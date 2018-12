Aki ült már hullámvasúton, az pontosan tudja, mennyire erős élmény, amikor a szerelvény kanyarog az össze-vissza csavart pályán, és milyen érzés, amikor az induláskor a hullám tetejéről egyszer csak megindul lefelé az egész. Az élmény hasonló a virtuális valóságban is, persze azzal a különbséggel, hogy ott tényleg nincs mitől tartani. Az emberi agy viszont átverhető, és ha a látvány mellé még mozgás is társul, elhisszük, hogy valóban a hullámvasúton ülünk. De mi a helyzet egy kutyával?

Nos, a jelek szerint az ebek is ugyanúgy képesek elhinni, hogy amit látnak, az a valóság. Mindezt egy nemrég elkészült Coub is jól mutatja, amit Davit Khidesheli töltött fel az oldalra. A főszereplő egy kijelzőhöz állt nagyon közel, hogy meglegyen a VR-élmény, mindezt úgy, hogy a kutyáját a nyakába vette. Amikor a szerelvény a videóban elindul a lejtőn, ő is elkezdett mozogni a kutyájával, a reakció alapján pedig tényleg úgy tűnik, az eb elhitte, hogy amit lát, az a valóság.

