épületek külső takarítására lehet alkalmas, akár tűzoltási feladatokat is el lehet vele végezni, mivel jóval magasabbra repül, mint amilyen magasra egy tűzoltólétra felér. Az így érkező segítség pedig akár életeket is menthet.

A készülék prototípusa már elkészült, és a teszteken is jól teljesített a szerkezet, így a fejlesztők már csak két dologra várnak: a drónok megfelelő jogi szabályozására, valamint az 5G-s hálózat elindítására.

