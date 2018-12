Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6581523d-cb9e-4523-b964-e715abad5f44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a 2016-ban kötött bérmegállapodás a Mercedes-gyárban, tegnap aláírták az újabbat.","shortLead":"Lejárt a 2016-ban kötött bérmegállapodás a Mercedes-gyárban, tegnap aláírták az újabbat.","id":"20181206_Jelentos_beremelest_harcolhattak_ki_a_kecskemeti_autogyar_dolgozoinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6581523d-cb9e-4523-b964-e715abad5f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604505e7-4a41-45cc-bd34-193f80f86c4e","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_Jelentos_beremelest_harcolhattak_ki_a_kecskemeti_autogyar_dolgozoinak","timestamp":"2018. december. 06. 11:23","title":"35 százalékos béremelés a kecskeméti Mercedes-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df91105f-0177-45c8-a0d2-ed4232b1bd41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sokaknak a hagyományos temetés sem jelent megoldás, mert drága, ráadásul fából és fémből is hiány van, így koporsókat sem tudnak korlátlan mennyiségben készíteni. ","shortLead":"Sokaknak a hagyományos temetés sem jelent megoldás, mert drága, ráadásul fából és fémből is hiány van, így koporsókat...","id":"20181205_Foldgazhiany_miatt_nem_tudjak_elhamvasztani_a_halottakat_NyugatVenezuelaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df91105f-0177-45c8-a0d2-ed4232b1bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4d1e9c-ad7d-44b6-a6ec-46d7954d9e8b","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Foldgazhiany_miatt_nem_tudjak_elhamvasztani_a_halottakat_NyugatVenezuelaban","timestamp":"2018. december. 05. 20:25","title":"Földgázhiány miatt nem tudják elhamvasztani a halottakat Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodást, amire jó esély van.","shortLead":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült...","id":"20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b9819b-9353-4a45-9863-4227b2c5028e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","timestamp":"2018. december. 06. 12:48","title":"Telegraph: Elhalaszthatják a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szerbia által el nem ismert országnak az ENSZ életben lévő szabályai alapján nem lehetne hadserege, ám Szerbia szerint Koszovó a biztonsági erők hadsereggé alakításába kezdett, amire válaszul ők is megkezdték hadseregük fejlesztését.","shortLead":"A Szerbia által el nem ismert országnak az ENSZ életben lévő szabályai alapján nem lehetne hadserege, ám Szerbia...","id":"20181205_Koszovo_hadsereget_alakit_Szerbia_kiakadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c7a3ae-b912-4239-be3d-9be2ac2dbae3","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Koszovo_hadsereget_alakit_Szerbia_kiakadt","timestamp":"2018. december. 05. 15:40","title":"Koszovó hadsereget alakít, Szerbia kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ceb630e-c1c0-4aeb-af3d-0b37b86341d5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Pláne, ha a demencia sem olyan nagy baj. ","shortLead":"Pláne, ha a demencia sem olyan nagy baj. ","id":"20181205_Ezt_tegye_ha_20_evvel_kevesebbet_akar_elni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ceb630e-c1c0-4aeb-af3d-0b37b86341d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2c36b-65ea-409f-9382-b2a3047a92ad","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181205_Ezt_tegye_ha_20_evvel_kevesebbet_akar_elni","timestamp":"2018. december. 05. 12:15","title":"Ezt tegye, ha 20 évvel kevesebbet akar élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tervvel orvosolná az Egyesült Államok hadserege az egyre nagyobb problémát okozó létszámhiányt: a gamereket fogják megszólítani az elkövetkező időszakban. ","shortLead":"Szokatlan tervvel orvosolná az Egyesült Államok hadserege az egyre nagyobb problémát okozó létszámhiányt: a gamereket...","id":"20181205_egyesult_allamok_amerikai_hadsereg_videojatek_esport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3814545c-b809-473f-8b52-1e5d63cc8041","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_egyesult_allamok_amerikai_hadsereg_videojatek_esport","timestamp":"2018. december. 05. 14:03","title":"Videojátékosokkal töltené fel az üres helyeket az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","shortLead":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","id":"20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75b883a-4b0b-4215-ba1e-7b10d1898491","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","timestamp":"2018. december. 05. 18:56","title":"Olyan fegyvereket foglaltak le Bulgáriában, amilyen csak a különleges alakulatoknak van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673153ce-17e8-4ef0-a213-b025a60f8257","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Nem kell aggódnia, ha csak családtagja halála után értesül arról, hogy volt egy értékpapírszámlája, rajta tőzsdei részvényekkel, amelyek árfolyama éppen lefelé tart. A számla zároltatásával ugyanis a megbízások azonnal a hatályukat veszítik.","shortLead":"Nem kell aggódnia, ha csak családtagja halála után értesül arról, hogy volt egy értékpapírszámlája, rajta tőzsdei...","id":"mokk_20181106_Csak_parja_halala_utan_tudta_meg_hogy_tozsdezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673153ce-17e8-4ef0-a213-b025a60f8257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c7dbc4-e9a0-4d38-b0ba-074e0ecc2c76","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20181106_Csak_parja_halala_utan_tudta_meg_hogy_tozsdezett","timestamp":"2018. december. 05. 11:38","title":"Csak párja halála után tudta meg, hogy tőzsdézett? Így juthat hozzá a részvényeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]