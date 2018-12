Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd651eb5-1ba3-4636-a447-4d8f4bb1b185","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hölgy egy benzinkúton szeretett volna feltölteni egy elektromos Tesla autót. A világhálón nagyon népszerű az erről készült videó, érdemes megnézni, hogyan sikerül a mutatvány.","shortLead":"Egy hölgy egy benzinkúton szeretett volna feltölteni egy elektromos Tesla autót. A világhálón nagyon népszerű az erről...","id":"20181216_Tesla_a_benzinkuton__sikerult_megtankolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd651eb5-1ba3-4636-a447-4d8f4bb1b185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b3eea7-6991-4c8d-b435-de45e012bc04","keywords":null,"link":"/kkv/20181216_Tesla_a_benzinkuton__sikerult_megtankolni","timestamp":"2018. december. 16. 09:04","title":"Tesla a benzinkúton - sikerült megtankolni, videó a mutatványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f36ae8c-ba96-4f54-9b31-28644cd4f0bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság nyomozási bírójának döntését másodfokon megváltoztatva a Szegedi Törvényszék megszüntette Czeglédy Csaba letartóztatását, és elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.","shortLead":"Az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság nyomozási bírójának döntését másodfokon megváltoztatva a Szegedi Törvényszék...","id":"20181215_czegledy_csaba_birosag_elozetes_letartoztatas_bunugyi_felugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f36ae8c-ba96-4f54-9b31-28644cd4f0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df938c17-bd4d-4eac-a2be-a76333e44365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_czegledy_csaba_birosag_elozetes_letartoztatas_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2018. december. 15. 17:24","title":"Hivatalosan is közölte a bíróság, miért engedték ki Czeglédyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt a Mick Mulvaney-t nevezi ki ügyvezető kabinetfőnöknek, aki 2016-ban szörnyű embernek nevezte főnökét. S erről még videófelvétel is készült.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt a Mick Mulvaney-t nevezi ki ügyvezető kabinetfőnöknek, aki 2016-ban szörnyű embernek...","id":"20181216_Trump_azt_nevezi_ki_kabinetfonoknek_aki_szornyu_embernek_nevezte_ot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11699339-3724-49fa-9401-1fe57e345ae7","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Trump_azt_nevezi_ki_kabinetfonoknek_aki_szornyu_embernek_nevezte_ot","timestamp":"2018. december. 16. 10:19","title":"Trump azt nevezi ki kabinetfőnöknek, aki szörnyű embernek nevezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bfb0a7-3d2f-41ba-bad6-01d8f794e3bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"18 évről 21-re emelnék Oroszországban a töményszesz-fogyasztás alsó korhatárát. Az intézkedés már jövő februárban életbe léphet.

","shortLead":"18 évről 21-re emelnék Oroszországban a töményszesz-fogyasztás alsó korhatárát. Az intézkedés már jövő februárban...","id":"20181216_Bator_huzasra_keszulnek_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2bfb0a7-3d2f-41ba-bad6-01d8f794e3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51e95cf-594d-49da-8d8d-7faad2b4b500","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Bator_huzasra_keszulnek_Oroszorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 11:30","title":"Bátor húzásra készülnek Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók követeléseit, több ellenzéki képviselő a közmédia épületén belül. Orbán Viktor focimeccsen volt mindeközben.","shortLead":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók...","id":"20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4333f9-c3f7-43ac-a888-703b0d0dd372","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","timestamp":"2018. december. 17. 07:36","title":"Orbán meccsen volt, miközben több ezren tüntettek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Átállították a váltót Németországban, elnököt választott a CDU. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Átállították a váltót Németországban, elnököt választott a CDU. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","id":"20181215_Fulke_Mi_lesz_Nemetorszaggal_Merkel_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46efc082-712a-4189-b443-df1ee0064273","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Fulke_Mi_lesz_Nemetorszaggal_Merkel_utan","timestamp":"2018. december. 15. 20:00","title":"Fülke: Mi lesz Németországgal Merkel után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Macron elnök a hét elején tv beszédében a minimálbér száz eurós emelését jelentette be és arra hívta fel a magáncégeket, hogy erejükhöz mérten adjanak fizetésemelést és év végi prémiumot szerény fizetési kategóriába tartozó dolgozóiknak.","shortLead":"Macron elnök a hét elején tv beszédében a minimálbér száz eurós emelését jelentette be és arra hívta fel...","id":"20181216_A_szerenyebben_kereso_munkavallalok_kezet_csokolhatnak_a_Parizst_felforgato_sargamellenyeseknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407454b0-0fc8-4bda-872f-e188bf01b29f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_A_szerenyebben_kereso_munkavallalok_kezet_csokolhatnak_a_Parizst_felforgato_sargamellenyeseknek","timestamp":"2018. december. 16. 09:54","title":"A szerényebben kereső munkavállalók kezet csókolhatnak a Párizst felforgató sárgamellényeseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Miklós kiírta a pályázatot a menesztett Prőhle Gergely helyére.



","shortLead":"Kásler Miklós kiírta a pályázatot a menesztett Prőhle Gergely helyére.



","id":"20181217_Mar_lehet_palyazni_a_PIM_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04b7ec-fe25-4ceb-a0db-226e69f1b2eb","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Mar_lehet_palyazni_a_PIM_elere","timestamp":"2018. december. 17. 09:22","title":"Ki lesz a menesztett Prőhle utódja? Már lehet pályázni a PIM élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]