[{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Musk azt tervezi, hogy 30 szintnyi alagutat ásnak ki a város alatt, melyekben elektromos targoncákon 200 km/órára gyorsítva közlekedhetnének az autók, de egy Hyperloop is elférhet melléjük. A helyi sajtó tele van az alagút miatt tönkrement családi vállalkozások történetével, és akad olyan környék is, ahol a lakók összefogtak a projekt ellen.","shortLead":"Musk azt tervezi, hogy 30 szintnyi alagutat ásnak ki a város alatt, melyekben elektromos targoncákon 200 km/órára...","id":"20181220_Tonkrement_vallalkozasok_es_ideges_lakok__ezt_adta_Musk_alagutja_a_varosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23be46ff-d61a-4a2d-a357-11d8e7e263b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Tonkrement_vallalkozasok_es_ideges_lakok__ezt_adta_Musk_alagutja_a_varosnak","timestamp":"2018. december. 20. 11:26","title":"Tönkrement vállalkozások és ideges lakók – ezt adta Musk alagútja a városnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg régi szakemberek és a szakszervezeti tagok kerültek a feketelistára a lap szerint. Az ÁSZ a közpénzek hatékony felhasználásával érvel.","shortLead":"Főleg régi szakemberek és a szakszervezeti tagok kerültek a feketelistára a lap szerint. Az ÁSZ a közpénzek hatékony...","id":"20181218_Nepszava_100_regi_dolgozojat_meg_karacsony_elott_lapatra_teszi_az_ASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a638cead-e175-4ef0-948e-bf256215c882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Nepszava_100_regi_dolgozojat_meg_karacsony_elott_lapatra_teszi_az_ASZ","timestamp":"2018. december. 18. 14:21","title":"Népszava: 100 régi dolgozóját még karácsony előtt lapátra teszi az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d15ce5-3b06-4fe8-86d3-12a80a83315c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia székházában történt események miatt lép a párt.","shortLead":"A közmédia székházában történt események miatt lép a párt.","id":"20181218_feljelentes_tuntetes_kozmedia_mtva_mszp_toth_bertalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98d15ce5-3b06-4fe8-86d3-12a80a83315c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e5e22f-774c-4a7d-b195-f2fb63eac30d","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_feljelentes_tuntetes_kozmedia_mtva_mszp_toth_bertalan","timestamp":"2018. december. 18. 14:54","title":"Feljelent és demonstrációra készül az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem állapított meg a GVH jogsértést, de így is több millió forintot térít vissza RED VitaMAX-előfizetőinek a Vodafone.","shortLead":"Nem állapított meg a GVH jogsértést, de így is több millió forintot térít vissza RED VitaMAX-előfizetőinek a Vodafone.","id":"20181218_Megegyezett_a_Vodafone_a_GVHval_tobb_millio_forintot_fizet_vissza_az_ugyfeleknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5c3469-700b-45f7-ba09-1ebaea65cfdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Megegyezett_a_Vodafone_a_GVHval_tobb_millio_forintot_fizet_vissza_az_ugyfeleknek","timestamp":"2018. december. 18. 15:42","title":"Megegyezett a Vodafone a GVH-val, több millió forintot fizet vissza az ügyfeleknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","shortLead":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","id":"20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1254b619-1ef7-40a0-ad4d-4e22edadd535","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","timestamp":"2018. december. 19. 13:31","title":"Zúgó átjátszó miatt kell sérelemdíjat fizetnie egy telefontársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A közbeszerzéseken korábban is jól szereplő cégek kezdhetik meg a munkát.","shortLead":"A közbeszerzéseken korábban is jól szereplő cégek kezdhetik meg a munkát.","id":"20181219_Megvan_ki_epitheti_a_milliardos_Bozsik_Stadiont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a572ac4-e8bf-42a7-96d6-eeac3c83e69b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Megvan_ki_epitheti_a_milliardos_Bozsik_Stadiont","timestamp":"2018. december. 19. 09:29","title":"Megvan, ki építheti a milliárdos Bozsik-stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","shortLead":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","id":"20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc966e43-184d-496f-b48e-79465ee2eaf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","timestamp":"2018. december. 19. 12:02","title":"Egy pisztolynak látszó tárgy is előkerült, amikor az MTVA őrei Hadházyval dulakodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71287d23-4d23-48d9-8d1c-238bdd28d1c1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapesten kettő előválasztást is tartanak, a cél, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Az egyik januárban, a másik júniusban lesz.","shortLead":"Budapesten kettő előválasztást is tartanak, a cél, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Az egyik januárban...","id":"20181220_Karacsony_es_az_MSZP_engedett_Puzser_is_beszallt_az_elovalasztasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71287d23-4d23-48d9-8d1c-238bdd28d1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3154cc0-9992-4d55-a5ad-04f60bdb50dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Karacsony_es_az_MSZP_engedett_Puzser_is_beszallt_az_elovalasztasba","timestamp":"2018. december. 20. 10:06","title":"Karácsony és az MSZP engedett, Puzsér is beszállt az előválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]