[{"available":true,"c_guid":"a94fdd26-fc30-4e2c-8e04-878c7325a8d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egytem kutatói egy olyan megoldást fejlesztettek ki, ami nemcsak környezetbaráttá, de némává is teszi a repülőgépeket.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egytem kutatói egy olyan megoldást fejlesztettek ki, ami nemcsak környezetbaráttá, de némává...","id":"20181123_repulogep_ionmeghajtas_massachusettsi_muszaki_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a94fdd26-fc30-4e2c-8e04-878c7325a8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bb3662-55bb-4804-b9fa-99d4dcecb42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_repulogep_ionmeghajtas_massachusettsi_muszaki_egyetem","timestamp":"2018. november. 23. 11:03","title":"Itt a repülés új forradalma: megcsinálták az ionmeghajtású repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cb9ed2-3f2d-4f7b-ad3a-14ffb068fa55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Kilott_az_USNK_klipje_ByAlex_csapata_ot_nap_alatt_tullepte_az_egymilliot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64cb9ed2-3f2d-4f7b-ad3a-14ffb068fa55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2309a181-0b17-4f34-a0e6-e660c3bca0a8","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Kilott_az_USNK_klipje_ByAlex_csapata_ot_nap_alatt_tullepte_az_egymilliot","timestamp":"2018. november. 23. 07:33","title":"Kilőtt az USNK: ByAlex csapatának klipje öt nap alatt túllépte az egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c932817b-5841-4f14-949d-f11a8d8bd940","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"14 milliárdból épült a kicsivel több mint 14 ezres stadion. Ez székenként nagyjából 1 millió forintot jelent. De van még egy csavar a történetben.","shortLead":"14 milliárdból épült a kicsivel több mint 14 ezres stadion. Ez székenként nagyjából 1 millió forintot jelent. De van...","id":"20181122_Meccsenkent_4_millioert_berli_uj_stadionjat_a_Vidi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c932817b-5841-4f14-949d-f11a8d8bd940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5957bab6-7961-4be9-8d54-4376d4616f9b","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Meccsenkent_4_millioert_berli_uj_stadionjat_a_Vidi","timestamp":"2018. november. 22. 16:05","title":"Meccsenként 4 millióért bérli új stadionját a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9ab7c8-8b59-45e3-a5d9-8c09ebccdfea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"65 nap napfény nélkül.","shortLead":"65 nap napfény nélkül.","id":"20181122_Semmi_okunk_a_novemberre_panaszkodni_van_egy_varos_ahol_ket_honap_mulva_kel_fel_a_nap_legkozelebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e9ab7c8-8b59-45e3-a5d9-8c09ebccdfea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d014ffef-7fe0-43fd-9f84-7bd1829334c8","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Semmi_okunk_a_novemberre_panaszkodni_van_egy_varos_ahol_ket_honap_mulva_kel_fel_a_nap_legkozelebb","timestamp":"2018. november. 22. 11:08","title":"Semmi okunk a novemberre panaszkodni: vannak városok, ahol két hónap múlva kel fel a nap legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4682d1-9e6c-4484-a554-6b5e5a6f8a57","c_author":"Törley Kft.","category":"brandcontent","description":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi ötleteinek köszönhetően mégis az ő neve vált a magyar pezsgőkészítés szinonimájává. Hogy hogyan? Erről olvashat cikkünkben.","shortLead":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi...","id":"20181121_Egy_magyar_vallalkozozseni_aki_jobb_pezsgot_csinalt_mint_az_addig_ismert_franciak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a4682d1-9e6c-4484-a554-6b5e5a6f8a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bc759e-8057-419c-9594-dffd8c64a94e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181121_Egy_magyar_vallalkozozseni_aki_jobb_pezsgot_csinalt_mint_az_addig_ismert_franciak","timestamp":"2018. november. 22. 19:31","title":"Egy magyar vállalkozózseni, aki jobb pezsgőt csinált, mint az addig ismert franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc52da0-7aaa-4d13-9fb6-3f19b6849b97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég csalással tudott 20 százalékkal olcsóbban fuvarozni versenytársainál, a több milliárd forint kárt okozó csalássorozatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) segítségével derítette fel. Akár 20 év börtön is vár a gyanúsítottakra.","shortLead":"A cég csalással tudott 20 százalékkal olcsóbban fuvarozni versenytársainál, a több milliárd forint kárt okozó...","id":"20181122_Utdijjal_csalt_milliardokat_a_fuvarozoceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc52da0-7aaa-4d13-9fb6-3f19b6849b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06dfab3-66bc-433a-94f2-3251ec7833e3","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Utdijjal_csalt_milliardokat_a_fuvarozoceg","timestamp":"2018. november. 22. 11:44","title":"Útdíjjal csalt milliárdokat a fuvarozócég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A lengyel kormány kihasználta, hogy az Európai Unió csak egy dologba kötött bele. Ebben most engedményt tett. De a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségét fenyegető veszély ezzel egyáltalán nem hárult el.","shortLead":"A lengyel kormány kihasználta, hogy az Európai Unió csak egy dologba kötött bele. Ebben most engedményt tett. De...","id":"20181122_Lengyel_birosagok_a_kormany_csak_abban_engedett_amiben_muszaj_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc71ae-6fe8-4c01-a1da-e95ce0f30ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Lengyel_birosagok_a_kormany_csak_abban_engedett_amiben_muszaj_volt","timestamp":"2018. november. 22. 19:21","title":"Lengyel bíróságok: a kormány csak abban engedett, amiben muszáj volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13611c16-f0df-4f86-9e31-c9718a39b12d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Husky dalaiban a rendőri brutalitáson és hatóságokon gúnyolódik. ","shortLead":"Husky dalaiban a rendőri brutalitáson és hatóságokon gúnyolódik. ","id":"20181122_Lecsuktak_a_hires_orosz_rappert_mert_a_betiltott_koncertjet_egy_auto_tetejen_tartotta_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13611c16-f0df-4f86-9e31-c9718a39b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b0d66a-0385-43cb-9113-05c8c008f0ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Lecsuktak_a_hires_orosz_rappert_mert_a_betiltott_koncertjet_egy_auto_tetejen_tartotta_meg","timestamp":"2018. november. 22. 21:50","title":"Lecsukták a híres orosz rappert, mert a betiltott koncertjét egy autó tetején tartotta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]