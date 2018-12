Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen elképesztő dolgok derültek ki a Belügyminisztérium által kialakítandó központi kamerarendszerről. A BM azt állította, a NAIH által kérteket beépítették a törvényjavaslatba, de ez a hivatal levele alapján egyértelműen nem igaz.","shortLead":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen...","id":"20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de79f135-7c48-4f53-afc3-a7d29252bad7","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","timestamp":"2018. december. 02. 07:00","title":"Totális megfigyelés 50 milliárdért - Pintérék terve kiakasztotta az adatvédelmi biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ónos eső veszélye miatt Budapestre és hat megyére figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Az ónos eső veszélye miatt Budapestre és hat megyére figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai...","id":"20181202_Igazi_zimanko_hideg_havazas_onos_eso_johet_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc724c2c-3b6d-4ff1-983f-49fb1b7c3436","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Igazi_zimanko_hideg_havazas_onos_eso_johet_ma","timestamp":"2018. december. 02. 10:09","title":"Igazi zimankó: hideg, havazás, ónos eső jöhet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1239a258-b5b3-4b81-ae17-2b06b667d846","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Angry Birds videojátékot megalkotó Rovio Entertainment a stratégiai játékokban erős finn PLayRaven vállalatot szerezte meg.","shortLead":"Az Angry Birds videojátékot megalkotó Rovio Entertainment a stratégiai játékokban erős finn PLayRaven vállalatot...","id":"20181202_Az_Angry_Birdstulajdonos_Rovio_veteranokkal_erosit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1239a258-b5b3-4b81-ae17-2b06b667d846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da16421-0701-40e9-b7af-1e396cd2d803","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Az_Angry_Birdstulajdonos_Rovio_veteranokkal_erosit","timestamp":"2018. december. 02. 17:34","title":"Az Angry Birds-tulajdonos Rovio veteránokkal erősít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aztán a rendőrök észrevették, hogy az ATM véletlenül túl nagy címleteket ad ki. A szerencsések azonban megtarthatták az ingyenpénzt.","shortLead":"Aztán a rendőrök észrevették, hogy az ATM véletlenül túl nagy címleteket ad ki. A szerencsések azonban megtarthatták...","id":"20181201_Egy_ideig_tenyleg_letezett_ingyen_penzautomata_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0368e1-ab87-4709-976a-c8351f9cfa0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Egy_ideig_tenyleg_letezett_ingyen_penzautomata_Amerikaban","timestamp":"2018. december. 01. 10:46","title":"Egy ideig tényleg létezett ingyenpénz-automata Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62367d6-18fc-4ed7-9be3-6dfbd1bb6690","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tele a sajtó olyan történetekkel, melyek arról szólnak, hogyan lehet korán, akár a harmincas éveinkben nyugdíjba vonulni. A MarketWatch most öt olyan embert keresett meg, akik néhány év után újra az álláskereső portálokat bújták.","shortLead":"Tele a sajtó olyan történetekkel, melyek arról szólnak, hogyan lehet korán, akár a harmincas éveinkben nyugdíjba...","id":"20181201_Jo_otletnek_gondoltak_a_korai_nyugdijat__de_nemsokara_megint_allast_kerestek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62367d6-18fc-4ed7-9be3-6dfbd1bb6690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166c7fa3-93b0-4ff1-9b71-5474ba24c826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Jo_otletnek_gondoltak_a_korai_nyugdijat__de_nemsokara_megint_allast_kerestek","timestamp":"2018. december. 01. 14:20","title":"Jó ötletnek gondolták a korai nyugdíjat – de nemsokára megint állást kerestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0a6121-5047-4e17-85c1-794e59d7b95b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes források szerint 25 ezren vonultak vasárnap a georgiai főváros, Tbiliszi utcáira, hogy az e heti elnökválasztás eredménye ellen tüntessenek. Az EBESZ szerint az állami forrásokkal visszaéltek a kampányban, és \"az egyik oldal jogosulatlan előnyt élvezett\".","shortLead":"Egyes források szerint 25 ezren vonultak vasárnap a georgiai főváros, Tbiliszi utcáira, hogy az e heti elnökválasztás...","id":"20181202_Ezrek_tuntettek_a_georgiai_fovarosban_az_elnokvalasztasok_eredmenye_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff0a6121-5047-4e17-85c1-794e59d7b95b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21ee377-3ade-401a-9199-ee532f787451","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Ezrek_tuntettek_a_georgiai_fovarosban_az_elnokvalasztasok_eredmenye_ellen","timestamp":"2018. december. 02. 20:15","title":"Ezrek tüntettek a georgiai fővárosban az elnökválasztások eredménye ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b547e-785a-4623-b27f-2eda2b8d6137","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakáspiac fellendülése miatt a költöztetők piaca is telített, rengeteg vállalkozó látta meg ebben a szolgáltatásban a lehetőséget. Költözőknek jó hír, hogy a legtöbben viszonylag rövid határidővel is tudják vállalni a munkát. De mennyiért?","shortLead":"A lakáspiac fellendülése miatt a költöztetők piaca is telített, rengeteg vállalkozó látta meg ebben a szolgáltatásban...","id":"20181202_Nem_akar_dobozokat_kunyeralni_es_csomagolni_Ennyibol_uszhatja_meg_a_koltozkodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871b547e-785a-4623-b27f-2eda2b8d6137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4347115-075f-4c20-930e-d1a639fc1cef","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Nem_akar_dobozokat_kunyeralni_es_csomagolni_Ennyibol_uszhatja_meg_a_koltozkodest","timestamp":"2018. december. 02. 14:13","title":"Nem akar dobozokat kunyerálni és csomagolni? Ennyiből úszhatja meg a költözködést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást kifizetni; szinte biztos, hogy nem lesz karácsonykor Erzsébet-utalvány; nem sok jót várnak a rokkantak az ellátásaikról szóló törvény újragondolásától. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást...","id":"20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570fce44-ac75-45f7-ac8f-0dbbabaf8f1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","timestamp":"2018. december. 02. 10:00","title":"És akkor hirtelen eltüntettek kétmillió szegényt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]