[{"available":true,"c_guid":"2a2419a7-9461-473c-9557-b86cca335e57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a bécsi biciklisek negyede hóban, fagyban is ragaszkodik a kerékpárjához, az osztrák főváros köztisztasági vállalata mintegy 300 kilométernyi kerékpárutat kiemelten kezel a hideg évszakban. Akárcsak a főutakat, hóeséskor ezeket is folyamatosan takarítják, síkosságmentesítik.\r

\r

","shortLead":"Mivel a bécsi biciklisek negyede hóban, fagyban is ragaszkodik a kerékpárjához, az osztrák főváros köztisztasági...","id":"20181212_Becsben_a_biciklisek_negyede_telen_sem_teszi_le_a_kerekpart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a2419a7-9461-473c-9557-b86cca335e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0730d37b-e36b-4d95-bec7-32ee324d42f1","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Becsben_a_biciklisek_negyede_telen_sem_teszi_le_a_kerekpart","timestamp":"2018. december. 12. 15:01","title":"Bécsben a biciklisek negyede télen sem teszi le a kerékpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A túl sok alvás is káros az egészségre; a napi több mint nyolc óra alvás is megnöveli a szív és az érrendszer betegségei, sőt a halál kockázatát is – állapította meg egy kínai tanulmány. A tudósok azt mondják, rosszabb, mintha keveset aludnánk.","shortLead":"A túl sok alvás is káros az egészségre; a napi több mint nyolc óra alvás is megnöveli a szív és az érrendszer...","id":"20181213_sok_alvas_hatasai_tulalvas_egeszsegugyi_kockazatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184f732d-a6b8-45db-8ce2-82436aeae3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_sok_alvas_hatasai_tulalvas_egeszsegugyi_kockazatok","timestamp":"2018. december. 13. 08:03","title":"Azt hiszi, abból lesz baj, ha túl keveset alszik? Akkor most mutatunk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea751d4c-d6a0-4cba-a67c-fad75416acda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alábbi jelenet igencsak kiakasztotta a közvéleményt Lengyelországban, ahol az eset történt.","shortLead":"Az alábbi jelenet igencsak kiakasztotta a közvéleményt Lengyelországban, ahol az eset történt.","id":"20181212_autos_video_mentoauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea751d4c-d6a0-4cba-a67c-fad75416acda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84dea68-abad-4ef6-9a66-36e0fdff33c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_autos_video_mentoauto","timestamp":"2018. december. 13. 04:04","title":"Teljesen érthetetlen ez a furgonos, aki nem hajlandó elengedni a mentőt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef6880b-b22e-46f5-b8f6-bf5dfd4c2d67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Varsói Műszaki Egyetem kutatói egy különleges weboldalt készítettek, ahol képregénnyé alakíthatjuk kedvenc videónkat. A rendszer működését a gépi tanulás segíti.","shortLead":"A Varsói Műszaki Egyetem kutatói egy különleges weboldalt készítettek, ahol képregénnyé alakíthatjuk kedvenc videónkat...","id":"20181213_videobol_kepregenyt_konverter_comixify_arxiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ef6880b-b22e-46f5-b8f6-bf5dfd4c2d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f1f745-89b2-4e5a-8bce-bf8ca6607f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_videobol_kepregenyt_konverter_comixify_arxiv","timestamp":"2018. december. 13. 10:33","title":"Van kedvenc videója? Így csinálhat belőle egy kattintással képregényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Új, telepíthető egészségügyi ellátó létesítményt szereznek be.","shortLead":"Új, telepíthető egészségügyi ellátó létesítményt szereznek be.","id":"20181213_75_milliard_forintos_egeszsegugyi_beszerzes_jon_a_honvedsegnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3bb16e-a34e-4a57-ae64-3514d2237140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_75_milliard_forintos_egeszsegugyi_beszerzes_jon_a_honvedsegnel","timestamp":"2018. december. 13. 21:31","title":"7,5 milliárd forintos egészségügyi beszerzés jön a honvédségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2,4%-ról 2,04%-ra csökkenti a büdzsé tervezett hiányát Itália – jelezte Brüsszelben Giuseppe Conte miniszterelnök Jean-Claude Junckernek, aki örömmel fogadta a bejelentést, hiszen december 19-én megindulna a kötelességszegési eljárás az olaszok ellen, mert az Európai Unió bizottsága nem fogadta el a jövő évi költségvetést. ","shortLead":"2,4%-ról 2,04%-ra csökkenti a büdzsé tervezett hiányát Itália – jelezte Brüsszelben Giuseppe Conte miniszterelnök...","id":"20181213_A_szinjatek_nem_maradt_el_de_Roma_kapitulalt_Brusszel_elott_a_koltsegvetesi_vitaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748ec839-f470-40b5-86a8-ce6548b90083","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_A_szinjatek_nem_maradt_el_de_Roma_kapitulalt_Brusszel_elott_a_koltsegvetesi_vitaban","timestamp":"2018. december. 13. 15:02","title":"A színjáték nem maradt el, de Róma kapitulált Brüsszel előtt a költségvetési vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","shortLead":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","id":"20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c3fdac-67be-4aa0-ba39-fb315577abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. december. 14. 13:17","title":"Európai kölcsönből bővülhet tovább a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő még októberben írt levelet az érintetteknek, megköszönve szolgálatukat.","shortLead":"A katolikus egyházfő még októberben írt levelet az érintetteknek, megköszönve szolgálatukat.","id":"20181212_Ferenc_papa_pedofilvadak_miatt_levaltotta_ket_kozeli_tanacsadojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8d21f0-2ead-4aa9-8d1f-fdfefeb4f254","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Ferenc_papa_pedofilvadak_miatt_levaltotta_ket_kozeli_tanacsadojat","timestamp":"2018. december. 12. 15:01","title":"Ferenc pápa pedofilvádak eltussolása miatt váltotta le két közeli tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]